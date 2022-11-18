是濕疹還是皮膚敏感? 8大拯救轉季濕疹肌好物 慎用一成分你要知！

適逢秋冬，濕疹特別容易復發，對日常生活及工作都帶來極大影響。面對難纏濕疹，大家都會視醫生處方的類固醇藥膏為「解藥」，但長期使用其實會引起皮膚變薄、微血管增生等副作用，甚至造成「類固醇上癮」，最終適得其反。以下小編為大家推介8款不含類固醇成分的濕疹護理好物，能有效舒緩濕疹症狀之餘，同時加強保濕護理，當中更有嬰兒專屬配方，配合預防濕疹的小貼士，今個秋冬頑固濕疹不再復發！



濕疹就是皮膚發炎？

濕疹是常見的過敏性皮膚病，不具傳染性，多見於頭皮、臉頰、手腕、關節及皮膚摺疊位。當中成因源於先天遺傳、免疫系統、環境 (如灰塵、羊毛、花粉或貓狗毛)或情緒壓力等，患者大多先天表皮脆弱，鎖水能力較一般差，皮膚屏障易受損，導致一連串紅腫、乾燥脫皮、痕癢、過敏等問題。

慎用類固醇 「解藥」分分鐘變「毒藥」？

遇上濕疹問題爆發時，相信大多醫生都會處方類固醇藥膏，因為它能抑制過敏引起的炎症反應，同時能迅速舒緩因敏感導致的泛紅、痕癢，因此被視為濕疹的強力「解藥」。但要知道這「解藥」只能治標，不能治本，而長期使用更會產生皮膚變薄、微血管增生、內分泌失調等副作用，甚至對類固醇依賴，形成惡性循環的「毒藥」，因此建議使用前向醫生詳細查詢。

日常必備8大不含類固醇護理好物 紓緩濕疹不適

倘若濕疹問題或程度不是太嚴重的話，小編亦建議避免使用含有類固醇的藥物，每天使用潤膚霜便可。以下推薦8款濕疹好物，除了有效紓緩濕疹引起如泛紅、乾燥、痕癢等不適外，有助於維持正常的皮膚屏障功能，更能當作日常護膚品，一舉兩得。

濕疹護理好物推薦一：舒特膚 Cetaphil - 長效保濕乳液 473ml

舒特膚 Cetaphil - 長效保濕乳液 473ml

倘若濕疹程度不太嚴重，建議可使用舒特膚這款長效保濕乳液。蘊含由niacinamide (維他命 B3)、維他命原 B5、甘油及強大滋潤能力的乳木果結合而成的最新保濕修護配方，經臨床實證，配方能為乾燥缺水肌即時及長效注入大量水份和滋養，並可48小時長效保濕，幫助修復肌膚屏障，極速而持久鎮靜敏感，舒緩濕疹問題惡化，讓膚質回復細嫩。

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濕疹護理好物推薦二：舒特膚 Cetaphil - 温和潔膚露 500ml

舒特膚 Cetaphil - 温和潔膚露 500ml

想要紓緩濕疹不適，潔面產品同樣重要！採用低敏配方，無藥性、無泡、不含香料、肥皂及色素，不刺激肌膚及眼睛，温和地達至潔淨效果。用法乾洗或濕洗均可，清水潔膚：用適量舒特膚溫和潔膚露輕輕搓揉

肌膚，然後用清水沖洗；無水潔膚：用適量舒特膚溫和潔膚露輕輕搓揉肌膚，然後用乾軟布或化妝棉抹去潔膚露，同樣有效潔淨！

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濕疹護理好物推薦三：舒特膚 Cetaphil - 倍加護醫學濕疹配方潤膚霜 295ml

舒特膚 Cetaphil - 倍加護醫學濕疹配方潤膚霜 295ml

蘊含針對乾癢、濕疹傾向肌膚的突破性配方和專利技術，能有效即時舒緩、鎮靜和調理痕癢泛紅等過敏症狀和不適，瞬間穩定膚況。質地輕盈細滑更易吸收，持續24小時保濕不黏膩。當中更蘊含獨特配方Ceramides Precursor (天然保濕因子)和Filaggrin (聚角蛋白微絲降解物)，持續使用能高效修復和重建肌膚屏障及鎖水功能，提升皮膚含水量，同時增強自我抗敏力和防禦力，防止敏感再次復發。

