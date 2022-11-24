12歲女提出想化妝 母同意卻列5大原則　網友：取得平衡又不傷感情

女生愛美是不分年齡，尤其是踏入青春期的女生，對於外貌就更加在意。在澳洲就有一位媽媽Eliza在社交平台TikTok上，分享她的12歲女兒提出想要在儀容方面多加打扮，但這位媽媽認為女兒並不需要，同時也明白她這年齡段容易受朋輩影響，所以她列出了5大打扮規則，引來不少網友討論。



澳洲一位媽媽Eliza在社交平台上，分享她的12歲女兒提出想要在儀容方面多加打扮（TikTok@thetwixons）

5大打扮原則｜不能接受激光脫毛

5大打扮原則｜Eliza表示不能接受激光脫毛（Freepik）

女生們都希望自己身體不同部位的皮膚都能白滑沒有多餘毛髮，Eliza表示在這方面女兒還沒有主動跟她提起，但如果當她意識到體毛問題時，她可以接受任何讓她感到舒服的方式除去身體毛髮，卻除了激光不可以。

5大打扮原則｜護膚方法從簡

5大打扮原則｜Eliza認為護膚方法要從簡（Freepik）

年輕女生肌膚其實並不需要過於複雜的護膚程序，所以Eliza只允許女兒使用防曬產品，保護皮膚免受太陽曬傷，以及用簡單的洗面產品清潔肌膚，避免防曬產品停留在肌膚上，堵塞毛孔。

5大打扮原則｜不允許漂染頭髮

5大打扮原則｜Eliza一直知道女兒有漂髮的想法，但她不允許漂染頭髮（Freepik）

Eliza一直知道女兒有漂髮的想法，但她沒法接受亦不容許，因為女兒本身就有一頭耀眼的金髮，但隨著年齡增長讓她髮色開始有些變暗啞。但12歲就染髮甚至漂髮就太早了，而且也很傷頭髮。

5大打扮原則｜每邊耳朵只可穿2個耳孔

5大打扮原則｜Eliza表示只能接受女兒每邊耳朵只能穿2個耳孔 （Freepik）

漂亮好看的耳環是每個年齡段女生都不能抗拒的，Eliza女兒也不例外，所以Eliza允許女兒每邊耳朵最多只可穿2個耳孔，她認為對於目前來說已經很足夠了。

5大打扮原則｜可以使用遮瑕、透明睫毛膏以及唇彩

5大打扮原則｜Eliza可以接受女兒使用遮瑕、透明睫毛膏以及唇彩（IG@unis_xx）

對於化妝話題爭議性是最大，Eliza表示並不希望女兒年紀太小就開始化妝，但她身邊的朋友已經開始有化一點點妝，而她的年齡段也是容易受朋輩影響，所以媽媽Eliza有稍稍讓步。因為她女兒已經意識到面部瑕疵和粉刺問題，Eliza就允許女兒用遮瑕膏，另外亦允許使用睫毛夾、透明睫毛膏、唇彩和唇頰兩用產品，來讓整個人更有神。此外，Eliza重點提到不允許女兒使用黑色睫毛膏和粉底產品，認為這個年齡段並不需要這些化妝品。

對於化妝話題爭議性是最大，Eliza表示並不希望女兒年紀太小就開始化妝（IG@unis_xx）

在這段影片發佈後，不少網友都大讚Eliza這個方法很好，與女兒間取得平衡又不傷感情，而且不會一昧禁止女兒打扮行為，讓她太壓抑反而偷偷化妝。筆者也認為畢竟12歲女生已經踏入青春期，已經是「美、醜」開始有自己的想法，對化妝打扮感到好奇以及可能會與朋輩間相比較，過於壓制反而容易造成反效果，而這位媽媽Eliza羅列的5大原則，對於只有12歲的女生來說已經很讓步。在香港或亞洲地區國家的家庭，真的極少數媽媽能接受唇彩、睫毛膏出現在一個12歲女生身上，最少在筆者而言，也是在升讀大學後才偷偷開始化妝。