聖誕禮物推薦2022｜20＋實用高質禮物　情侶/朋友/同事送禮靈感

【聖誕禮物推薦2022｜交換禮物】距離聖誕還剩不到一個月，接下來就是一連串的聖誕派對、聚會，是時候準備好聖誕禮物！不論是送給男朋友、閨蜜、朋友還是同事的交換禮物，都需要花不少心思去選，《01女生》就為大家準備了2022年聖誕禮物提案，從不同價位精選出最實用、高質感的禮物交換，絕對不用擔心會被嫌棄！



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聖誕禮物推薦2022｜Celluver 藤枝香薰系列 HK$119

聖誕禮物推薦2022｜Celluver 藤枝香薰系列 HK$119（Celluver）

Celluver是由兩位韓國男生成立的香氛品牌，結合男性的科學精神及對女性的疼愛，除了有星級的雪紡香水外，品牌的藤枝香薰系列都相當吸引！共推出10款品牌標誌性的高濃度奢華香薰，大家可以根據送禮對象挑選香氣。

聖誕禮物推薦2022｜L’Occitane 櫻花浪漫聖誕禮物盒 $120

聖誕禮物推薦2022｜L’Occitane 櫻花浪漫聖誕禮物盒 $120（L’Occitane）

L’Occitane 一共推出4款聖誕禮物盒，其中最推薦櫻花浪漫聖誕禮物盒，禮盒包括了櫻花潤手霜10ml、櫻花閃亮潤膚露35ml以及櫻花閃亮潤膚露35ml，是高性價比之選，最適合用作聖誕交換禮物！

聖誕禮物推薦2022｜SAVEWO X TSUM TSUM系列超立體口罩 HK$128

今年依然是疫情下的聖誕節，不妨為好友們準備些可愛且舒適的口罩。SAVEWO特別推出聯乘款TSUM TSUM系列超立體口罩，包括推出唐老鴨、米奇與米妮、小鹿斑比﹐一盒共2款同一通角色的口罩，最適合送給迪士尼迷的好友。

聖誕禮物推薦2022｜The Body Shop 節日限定版迷你身體護理套裝-節日松香 HK$129

聖誕禮物推薦2022｜The Body Shop 節日限定版迷你身體護理套裝-節日松香 HK$129（The Body Shop）

The Body Shop的節日限定松香系列，以充滿節日氣氛的松樹為主題，推出了多款產品和禮盒，其中特別推薦「迷你身體護理套裝-節日松香」，包括了節日松香沐浴露60ml、節日松香身體潤膚霜50ml以及迷你浴球，是很划算的一套！

聖誕禮物推薦2022｜BOH 淡紋彈潤膠原隨身棒 HK$190

聖誕禮物推薦2022｜BOH 淡紋彈潤膠原隨身棒 HK$190（BOH）

為閨蜜準備最貼心的禮物！在冬季最怕的就是出現肌膚乾燥，底妝不貼服、容易脫妝、乾紋出現等問題。BOH推出的淡紋彈潤膠原隨身棒，一支不但把以上問題解決，而且小小一支可以放在手袋隨身攜帶，在補妝前先滋潤肌膚，讓底妝可以更貼近。

聖誕禮物推薦2022｜innisfree 綠色聖誕限量系列 –童話聖誕倒數月曆 $218

聖誕禮物推薦2022｜innisfree 綠色聖誕限量系列 –童話聖誕倒數月曆 $218（innisfree）

$200多同樣能買到聖誕倒數月曆！由innisfree推出的「童話聖誕倒數月曆」，以充滿童趣的插畫包裝，配上12款品牌的皇牌經典產品，由清潔面部、保濕到滋潤肌膚通通都有！而且都是綠色聖誕限量系列產品﹐是男女適用，絕對是派對抽獎禮物的人氣之選！

聖誕禮物推薦2022｜Jurlique 玫瑰緻愛修護套裝 HK$270

聖誕禮物推薦2022｜Jurlique 玫瑰緻愛修護套裝 HK$270（Jurlique）

Jurlique 的產品取材於獨有的大自然元素，由各種稀有植物成分製成，讓護膚更天氣純粹！今年同樣推出不同價位的禮物套裝，其中特別推薦「玫瑰緻愛修護套裝」，套裝包括品牌標誌的玫瑰護手霜及玫瑰緻愛修護霜，最適合於乾燥的冬季，同時滋潤雙手及雙唇。

