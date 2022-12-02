@cosme最受信賴天然護膚品牌Top 8　Clarins奪季軍、冠軍CP值極高

相較於產品的包裝顏值，想必這幾年消費者們更在意產品的成分與永續價值！甚至這幾年間，不論是傳統美妝老品牌，還是新興品牌，都正朝實踐永續發展的概念前進，甚至也因為這股信念與對於產品成分的認真，為我們留下更加深刻的印象！



今年日本最大美妝評論網站@cosme旗下CMRI美妝行銷總研，便進行了「美的永續意識與感受」調查，並票選出「最受信賴天然品牌」TOP 8！快來看看妳的愛牌有沒有上榜～

@cosme最受信賴天然護膚品牌Top 8（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 8：La Mer

致力於海洋保育的La Mer 海洋拉娜，也是保養控心中的修護權威！旗下保養單品，不僅有著超強治癒系修復效果，能安撫敏感、刺激不適的脆弱膚況讓人安心之外，2017年起品牌更創建了海洋拉娜蔚藍之心海洋基金會，用行動保護海洋、維護海洋資源，同時也守護品牌成分的核心深海巨藻。

TOP 8：Aesop

說起天然與永續，並列榜單第八名的 Aesop 絕對是資優生！來自澳洲墨爾本的它，自品牌創立以來，便以澳洲當地的天然物資、植物能量作為保養核心，所有修護滋養皆取之於自然且強調均不進行動物試驗。除了成分篩選很仔細，在包材的挑選上也追求減塑、減碳、回收再利用，讓消費者購物同時也能落實永續。

TOP 8：Kiehl's

從藥局起家的Kiehl's 契爾氏，在成份的掌握上絕對比任何品牌都仔細，而為了拿捏肌膚最溫和、舒適且修護有感的效果，天然植物萃取則是它成份上的原則。不光是積極提倡瓶罐回收再利用之外，這幾年品牌也推出減塑80％的保養補充包，同時採用100%可回收性紙類、防水鋁製作包裝，同步提高我們的環保意識。

TOP 7：O'right

誕生於台灣本土的天然髮品品牌O'right 歐萊德，妳認識了嗎？擠身榜單第六名的它，致力於打造食品級綠色產品，而品牌最讓人驚豔之處，不只是成分選擇天然、溫和、無矽靈，歐萊德就連包裝設計都能達到完全100%零碳、零污染！經典的酒罐子洗髮精瓶身媒材，是採用廢棄蔬果與植物萃取澱粉製成，甚至每一罐洗髮精底部都藏著「相思樹」種子，不只帶領消費者落實環保回收，更能讓產品完全回歸自然！也是這樣的優質形象、和永續創意讓它的好評不斷。

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TOP 6：Origins

對於年輕美妝消費者來說，最為熟悉的或許是Origins 品木宣言！品木宣言不只也以天然、純粹的產品成分深得消費者的歡心，它LOGO上的那棵大樹，更暗示了品牌對於大自然的付出！2021年品牌創立ORIGINS GREEN THE PLANET基金會，積極展開植樹計畫，甚至邀請消費者將消費轉化為永續行動，旗下更高達80%的產品包裝是可回收的，讓粉絲享受生活同時也能一同愛護地球。

TOP 5：L'Occitane

妳我最熟悉的L'Occitane 歐舒丹，怎麼會缺席呢！它不只是在成份的選擇上崇尚天然、純植物萃取，就連植物原料的生產把關，也秉持著公平交易、環境友善並永續地球的主張～不論是品牌核心乳木果，還是金黃蠟菊、普羅旺斯薰衣草，歐舒丹為了確保原料的品質，還積極投入產地農耕者的合作，同時傳授天然、友善環境的採摘、萃取技術，不只照顧到了我們的肌膚，也落實環境的保育。

TOP 4：Chantecaille

在全球永續意識抬頭前20年，高端保養品牌Chantecaille 香緹卡便早已堅持使用天然、純素的保養成分。甚至不計成本，將天然米糠取代塑膠微粒，且不使用人造色素、人造香料、硫酸鹽洗滌劑、鄰苯二甲酸酯類或石油化工產品，使其護膚感受更溫和、有效！不光落實於成分的挑選，講究藝術與生態平衡的香緹卡，也積極以行動支持世界瀕臨絕種動物的保育，甚至每年都會以動物保育為主題，將永續價值融入產品設計，同時倡導、推促消費者重視環境議題。

TOP 3：Clarins

敏感肌膚、孕婦媽媽護膚的首選：Clarins 克蘭詩入榜真的不意外！同樣以天然成分為品牌核心的它，旗下護膚產品有高達40%植物原料來自有機農場，且品牌不只擷取天然資源，也相當重視農地後續的永續經營，以及友善環境的耕植方式，使每一個產品的誕生都富含滿滿愛心與永續價值，當然了關於環保材質的應用、社會公益的付出，克蘭詩從來也不曾馬虎！

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TOP 2：The Body Shop

再來擠身第二名的The Body Shop，自1976年誕生於英國便領先市場，提倡反對動物實驗、反對家庭暴力、反對人口販賣等社會與環境的友善議題。而為了實踐對於社會與環境的承諾，The Body Shop不僅皆採用天然原料作為核心，同時也確保70%的產品包裝不含石化燃料，並且以行動回饋社會，給予婦女、農人有更高品質的就業機會與環境。

TOP 1：Greenvines

搶下第一名的就是它！著重於減法保養的Greenvines 綠藤生機，誕生的十幾年間，不僅一再地用天然植物性保養處方安撫消費者肌膚的疑難雜症，從植物的選材、培育自己掌握，到不斷革新減塑的包裝設計，甚至回饋自然的環保行動、加入淨零行列的決心，綠藤生機不只賣保養、賣美麗，也透過產品付諸永續使命，而那貼近生活的親切感，也是消費者最喜愛的原因之一。

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