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濕疹護理好物推薦四：舒特膚 Cetaphil - 嬰兒倍加護醫學濕疹配方 潔膚露 295ml

舒特膚 Cetaphil - 嬰兒倍加護醫學濕疹配方 潔膚露 295ml

由於BB/兒童的免疫系統還未完全發育，濕疹情況較成人常見，因此潔面及護膚同樣重要！蘊含針對極乾和濕疹傾向肌膚的舒緩潔膚配方，如專利Filaggrin聚角蛋白微絲降解物、葵花籽油、乳木果油等9種保濕成份及維他命E，高效發揮修復和重建肌膚屏障及鎖水功能，增強自我抗敏力和防禦力，長效預防過敏問題，當中尿囊素(Allantoin)更能消除皮膚乾燥及濕疹導致的痕癢不適，呵護和強化皮膚的天然屏障，穩定和調理肌膚至最佳健康狀態。

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濕疹護理好物推薦五：Aveeno - 天然燕麥嬰兒日常保濕乳液 227g

Aveeno - 天然燕麥嬰兒日常保濕乳液 227g

要避免濕疹侵襲BB嫩肌，潔面後的保濕護理更顯重要！含ACTIVE NATURALS® 天然活萃燕麥精華及豐富滋潤成份，能24小時長效保濕、舒緩寶寶細嫩肌膚。乳液溫和不油膩，不含酒精，無香料，能讓寶寶肌膚快速吸收。燕麥的活性保護成份，亦有助平衡皮膚酸鹼值，並幫助維持皮膚的保濕屏障，防止皮膚乾澀。

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濕疹護理好物推薦六：Aveeno - 嬰兒舒緩保濕乳霜 + 維生素E 227g

Aveeno - 嬰兒舒緩保濕乳霜 + 維生素E 227g

乳霜油脂含量高，因此對比乳液亦較滋潤及保濕。Aveeno嬰兒舒緩保濕乳霜含二甲矽油皮膚保護劑、100％純燕麥油及維生素E，強效幫助乾燥皮膚恢復嬰兒敏感肌膚的基本水分。100％純燕麥油可增強皮膚的水分屏障；維生素E的抗氧化特性則有助於維持皮膚的水分屏障。質地不油膩，臨床證明可為乾燥敏感的皮膚保濕24小時，長效呵護BB水嫩彈滑肌。

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濕疹護理好物推薦七：CeraVe - 礦物保濕防曬霜 SPF50 75ml

CeraVe - 礦物保濕防曬霜 SPF50 75ml

濕疹皮膚易受外界影響而出現過敏反應，特別是太陽光及紫外線，因此防曬準備也要做足！含3種鎖住水分的精華素 - 神經酰胺（1、3、6-II），可幫助恢復皮膚的天然屏障並在長期使用後鎖住水分。性質溫和，經過過敏測試的非粉刺防曬霜，對皮膚刺激的風險低，敏感的皮膚和兒童也適用。

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濕疹護理好物推薦八：CeraVe - 全天候保濕修復潤膚霜 453g

CeraVe - 全天候保濕修復潤膚霜 453g

適用於全身、面部和手部。含保濕成分透明質酸，強效24小時補水，並有助於保持皮膚的天然水分，不堵塞毛孔。當中更含專利MVE控釋技術，能補充神經酰胺，有助於恢復皮膚屏障，同時提供持久的保濕效果。性質溫和，不含香料和油脂，低過敏性，無粉刺性和刺激性。

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日常預防濕疹復發小貼士

除了日常使用各種護理產品外，亦可從食物或生活小細節上紓緩及避免濕疹復發。

1.洗澡避免用過熱的水，因為會令水份大量從皮膚內流失，洗走表面的皮脂保護層，令濕疹問題惡化。洗澡時亦建議避免使用磨砂膏等刺激性產品。

2.避免頻繁轉換保濕產品，因為會令濕疹人士增加了接觸致敏成分的可能，進一步誘發濕疹復發的機會。同時保濕產品特別是潤膚膏不可塗得太厚，份量過多有機會阻塞毛囊引起發炎。建議每天塗抹最少3次或以上，每次輕薄一層便可。

3.飲食方面盡量避免食用雞蛋、酒精、蝦蟹、榴槤、牛奶、甜食等容易引起敏感的食物或飲品。建議可多攝取新鮮蔬菜、益生菌 、水果或滋潤湯水，提升自身免疫力及抗敏力。

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