聖誕禮物推薦2022｜LANEIGE Radian-C 抗藍光淡斑面霜套裝 $300

聖誕禮物推薦2022｜Jurlique 玫瑰緻愛修護套裝 HK$270（LANEIGE）

LANEIGE 的這組聖誕套裝，就收藏了蘊含獨家專利成分Radian-C SuperBlend™的抗藍光淡斑面霜和抗氧淨白肌底液，有強效淡斑以及提升肌膚亮白度的功效，最適合經常戶外工作及經常使用電子產品的女生。

聖誕禮物推薦2022｜Caudalie 節日緊緻塑身護理套裝 HK$310

聖誕禮物推薦2022｜Caudalie 節日緊緻塑身護理套裝 HK$310（Caudalie）

在聖誕派對狂歡過後，肌膚容易出現問題，身體同樣也容易出現水腫。Caudalie 推出的多款節日限定套裝中，就有一組非常適用！這組「緊緻塑身護理套裝」包括了葡萄籽緊緻塑身潤膚霜以及白麝香滋潤抗氧潤手霜，其中的塑身霜有助重塑緊緻結實身型，並改善凹凸不平的肌膚紋路，大家不妨為喜歡參加派對的閨蜜準備一套吧！

聖誕禮物推薦2022｜Marks & Spencer 聖誕限量版發光雪球氈酒(小柑橘/香料梅子) HK$329

聖誕禮物推薦2022｜Marks & Spencer 聖誕限量版發光雪球氈酒(小柑橘/香料梅子) HK$329（Marks & Spencer）

聖誕派對又怎能少了酒呢！如果去參加朋友的聖誕聚會，想不到帶甚麼禮物的話，不妨選一支酒。Marks & Spencer 今年推出兩款不同口味的聖誕限量版發光雪球氈酒，包括：小柑橘和香料梅子口味，這款雪球氈酒內含可食用金箔，輕輕搖晃樽身便會出現夢幻冬日景象，定必是一份令人難忘的禮物。

聖誕禮物推薦2022｜Gucci Beauty 限量版 Gucci Rouge à Lèvres Lunaison HK$345

唇膏也是讓人無法抗拒的聖誕禮物之一，今年Gucci Beauty 推出了採用限量版金屬粉紅包裝的唇膏，共2個色號，分別是505Janet Rust和515Devotion。兩款唇膏都採用了保濕配方，再糅合閃粉，上唇後帶有微微閃亮效果，定必是耀眼且絕美的節日禮物。

聖誕禮物推薦2022｜GIVENCHY 華麗魅彩粉絲絨唇膏 N27（冬雪夢幻限量版） HK$375

另一款唇膏推薦是GIVENCHY 的冬雪夢幻限量版唇膏N27，是品牌最暢銷的人氣唇色-蜜雪霧桃，是一種經典棕調蜜桃紅色，柔美中略帶復古感，絕對是聖誕派對必備唇色。而且這次更換上了限定版銀色冬雪包裝，不論是送給閨蜜還是自用都非常適合！

聖誕禮物推薦2022｜SABON 甜蜜寵愛三部曲禮品套裝 HK$380

聖誕禮物推薦2022｜SABON 甜蜜寵愛三部曲禮品套裝 HK$380（SABON）

想要寵愛閨蜜首選定必是SABON的身體護理產品，今年品牌亦都推出了節日限定系列，將皇牌暢銷產品換上聖誕版包裝，更添節日氣氛。其中特別推薦「甜蜜寵愛三部曲禮品套裝」，一套就包裝了滋潤的沐浴油、溫和的身體磨砂及身體潤膚乳液，作為閨蜜的聖誕禮物最適合不過。

聖誕禮物推薦2022｜ROYCE’ 朱古力聖誕倒數月曆 HK$388

聖誕禮物推薦2022｜ROYCE’ 朱古力聖誕倒數月曆 HK$388（ROYCE’）

甜蜜的聖誕節又怎能少了朱古力！ROYCE’ 推出的朱古力聖誕倒數月曆，以「聖誕嘉年華」為主題，有多達20款不同口味的北海道朱古力，以及可愛的迷你小飾物，每一日都是充滿甜蜜的小驚喜！

