Estée Lauder粉紅10月美妝品義賣支持乳癌患者　慈善購物二合一！

【粉紅10月｜乳癌｜Estée Lauder美妝2022】 乳癌一向被列為女性癌症之首，亦是第三位致命的癌症，佔香港女性癌症新症總數接近3成，每日平均有13名女士確診！雖然香港乳癌癌症患者確診中位數為58歲，但年輕的你不們不要覺得與你們無關，因為本港最年輕的確診者不足20歲，可見乳癌有年輕化的趨勢。所以，女生們應要提高對乳癌的意識，及早預防！

為讓更多人關注乳癌這個疾病，雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）今年以「信守承諾 30 年 攜手戰勝乳癌」為主題，舉辦一連串公益活動提高社會對乳癌的認識與關注，集團旗下多個美妝品牌亦會推出限量粉紅絲帶產品義賣，女生們可購入粉紅美妝品之餘，亦能為慈善出一分力！



乳癌是女生們的一大敵人，根據衛生署的資料顯示，在2019年，乳癌佔全港女性癌症新症總數的27.4%，而且在2020年，共有751名女性死於乳癌，佔女性癌症死亡人數的12.2%。香港乳癌基金會創會人張淑儀根據最新政府統計數字指出，基本上平均每14個女子，就有1人有機會在一生之中患上乳癌。所以，從乳癌的發病率與死亡率來看，乳癌這疾病絕對值得被關注！

【粉紅10月｜乳癌｜Estée Lauder美妝2022】乳癌一向被列為女性癌症之首，亦是第三位致命的癌症，佔香港女性癌症新症總數接近3成，每日平均有13名女士確診！（HKCF Pink Revolution 香港癌症基金會粉紅革命＠FB）

有研究指出，乳癌越早發現存活率就越高，所以建議女生們應每年定期檢查！乳癌的嚴重性絕對不能忽視，為提高社會對乳癌的認識與關注，每年10月都被列為「國際乳癌關注月」，香港癌症基金會均會舉辦「粉紅革命」活動，呼籲大眾關注乳癌，各大品牌亦會紛紛推出粉紅色主題產品響應。

雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）每年亦會與不同單位合作舉辦公益活動，集團會在10月起推出限量粉紅絲帶產品進行義賣，旗下品牌包括 Bobbi Brown、Estée Lauder、Jo Malone London 等均推出了多款不同美妝產品，而所有粉紅美妝品的收益都會撥捐至香港乳癌基金會及香港遺傳性乳癌家族資料庫，讓一眾女生能夠入手粉紅美妝品之餘，亦能為乳癌患者、復康者及其家庭出一分力！

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另外，由即日起至10月31日，凡購買任何雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）粉紅產品，即可獲贈 Mask Library 贊助之 2022 乳癌防治運動粉紅口罩一盒！