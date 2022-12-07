聖誕節2022｜記者開箱聖誕美妝系列　M·A·C、NARS絕美節日感包裝

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】踏入12月這個充滿節日氣氛的月份，亦代表聖誕節將至，多個美妝品牌都陸續推出全新節日包裝的美妝品，每款系列都相當精美且各有特色，用作自用或送禮都非常適合！《01女生》為大家開箱3大品牌的節日限定系列，一起看看今年品牌帶給我們甚麼驚喜！



【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】《01女生》為大家開箱3大品牌的節日限定系列，一起看看今年品牌帶給我們甚麼驚喜！（陳葦慈 攝）

聖誕美妝2022｜Kiehl's x Made by Radio 節日限量版系列

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】Kiehl's x Made by Radio 節日限量版系列（陳葦慈 攝）

Kiehl’s 推出的護膚品一向大受女生歡迎，品牌在今個聖誕，聯乘動畫工作室—— Made by Radio，為一系列人氣商品換上充滿節日感的聖誕包裝。首先介紹一下皇牌金盞花植物精華爽膚水，產品由研發專家人手採摘的可再生金盞花花瓣和精華配製而成的，不含酒精，各種膚質也適合使用，尤其適合在冬季為肌膚舒緩保濕，品牌特意在樽口位置加上了可愛聖誕帽瓶蓋，頓時令節日感大增，很有儀式感啊！

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】Kiehl’s 皇牌金盞花植物精華爽膚水 HK$355（陳葦慈 攝）

其他人氣護膚品，包括亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜、特效保濕乳霜、醫學維 C 淡斑精華、極緻塑顏全效乳霜及深夜奇蹟修復精華露，包裝上亦印有節日圖案，用作送禮可為閨密們送上貼心驚喜，自用的話擺放在家中亦能為家居增添聖誕氣氛！

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】Kiehl’s 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 HK$355；特效保濕乳霜 HK$340（陳葦慈 攝）

聖誕美妝2022｜M·A·C 粉金泡泡節日限定系列

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】M·A·C 粉金泡泡節日限定系列（陳葦慈 攝）

M·A·C 每年的節日系列都不會令人失望，今年也不例外，品牌今年採用粉紅泡沫為主題，為多款美妝產品換上夢幻粉色及香檳泡泡壓紋限量包裝。整個系列配備多款產品，其中一個吸睛產品就是「粉金泡泡6色派對唇膏套裝」，以粉色珍珠泡泡珠寶盒，收藏著6支不同質地的唇膏，外觀精緻優雅而且相當實用，令一眾美妝迷難以抗拒。

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】M·A·C 粉金泡泡6色派對唇膏套裝 HK$650 （陳葦慈 攝）

另外不得不入手的就是「粉金泡泡面部化妝掃套裝」，化妝掃是化妝的必備品，而這套化妝掃套裝，採用了薄荷綠雪球配金色的手柄設計，再配搭夢幻薄荷綠色化妝袋，精美得沒有不買的理由！6色眼影盤就採用了聖誕樹波波吊飾作為設計靈感，亦配有立體小蝴蝶結及香檳泡泡作裝飾。

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】M·A·C 粉金泡泡面部化妝掃套裝 HK$530 （陳葦慈 攝）

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】M·A·C 粉金泡泡 6色璀璨眼影盤 HK$500 （陳葦慈 攝）

聖誕美妝2022｜NARS 限量節日彩妝系列

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】NARS 限量節日彩妝系列（陳葦慈 攝）

NARS 今年的限量節日彩妝系列採用了絢爛繁星包裝設計，黑金為主色的包裝別具高雅感，配合星星印花，為女生們帶來充滿活力感的聖誕。Starstruck Audacious 唇膏採用了限量金色繁星外殻，唇膏上亦刻上了立體繁星圖案，非常特別！

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】NARS Starstruck Audacious 唇膏 HK$280（陳葦慈 攝）

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】NARS Starstruck Audacious 唇膏採用了限量金色繁星外殻，唇膏上亦刻上了立體繁星圖案。（陳葦慈 攝）

9色眼影組合 Uninhibited Eyeshadow Palette 亦換上了黑金包裝，包含了一系列迷人且充滿節日感的色調，由叛逆玫瑰到灰褐色都有，每隻眼影顏色都相當實用，品牌亦有推出另一款12色眼影組合 Stargaze Eyeshadow Palette，有更多色調可供使用，打造出終極派對眼妝。

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】NARS Uninhibited Eyeshadow Palette 眼影組合 HK$500（陳葦慈 攝）

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】NARS Uninhibited Eyeshadow Palette 眼影組合包含了一系列迷人且充滿節日感的色調。（陳葦慈 攝）

Rising Star 面頰彩妝組合也值得入手！一盒內有齊6款標誌性胭脂，胭脂上也印上了星星壓紋，讓女生們輕鬆打造自然立體輪廓，化出魅力十足的節日妝容。

【聖誕美妝2022｜聖誕禮物2022】NARSRising Star 面頰彩妝組合 HK$520（陳葦慈 攝）

記者：石欣桐

拍攝：趙錦添

剪接：趙錦添

美術：賴文傑

編輯：翁冠燊

產品提供：Kiehl's、 M·A·C、NARS

