聖誕禮物推薦2022｜20＋實用高質禮物　情侶/朋友/同事送禮靈感

【聖誕禮物推薦2022|交換禮物】距離聖誕還剩不到一個月,接下來就是一連串的聖誕派對、聚會,是時候準備好聖誕禮物!不論是送給男朋友、閨蜜、朋友還是同事的交換禮物,都需要花不少心思去選,《01女生》就為大家準備了2022年聖誕禮物提案,從不同價位精選出最實用、高質感的禮物交換,絕對不用擔心會被嫌棄!



Celluver是由兩位韓國男生成立的香氛品牌,結合男性的科學精神及對女性的疼愛,除了有星級的雪紡香水外,品牌的藤枝香薰系列都相當吸引!共推出10款品牌標誌性的高濃度奢華香薰,大家可以根據送禮對象挑選香氣。

L’Occitane 一共推出4款聖誕禮物盒,其中最推薦櫻花浪漫聖誕禮物盒,禮盒包括了櫻花潤手霜10ml、櫻花閃亮潤膚露35ml以及櫻花閃亮潤膚露35ml,是高性價比之選,最適合用作聖誕交換禮物!

今年依然是疫情下的聖誕節,不妨為好友們準備些可愛且舒適的口罩。SAVEWO特別推出聯乘款TSUM TSUM系列超立體口罩,包括推出唐老鴨、米奇與米妮、小鹿斑比﹐一盒共2款同一通角色的口罩,最適合送給迪士尼迷的好友。

The Body Shop的節日限定松香系列,以充滿節日氣氛的松樹為主題,推出了多款產品和禮盒,其中特別推薦「迷你身體護理套裝-節日松香」,包括了節日松香沐浴露60ml、節日松香身體潤膚霜50ml以及迷你浴球,是很划算的一套!

為閨蜜準備最貼心的禮物!在冬季最怕的就是出現肌膚乾燥,底妝不貼服、容易脫妝、乾紋出現等問題。BOH推出的淡紋彈潤膠原隨身棒,一支不但把以上問題解決,而且小小一支可以放在手袋隨身攜帶,在補妝前先滋潤肌膚,讓底妝可以更貼近。

$200多同樣能買到聖誕倒數月曆!由innisfree推出的「童話聖誕倒數月曆」,以充滿童趣的插畫包裝,配上12款品牌的皇牌經典產品,由清潔面部、保濕到滋潤肌膚通通都有!而且都是綠色聖誕限量系列產品﹐是男女適用,絕對是派對抽獎禮物的人氣之選!

Jurlique 的產品取材於獨有的大自然元素,由各種稀有植物成分製成,讓護膚更天氣純粹!今年同樣推出不同價位的禮物套裝,其中特別推薦「玫瑰緻愛修護套裝」,套裝包括品牌標誌的玫瑰護手霜及玫瑰緻愛修護霜,最適合於乾燥的冬季,同時滋潤雙手及雙唇。

LANEIGE 的這組聖誕套裝,就收藏了蘊含獨家專利成分Radian-C SuperBlend™的抗藍光淡斑面霜和抗氧淨白肌底液,有強效淡斑以及提升肌膚亮白度的功效,最適合經常戶外工作及經常使用電子產品的女生。

在聖誕派對狂歡過後,肌膚容易出現問題,身體同樣也容易出現水腫。Caudalie 推出的多款節日限定套裝中,就有一組非常適用!這組「緊緻塑身護理套裝」包括了葡萄籽緊緻塑身潤膚霜以及白麝香滋潤抗氧潤手霜,其中的塑身霜有助重塑緊緻結實身型,並改善凹凸不平的肌膚紋路,大家不妨為喜歡參加派對的閨蜜準備一套吧!

聖誕派對又怎能少了酒呢!如果去參加朋友的聖誕聚會,想不到帶甚麼禮物的話,不妨選一支酒。Marks & Spencer 今年推出兩款不同口味的聖誕限量版發光雪球氈酒,包括:小柑橘和香料梅子口味,這款雪球氈酒內含可食用金箔,輕輕搖晃樽身便會出現夢幻冬日景象,定必是一份令人難忘的禮物。

唇膏也是讓人無法抗拒的聖誕禮物之一,今年Gucci Beauty 推出了採用限量版金屬粉紅包裝的唇膏,共2個色號,分別是505Janet Rust和515Devotion。兩款唇膏都採用了保濕配方,再糅合閃粉,上唇後帶有微微閃亮效果,定必是耀眼且絕美的節日禮物。

另一款唇膏推薦是GIVENCHY 的冬雪夢幻限量版唇膏N27,是品牌最暢銷的人氣唇色-蜜雪霧桃,是一種經典棕調蜜桃紅色,柔美中略帶復古感,絕對是聖誕派對必備唇色。而且這次更換上了限定版銀色冬雪包裝,不論是送給閨蜜還是自用都非常適合!

想要寵愛閨蜜首選定必是SABON的身體護理產品,今年品牌亦都推出了節日限定系列,將皇牌暢銷產品換上聖誕版包裝,更添節日氣氛。其中特別推薦「甜蜜寵愛三部曲禮品套裝」,一套就包裝了滋潤的沐浴油、溫和的身體磨砂及身體潤膚乳液,作為閨蜜的聖誕禮物最適合不過。

甜蜜的聖誕節又怎能少了朱古力!ROYCE’ 推出的朱古力聖誕倒數月曆,以「聖誕嘉年華」為主題,有多達20款不同口味的北海道朱古力,以及可愛的迷你小飾物,每一日都是充滿甜蜜的小驚喜!

Jo Malone London每年的聖誕限定系列的古龍水和聖誕套裝,都備受女生們喜愛!其中這款聖誕吊飾,盛載著兩款經典香氣,包括經典的英國梨與小蒼蘭古龍水9ml以及迷人的沒藥與零陵香潤膚乳霜15ml,充滿節日氣氛!

為好友挑選一款窩心的香薰蠟燭,也是不錯選擇!由於00RINGS 推出的陶瓷埃及神系列香薰蠟燭,都是有助舒緩情縮煩躁和不安,讓身體好好休養、恢復體力。其中的月神 Khonsu更是有助睡眠,最適合送給受此困難的朋友!

LAURA MERCIER的皇牌蜜粉一直都備受好評,今年聖誕特別推出了「皇牌無瑕裸肌底妝套裝」,包括了極致持久柔霧妝前底霜25ml、柔光透明蜜粉貨裝及經典天鵝絨粉撲貨裝,性價比非常高,無論是作為聖誕禮物送給朋友﹐還是買來獎勵自己都很值得!

芫荽迷不能錯過!如果身邊有朋友是芫荽控,極力推薦這組「白桃與芫荽古龍水套裝」,套裝包括了白桃與芫荽古龍水及白桃與芫荽沐浴露,讓芫荽迷無時無刻都充滿著芫荽的清香,而且這款香氣還糅合了白桃的香甜,即使是對芫荽無感的人也能接受!

由3款CLEAN 經典香水組成的香水套裝,包括了CLASSIC WARM COTTON EDP、CLASSIC FRESH LINENS以及CLASSIC RAIN EDP,而且都是30ml,不論是作為聖誕禮物送給朋友﹐還是買來與朋友一起分享3支香水,都非常適合!

聖誕禮物推薦2022|MAKE UP FOR EVER 秒速補妝隨行組合 HK$510(MAKE UP FOR EVER)