聖誕禮物推薦2022｜Jo Malone London 聖誕吊飾HK$390

聖誕禮物推薦2022｜Jo Malone London 聖誕吊飾HK$390（Jo Malone London）

Jo Malone London每年的聖誕限定系列的古龍水和聖誕套裝，都備受女生們喜愛！其中這款聖誕吊飾，盛載著兩款經典香氣，包括經典的英國梨與小蒼蘭古龍水9ml以及迷人的沒藥與零陵香潤膚乳霜15ml，充滿節日氣氛！

聖誕禮物推薦2022｜00RINGS 陶瓷埃及神系列香薰蠟燭 HK$420

聖誕禮物推薦2022｜00RINGS 陶瓷埃及神系列香薰蠟燭 HK$420（00RINGS）

為好友挑選一款窩心的香薰蠟燭，也是不錯選擇！由於00RINGS 推出的陶瓷埃及神系列香薰蠟燭，都是有助舒緩情縮煩躁和不安，讓身體好好休養、恢復體力。其中的月神 Khonsu更是有助睡眠，最適合送給受此困難的朋友！

聖誕禮物推薦2022｜LAURA MERCIER 皇牌無瑕裸肌底妝套裝 HK$460

LAURA MERCIER的皇牌蜜粉一直都備受好評，今年聖誕特別推出了「皇牌無瑕裸肌底妝套裝」，包括了極致持久柔霧妝前底霜25ml、柔光透明蜜粉貨裝及經典天鵝絨粉撲貨裝，性價比非常高，無論是作為聖誕禮物送給朋友﹐還是買來獎勵自己都很值得！

聖誕禮物推薦2022｜4711 白桃與芫荽古龍水套裝 $469

聖誕禮物推薦2022｜4711 白桃與芫荽古龍水套裝 $469 （4711）

芫荽迷不能錯過！如果身邊有朋友是芫荽控，極力推薦這組「白桃與芫荽古龍水套裝」，套裝包括了白桃與芫荽古龍水及白桃與芫荽沐浴露，讓芫荽迷無時無刻都充滿著芫荽的清香，而且這款香氣還糅合了白桃的香甜，即使是對芫荽無感的人也能接受！

聖誕禮物推薦2022｜CLEAN CLASSIC EDP HOLIDAY 香水套裝 $475

聖誕禮物推薦2022｜CLEAN CLASSIC EDP HOLIDAY 香水套裝 $475（CLEAN）

由3款CLEAN 經典香水組成的香水套裝，包括了CLASSIC WARM COTTON EDP、CLASSIC FRESH LINENS以及CLASSIC RAIN EDP，而且都是30ml，不論是作為聖誕禮物送給朋友﹐還是買來與朋友一起分享3支香水，都非常適合！

聖誕禮物推薦2022｜MAKE UP FOR EVER 秒速補妝隨行組合 HK$510

聖誕禮物推薦2022｜MAKE UP FOR EVER 秒速補妝隨行組合 HK$510（MAKE UP FOR EVER）

最照顧閨蜜需要的聖誕禮物！MAKE UP FOR EVER今年亦都推出不少聖誕套裝，其中最推薦這組「秒速補妝隨行組合」，包括了品牌最熱賣之一的MIST & FIX 水氧定妝噴霧100ML和15ML、超高清隱形遮瑕霜、雙重防曬隔離妝前乳5ML以及節日化妝袋，更方便隨身攜帶補妝，最貼心禮物之選！

聖誕禮物推薦2022｜Shareco 琥珀檀香香水​ HKD$529

情侶間的禮物首選！台灣潮流香水品牌「SHARECO」推出的香水，都是充滿著誘惑感，而且大都是中性香，男女都適用！其中琥珀檀香香水是一款散發著慵懶而清澈的香氣，讓人不禁想靠近，是一款難以抗拒的浪漫香調，無論是送他，還是送給她都非常合適！

聖誕禮物推薦2022｜Atelier Cologne 節日限定香氛蠟燭 Bois Montmartre 蒙馬特木香 HK$565

聖誕禮物推薦2022｜Atelier Cologne 節日限定香氛蠟燭 Bois Montmartre 蒙馬特木香 HK$565

充滿節日氣氛的木香蠟燭，定必是參加家庭聖誕派對時的禮物首選！Atelier Cologne 今年的節日限定香氛蠟燭，以蒙馬特木香為主調，溫暖沉穩的香氣，猶如正在參加一場溫馨的聖誕派對！