去頸紋方法｜朱千雪轉行律師後驚現頸紋　6招有效為頸部抗皺去紋

【去頸紋方法｜朱千雪】現年34歲的朱千雪近年轉行成功成為大律師，並在2019年結婚後逐漸淡出幕前，專心當上班一族。朱千雪近日久違現身公開活動，但網民就發現朱千雪雙眼現浮腫，還有不少頸紋，網民就猜測是大律師工作繁重，沒有時間顧及保養！提到頸紋，這絕對是困擾著不少女生的煩惱，除了勤於塗頸霜外，還有甚麼方法有助改善頸紋呢？



【去頸紋｜朱千雪】現年34歲的朱千雪近年轉行成功成為大律師，並在2019年結婚後逐漸淡出幕前，專心當上班一族。（tracytschu＠IG）

去頸紋方法｜戒做低頭族

長時間低頭看電話或躺在床上煲劇看電腦，除了對頸椎不健康外，還會擠壓頸部肌膚，繼而形成頸紋。如果大家不想令頸紋增生，就要調整一下按手機、看電腦的姿勢了！

去頸紋方法｜戒做低頭族（《繼承者們》劇照）

去頸紋方法｜選用合適的枕頭

睡眠姿勢同樣有機會導致頸紋增生，原理也與低頭看電話很類似！過高或過低的枕頭同樣會令頸部肌膚被擠壓，加上使用不合適的枕頭會令頸部血液循環不通，致頸部膚色變得暗沉及形成色斑，所以今晚回家馬上看看究竟枕頭高度合適與否，如果不對的話就盡快更換了！

去頸紋方法｜選用合適的枕頭（《The K2》劇照）

去頸紋方法｜不要忽略頸部清潔

清潔可說是肌膚保養中最重要的一環，但很多女生都很容易忽略頸部。如果沒為頸部徹底清潔及卸妝，很容易令污垢及化學物質在頸部積聚，令頸部肌膚老化，從而形成頸紋，所以別忘了清潔頸部，並定期為頸部肌膚去角質，以免出現頸紋。

去頸紋方法｜不要忽略頸部清潔（tracytschu＠IG）

去頸紋方法｜注重防曬

紫外線是導致肌膚老化的一大成因，平日要做好防曬措拖，不要忘記頸部，預防及減慢頸紋生長。

去頸紋方法｜注重防曬（tracytschu＠IG）

去頸紋方法｜勤塗頸霜

頸霜絕對是不可或缺，使用頸霜再配合按摩拉提，有助為頸部肌膚保濕、抗皺及撫平皺紋，緊緻肌膚、對抗頸紋！

去頸紋方法｜勤塗頸霜（Angélica Echeverry@Unsplash）

去頸紋方法｜拉筋伸展

除了使用保養品外，適當的拉筋伸展亦有助改善頸紋！平日經常低頭看電話令頸部肌膚擠壓，睡前可嘗試花少許時間做一下簡單拉筋，伸展頸部肌肉，以免因肌膚長時間擠壓而導致頸紋生長！

去頸紋方法｜拉筋伸展（bruce mars@Unsplash）

除了培養以上習慣有助消除頸紋外，小紅書興起去頸紋秘方，做法零成本而且簡單易做，網民實試過發現持續進行7日瞬間見效，去頸紋效果確實顯著！

去頸紋方法｜小紅書興起人氣去頸紋秘方，做法零成本而且簡單易做，網民實試過發現持續進行7日瞬間見效，去頸紋效果確實顯著！（中野梓＠小紅書）

首先用熱毛巾熱敷頸部約5分鐘，讓頸部肌膚軟化及打開毛孔，讓之後要塗上的保養品更易吸收。然後可在頸上塗上一層凡士林，由下而上去按摩及拉提頸部肌膚，按摩後可再塗上一層凡士林，然後包上保鮮紙厚敷5至10分鐘，最後把頸上殘餘的凡士林抹乾淨，然後塗上平日使用的頸霜即可！