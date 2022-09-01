BLACKPINK LISA親授打造鐵瀏海4大步　「打風都吹唔郁」效果驚人

BLACKPINK LISA瀏海︳BLACKPINK 日前（29日）一同前往美國新澤西州Prudential Center出席年度樂壇盛事「2022 MTV音樂錄影帶頒獎禮」（MTV VMA 2022），而四位成員各有特色，出道不久就成為各大廣告品牌的寵兒，其中成員LISA更憑藉個人作品《LALISA》勇奪得「最佳 K-Pop 音樂錄影帶」獎項，BLACKPINK 人氣絕不能輕看！



BLACKPINK首次參與VMA頒獎典禮。（Getty Images）

BLACKPINK LISA自出道至今一直不變是她的招牌瀏海，擁有一雙水汪汪的大眼睛、螞蟻腰及修長直腿，再配上招牌瀏海十足十洋娃娃般。此外，LISA在舞台上懾人氣場的女王氣勢讓全場尖叫起來，舞台下的她搖身一變成為萌爆可愛小女孩，這種反差萌收穫大批粉絲的喜愛。

BLACKPINK LISA更憑藉個人作品《LALISA》勇奪得「最佳 K-Pop 音樂錄影帶」獎項（IG@vmas）

至於BLACKPINK LISA「打風都吹唔郁」的招牌瀏海亦讓一眾粉絲倣效！不少女生平日外出前都會精心打扮，化好妝、整理好髮型，不料外出不足5分鐘整個瀏海變得亂糟糟，加上炎熱的夏天瀏海簡直不堪入目。今天為大家揭開LISA「打風都吹唔郁」的瀏海秘密，她本人亦曾在節目《認識的哥哥》上親授秘訣，由於她本人對頭髮相當固執堅持，稍微有些不對勁就變得渾身不自在，到底LISA的瀏海秘密是什麼一回事呢？女生們別錯過以下4大細節！

BLACKPINK LISA「打風都吹唔郁」的招牌瀏海亦讓眾大粉絲倣效。（JTBC《認識的哥哥》節目截圖）

BLACKPINK LISA亦曾在節目《認識的哥哥》上親授秘訣，由於她本人對頭髮相當固執堅持，稍微有些不對勁就變得渾身不自在。（JTBC《認識的哥哥》節目截圖）

BLACKPINK LISA 「打風都吹唔郁」招牌瀏海4大秘訣

BLACKPINK LISA瀏海第一招：避免瀏海出油



LISA表示這是針對齊瀏海的女生，首先大家先用髮捲固定瀏海，支撐出理想瀏海的弧度及澎度。這不但有效把使用髮捲的瀏海髮流及線條自然、穩固、不易變亂，且更能夠避免瀏海出油，相信第一步即使是手殘女都會輕易做到！

第一招：避免瀏海出油（JTBC《認識的哥哥》節目截圖）

BLACKPINK LISA瀏海第二招：吹風機吹定型



當支撐出理想瀏海的弧度及澎度後，下一步就使用吹風機定型好瀏海，但吹的方式稍微有小小技巧，大家可以多練習。LISA建議先從上而下的方向吹，風力及溫度切勿過熱、過大，由於針對性吹容易損害秀髮健康。另外，她提醒大家吹頭髮前，緊記先塗上修護用品保護髮。

第二招：吹風機吹定型（JTBC《認識的哥哥》節目截圖）

BLACKPINK LISA瀏海第三招：使用定型噴霧固定



下一步就是最多女生失手的一步！把瀏海吹好使瀏海定型後，就要使用定型噴霧塑形。不過使用定型噴霧是十分有技巧，若然太多又不自然，太少又無法塑形。LISA指自己先從頭頂及髮根位置先噴上定型，而非大面積殺蟲劑噴法，這樣就能夠保持瀏海自然流動性，亦能做到「打風都吹唔郁」。

第三招：使用定型噴霧固定（JTBC《認識的哥哥》節目截圖）

BLACKPINK LISA瀏海第四招：兩側鬢角都別忘記



最後一步亦是最為精髓，剛把頭頂及髮根位置噴上定型，LISA提醒大家最後別遺忘瀏海的髮絲及兩側鬢角都要塗上定型髮品。一連四招不但讓瀏海猶如假髮一樣，穩固之餘又不失自然感覺，跟LISA一樣視瀏海如命的女生試試吧！

第四招：兩側鬢角都別忘記（JTBC《認識的哥哥》節目截圖）

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