改善頸紋︳4招有效減淡頸紋方法必知！皺紋浮現與枕頭高度有關？

減淡頸紋 | 近日天氣開始轉涼，皮膚變得異常乾燥。歲月不饒人，作為女生一定要有做好保養的覺悟。然而不只是臉部需要保養，身體每一寸肌膚都需要細心的呵護，才能保住青春幼嫩肌。頸部是經常被忽略的重點保養部位，樹木年輪般的頸紋卻悄悄地洩漏你的年齡。沒做好頸部護理是顯老的關鍵因素，不過有心不怕遲，還沒開始保養的你不妨參考一下以下4個簡易擊退頸紋的方法吧！



減淡頸紋 | 不只是臉部需要保養，身體每一寸肌膚都需要細心的呵護，才能保住青春幼嫩肌。（Getty Image）

減淡頸紋方法 | 1. 枕頭配合睡姿

以平均壽命75歲來計算，人一生平均花26年，即大約3分之1時間在睡覺上，因此睡覺的姿勢和輔助物料絕對不能輕看。睡覺時如果枕頭過高或過低，頸部的肌肉很容易會因為受到擠壓而長出頸紋，因此選擇一個高度合適的枕頭至關重要。

減淡頸紋 | 睡覺的姿勢也值得留意，兩者需要相互配合。（《她的私生活》劇照）

另外，睡覺的姿勢也值得留意，兩者需要相互配合。躺平在床上時，肩膊最好稍微躺在枕頭上，整個身體角度接近站立時放鬆的狀態，下巴維持水平，則有助減少頸紋形成。而平躺睡姿比側睡有較少機會長出頸紋。

減淡頸紋方法 | 2. 頸部防曬

紫外光會加速衰老，雖然適量地曬太陽能有效消毒、吸收維他命D，但過量卻有機會增加患上皮膚癌的風險。因此大部分女生洗完臉後或出門前均會塗上防曬油、具SPF防曬的面霜，或是防曬與遮瑕二合一的粉底液、底妝產品，以阻隔紫外線直接進入肌膚，防止形成皺紋。

減淡頸紋 | 太陽直曬的紫外光會加速衰老。（Getty Image）

但是除了在臉部塗抹防曬霜，頸部肌膚也經常曝露於陽光之外，所以千萬不要忽略。現時市面上各大品牌推出的防曬面霜絕大部分都高達SPF50+，防曬度足夠有餘。如果想擁有健康小麥肌的運動型女生們，可以選擇較低的SPF30以上防曬系數，但建議每隔2至3小時補塗一次。而後面的PA則有效防止肌膚老化，PA＋的有效防護時間大約為４小時；PA＋＋有效防護時間就是雙倍；PA＋＋＋則是超強防護。

減淡頸紋方法 | 3. 頸部保濕

減淡頸紋 | 頸部皮膚缺水會導致頸紋的出現。（Getty Image）

「女人是水造的」，頸部皮膚缺水的話，也會導致頸紋的出現，所以定時為頸部補水也是十分重要的。平日早晚徹底清潔臉部後，除了臉頰，還可以順手在頸部塗上爽膚水、保濕乳液等，也能為頸部補充水分。尤其在秋冬或轉季期間，我們更不要吝嗇塗抹的份量，才能有效防止皮膚因缺乏足夠水份而形成頸紋。

減淡頸紋方法 | 4. 頸部按摩

適量按摩頸部淋巴結有助促進新陳代謝、排毒和幫助去水腫，亦能減淡垂直和橫向頸紋。我們可以先用熱毛巾敷頸部約5分鐘，幫助軟化頸部肌膚和組織。再塗上適量的頸霜或護膚油，並按照以下步驟輕輕為頸部按摩。

減淡頸紋 | 適量按摩頸部能減淡垂直和橫向頸紋。（Getty Image）

首先，雙手由中間開始，沿顎骨往臉部兩側向斜上提拉，輕輕按壓10次。然後，頭部微微傾側，用4隻手指從鎖骨位置往上輕推至耳朵後方，再換另外一側，總共10次。稍微仰起頭與下巴，用手指關節從鎖骨位置打圈按摩至下巴，再由下巴按壓至耳後共10次即完成。