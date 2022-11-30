編輯部10大美妝護膚特輯：沉穩唇膏、冬日感香水、居家排毒按摩儀

入冬美妝護膚推薦2022｜女生們踏入秋季除了增添新衣裳，當然內在的保養都不能忽視。轉季轉天氣，身體總會有點不適應，皮膚變乾燥、喉乾、便秘等問題。踏入冬天各大品牌推出不少美妝產品或護膚產品，精緻女生當然要依季節使用不同美妝及護膚品！《01女生》4位記者實試了多款產品，精選出11月份10大入冬美妝護膚產品，其中包括了沉穩耐看的唇膏、卸妝產品、冬日感香水等等，即刻看看記者們的親身實試分享，挑選出最適合你的產品吧！



《01女生》4位記者實試了多款產品，精選出11月份10大入冬美妝護膚產品。（石欣桐 攝）

記者 石欣桐：入冬排毒好品



記者 石欣桐：入冬排毒好品（石欣桐 攝）

入冬美妝護膚推薦2022｜Emay Plus 溫冷排毒按摩儀 HK$699

輕巧的按摩儀集美容與保健於一身，整日在辦公室對著電腦，很容易感到肩頸不適，間中用按摩儀為肩頸鬆一鬆，瞬間有助舒緩肩部肌肉磞緊！早上起床時，臉部容易出現浮腫，出門前會用按摩儀在下巴位置拉向耳邊，幫助拉提面部輪廓，改善臉部浮腫，效果也相當顯著，不用腫住見人！

編輯部10大推薦｜Emay Plus 溫冷排毒按摩儀（石欣桐 攝）

入冬美妝護膚推薦2022｜Rosette 白泥緊緻保濕夢幻卸妝膏 HK$149

Rosette 這款白泥緊緻保濕夢幻卸妝膏實在是一試便上癮！卸妝膏能徹㡳溶化彩妝，而且質感溫和不會刺激到眼睛！產品配備小匙，可用於提取適量份量的卸妝膏。卸妝後滋潤不黏膩，潔臉後依然清爽不易生痘痘粉刺。

編輯部10大推薦｜Rosette 白泥緊緻保濕夢幻卸妝膏（石欣桐 攝）

入冬美妝護膚推薦2022｜pHisoderm －益生菌舒敏保濕乳液 HK$250

對於擁有敏感肌的記者，十分需要舒敏護膚系列，尤其到了轉季的日子，臉部開始長粒粒及痕癢不適，近期愛用曼秀雷敦所屬品牌pHisoderm的益生菌舒敏保濕乳液，乳液質感水潤不黏膩、很快吸收，加上略帶冰涼感，搽上臉感覺舒適，有助即時舒緩臉部敏感不適情況。

編輯部10大推薦｜pHisoderm －益生菌舒敏保濕乳液（石欣桐 攝）

記者 夏子婷：適合冬天的質感香氣



記者 夏子婷：適合冬天的質感香氣 （夏子婷 攝）

入冬美妝護膚推薦2022｜Tory Burch SUBLIME ROSE香水 HK$700／50ml

記者作為香水控，當然不會錯過啦！以往對於Tory Burch的印象都是手袋皮具單品為主，從來不知道Tory Burch有推出美妝產品。親身一試後大有驚喜，今次Tory Burch「Essence of Dreams」香氛系列以最高質量的植物成份及精油所煉製成，而SUBLIME ROSE是以經典玫瑰、黑加侖子及溫暖的木香基調，噴上後完全感受到秋冬溫暖感，而且淡淡的香氣絕對適合秋冬季節，想入手香水的女生不妨考慮一下。

編輯部10大推薦｜Tory Burch SUBLIME ROSE香水 （夏子婷 攝）

入冬美妝護膚推薦2022｜IPSA 再生緊緻乳液 HK $820／50ml

相信女生們最怕皮膚有負擔，擔心閉口及毛孔突然找上門。踏入秋冬轉季，是時候換上新的護膚品，又擔心皮膚不適應而敏感。IPSA這支小黑瓶完全解決以上擔憂，記者皮膚向來外油內乾，又容易敏感泛紅，但使用IPSA小黑瓶一星期後明顯感到皮膚沒有那麼乾，正常天氣對比下出油減少，而且皮膚光澤度亦提升。唯一缺點就是容量太少，希望品牌將來會推出大支裝。

