@cosme2022香港美妝排名出爐！$70眼霜踢走熊貓眼、媲美大品牌？

【@cosme 2022美妝排名】每到了年末，都會有不少回顧。美容綜合網站 @cosme昨日（8日）公布最新香港美妝大獎，部分價錢親民的品牌都登上綜合榜，相反Chanel及M·A·C等則未見蹤影。隨著素妝熱潮盛起，不少女生都注重護膚，以養回滑嫩膚質，展現出亮澤光芒。以下為大家整理出今年度本地的最強面霜、眼霜及潤唇膏，不知大家也有用過嗎？



【@cosme 2022美妝排名】@cosme最新香港美妝大獎出爐！(《女神降臨》劇照)

或因近期慶祝活動和約會增多，化妝品成為大部分女生關心的話題，當中LANCÔME的極致持妝輕透粉底液登上榜首，OLAY PROX 亮潔晳顏淡斑精華及 b.glen 礦泥潔面乳則緊隨其後。漂亮妝容背後，最重要擁有好膚質，以呈現出自然飽滿感覺，上妝時亦較貼服和持久。今次各類護膚品的首位，大部分都是價錢親民的品牌，小資女們不妨參考一下。

最強面霜TOP3：保濕、適合敏感肌款較受歡迎



【@cosme 2022美妝排名】2022最強面霜第一位：Clinique 100小時自我修護水嫩補濕啫喱 $390/50ml (IG@cliniquehk)

即使不怎麼護膚的女生，也會塗面霜減少肌膚乾燥問題。因此選對一瓶好面霜非常重要，隨時可以一直回購使用。今年度最佳面霜為Clinique「粉紅爆水啫喱」，得到不少人盛讚「極度保濕」，而且質感水潤，容易被肌膚吸收，「即使用多點也不怕黏笠。」

【@cosme 2022美妝排名】2022最強面霜第二位：Curél深層高效保濕面霜 $180/40g (IG@curel_official_jp)

其次則為Curél深層高效保濕面霜，適合敏感肌用，過了一晚肌膚也不感乾澀和脫皮。

【@cosme 2022美妝排名】2022最強面霜第三位：Kiehl’s特效保濕乳霜 $300/50ml (IG@kiehlshk)

同樣適用於敏感肌的Kiehl’s特效保濕乳霜，亦登上第3位，以「保濕滋潤」見稱，連筆者家中也長備一瓶，以作急救保濕之用。

最強眼霜TOP3：最緊要消眼腫



【@cosme 2022美妝排名】2022最強眼霜第一位：LANCÔME升級版冰鑽亮眼精華 $645/20ml (@cosme)

眼周肌膚較脆弱，特別在寒冷時候，水分容易流失，形成乾紋和眼袋。相較面霜，眼霜價格一般偏高、容量偏少，故選購時都會精打細算。其中好評度高的LANCÔME，其升級版冰鑽亮眼精華便登榜首，以獨家「360°彈力冰珠」，幫助消除眼周緊繃和水腫，加上質感清爽、零黏笠，性價比較高。

【@cosme 2022美妝排名】2022最強眼霜第二位：The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG $70/30ml (IG@theordinary)

若是小資女的話，必試The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG，眾所周知咖啡因有助血液循環，故這款眼霜得到不少網民讚有效「改善黑眼圈」，同時可消除因睡眠不足而引起的浮腫，而且價錢僅為70港元，非常值得入手試試。

【@cosme 2022美妝排名】2022最強眼霜第三位：Kiehl’s 牛油果眼霜 $270/14ml (IG@kiehlshk)

另外，不少得保濕高的Kiehl’s產品，牛油果眼霜採用「雙重保濕機制」，質感滋潤、容易吸收，能夠有效保濕，助雙眼更顯神。值得一提的是，筆者學化妝時，化妝學校都是提供大量Kiehl’s護膚品，供學員練習使用，由此可見出品牌的實用度高。

最強潤唇膏TOP3：滋潤、性價比高為主



【@cosme 2022美妝排名】2022最強潤唇膏第一位：Laneige水潤修護睡眠唇膜（套裝包括3款味道，售$192） (IG@laneigehk)

不少女生的手袋裡，都長備一支潤唇膏，乾燥時拿來使用。近日天氣轉涼，嘴唇容易乾燥和脫皮，Laneige水潤修護睡眠唇膜可作急救之用，質感黏笠，有助滋潤雙唇，避色流失水分，而且用法方便，只要睡前塗一層就可。筆者亦曾常用這款唇膜，用後感覺滋潤舒適，而且一瓶可以用很多次，非常扺用，因此登上榜首也是實至名歸。

【@cosme 2022美妝排名】2022最強潤唇膏第二位：Clarins凝亮護唇油 $220/7ml (Clarins)

第二位為Clarins凝亮護唇油，可助修復唇部肌底，展現出原有的光澤和魅力。不少網民表示護唇油感覺滋潤，抹走後可帶走死皮，讓唇部「保持柔軟嫩滑」，加上散發蜂蜜香橙氣味，有助舒緩情緒和提神。

【@cosme 2022美妝排名】2022最強潤唇膏第三位：凡士林玫瑰花士苓護唇霜 (IG@vaselinebrand/theskinnbrew)

另一護唇好物為凡士林玫瑰花士苓護唇霜，用後可以減少乾澀感覺，加上略帶唇色，有助展現面部紅潤的氣息，看來更迷人。筆者也是凡士林的粉絲，不僅可用於唇部，還可塗在乾燥的肌膚位置，是件萬用好物。