編輯部10大推薦｜IPSA 再生緊緻乳液（夏子婷 攝）

入冬美妝護膚推薦2022｜L'Occitane 杏仁柔滑潤手霜 HK$185／75ml

常說：「手是女人第二張臉」。除了面部護膚管理之外，手部都不能忽視。L'Occitane的潤手霜一直是品牌的皇牌產品，塗上少量在手部已經足以緩解手部乾燥的問題，乾紋細紋亦瞬間消失，性價比相當高。最重要的是質地絕無厚重感，清爽不油膩，且帶著淡淡桃香味，滋潤好吸收，一年四季都適合！

編輯部10大推薦｜L'Occitane 杏仁柔滑潤手霜 （夏子婷 攝）

記者 朱加曦：展現溫婉優雅的唇色及香味



記者 朱加曦：展現溫婉優雅的唇色及香味 （朱加曦 攝）

入冬美妝護膚推薦2022｜Givenchy Beauty 高訂禁忌絲滑啞亮唇膏 HK$340

曾與不少編輯討論Givenchy Beauty的唇膏，紛讚其色調好看、滋潤度高，塗後更可減唇紋，締造出水盈的紅潤感。除了上述優點，這款唇膏顯色度高，輕輕一抹已顯色澤，有助修飾唇形上的瑕疵。特別推介#319 Rouge Santal，色調帶有玫瑰紅的感覺，不會過於解艷或暗沉，展現出恰如其分的優雅氛圍。此外，唇膏亦設可重換唇芯補充裝，以減少浪費，非常環保。

編輯部10大推薦｜Givenchy Beauty 高訂禁忌絲滑啞亮唇膏 （朱加曦 攝）

入冬美妝護膚推薦2022｜Chloé Atelier des fleurs #Santalumn HK$1,230/ 50ml

有別其他Chloé香水，在這系列身上，可感受亭亭玉立的優雅女生氣息，多添了一份成熟和知性的感覺。其中Santalum檀香的氣味，靈感源自調香師祖母送的澳洲檀香木扇，在溫暖柔和的木香調中，飄散著絲絲甜奶香味，塑造出感性的魅力。無論出門時用或噴在空氣中，都有著療癒舒適的氣息，非常適合在今個秋冬用。此外，香水由100% 天然原材料、天然衍生酒精及純水調配而成，不僅環保也可降低致敏問題。

編輯部10大推薦｜Chloé Atelier des fleurs #Santalumn （朱加曦 攝）

記者 鄭嘉晴：冬天儀式感滿分唇膏



記者 鄭嘉晴：冬天儀式感滿分的唇膏（鄭嘉晴 攝）

入冬美妝護膚推薦2022｜Opera渲漾水色唇膏 #10 Bordeaux Brown HK$98

在日本搶購一空的「OPERA渲漾水色唇膏」向來以高飽和色彩和豐盈保濕效果著稱。這款10號Bordeaux Brown酒棕色則非常適合秋冬季節，有楓葉、和暖的感覺，而且非常水潤，適合像我一樣的乾唇人，或者在乾燥季節嘴唇爆裂的女生們。上嘴感覺不黏膩，成熟的紫色調給人微醺的感覺，絕對是秋冬必備的唇膏顏色！

編輯部10大推薦｜Opera渲漾水色唇膏 #10 Bordeaux Brown（鄭嘉晴 攝）

入冬美妝護膚推薦2022｜Archiman三合一全效潔面乳 HK$190

這款Archiman三合一全效潔面乳適用於面部、身體和頭髮三個部位，味道偏天然的感覺。除了香味之外，成分亦不會引起乾燥刺激，能潔淨、消除污垢和皮脂。質感是偏清透果凍的感覺，十分舒服。而且不刺激水脂膜，讓皮膚恢復柔軟、頭髮也能更加有光澤，適合所有皮膚類型。