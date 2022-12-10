@cosme2022最強粉底、香水頭3位！$100內開架唇膏完勝貴價大牌？

【@cosme 2022美妝排名】每個月都有不少美妝品推出，令人難以選擇。@cosme近日公布最新香港美妝大獎，除了綜合大獎，還整理出各類化妝品的排名。相信最讓人關注的，都是底妝、唇膏和香水等，其中登榜的唇膏頭3位，售價都不過100港元，非常值得入手試試。



【@cosme 2022美妝排名】@cosme近日公布最新香港美妝大獎。 (《舉重妖精金福珠》劇照)

最強粉底TOP3：自然輕透為首選



【@cosme 2022美妝排名】最強粉底第一位：LANCÔME 極致持妝輕透粉底液 $435/ 30ml (IG@lancomeofficial)

若只能帶備一種化妝品旅行，筆者會毫不猶豫選擇粉底，不僅能夠均勻肌膚、減少瑕疵，還可提升個人氣質，展現出偽素顏的魅力。這次榜首由LANCÔME極致持妝輕透粉底液奪得，配方順滑易推、不黏膩，有網民更讚遮瑕度高，「只是薄薄塗一層粉底，已遮掉大半毛孔，連較深色斑也能遮很多。」

【@cosme 2022美妝排名】最強粉底第二位：NARS Light Reflecting 原生光亮肌粉底液 $470/ 30ml(IG@narsissist)

第二位的NARS原生光亮肌粉底液，也是筆者早前愛用的粉底之一，質感水潤輕盈，塗後感覺舒適，加上色調接近膚色，能締造出自然妝感。有網民亦指粉底持久、不易脫妝，「有效遮蓋痘痘、紅印、泛紅位置。即使出汗，整天亦不易脫妝，也不會被口罩的焗促感，而令粉底氧化和變色。」

【@cosme 2022美妝排名】最強粉底第三位：shu uemura 植村秀 無限輕透持妝粉底液 $480/ 35ml(IG@shuuemura)

筆者亦愛用shu uemura無限輕透持妝粉底液，配方輕盈舒適，用後妝底更帶半霧面效果，可以遮掩瑕疵，同時締造柔和的氣質。由於香港天氣潮濕，相信不少網民因此喜愛透薄妝感，減少厚重和易脫妝的不適感，而shu uemura在這方面，的確有不俗效果，登上第三位也絕不意外。

最強遮瑕TOP3：愛用價錢親民款



【@cosme 2022美妝排名】最強遮瑕第一位：the SAEM 絲滑自然遮瑕液 SPF28 PA++ $50 (IG@thesaem.officia)

近年流行淡妝，以展現出舒適自在的自我。因此除了粉底，遮瑕也變得重要，以展現出無瑕的「好膚質」狀態。今次獲得首位的遮瑕液，為the SAEM絲滑自然遮瑕液，質感清爽絲滑，效果自然。筆者在多年前，亦常用這支遮瑕液，價錢便宜，遮瑕度高，而且色調自然，塗後用指腹輕印一下，已經不見色差，性價比超高，絕對是小資女必備的好物。

【@cosme 2022美妝排名】最強遮瑕第二位：excel 無重絲滑三色遮瑕霜 $142 (@cosme)

由於遮瑕液質地較粉底厚，用在乾燥的位置，易產生一撻撻的感覺。得到第二位的excel 無重絲滑三色遮瑕霜，富含荷荷巴種子油、橄欖果實油及夏威夷果種子油，可以滋潤肌膚，減少乾燥感，連網民都讚沒有卡紋問題，「用在眼底完全不會乾。」遮瑕霜設有兩色，方便用在不同位置，如較深色的可遮較凸出來的痣和暗瘡，淺色的則可遮較輕微的瑕疵。

【@cosme 2022美妝排名】最強遮瑕第三位：MAYBELLINE FIT ME！柔滑遮瑕膏 $79 (@cosme)

較親民的開架品牌，不少得MAYBELLINE，其FIT ME!柔滑遮瑕膏便獲得第三位，質感輕滑易推，有效持妝一整天，加上刷頭細小，更易修飾局部位置。有網民亦讚，遮瑕膏高效遮瑕，妝感自然，「性價比高，完全是件有實力的產品。」

最強唇彩TOP3：開架唇膏稱霸



【@cosme 2022美妝排名】最強唇膏第一位：CANMAKE 柔潤亮澤唇膏 $78 (IG@canmaketokyo)

隨著疫情放寬，節目派對增多，不少女生重拾唇妝的熱情。今季趨向自然、水潤及光澤感，而開架品牌的款式，反而更受歡迎。CANMAKE柔潤亮澤唇膏奪冠，質感無重，可以疊塗很多次，而且蘊含礦脂成分，能為雙唇鎖水，減少嘴唇乾裂問題。

【@cosme 2022美妝排名】最強唇膏第二位：OPERA LIP TINT $98 (IG@operahk.official)

第二名的OPERA LIP TINT亦是筆者常用唇膏之一，連身邊好友都愛用。唇膏色調偏紅潤，帶有玫瑰色調，塗後更顯性感和優雅魅力。唇膏採用染唇配方，可持久呈現自然血色感，同時顯色，有網友更讚「任何場合都適用。」

【@cosme 2022美妝排名】最強唇膏第三位：rom&nd JUICY LASTING TINT $80 (IG@romand_jp)

近年rom&nd彩妝品都得到不少女生支持，其中JUICY LASTING TINT更登上季軍，色調透亮顯色，展現出迷人光澤，同時肌膚亦較顯白。有網民指出，唇色非常少女，散發水果的加工香味，非常值得一試。

最強香水TOP3：偏愛少女氣味



【@cosme 2022美妝排名】最強香氛第一位：Dior Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰 (IG@diorbeauty)

冬日重視舒適感，因此不少人都會買香水或香薰，營造出清幽療癒的空間。最受歡迎的香水，非Dior的Miss Dior Blooming Bouquet香薰莫屬，花香氣味清幽，同時帶有少女感的微甜，連身邊不喜歡花香的同事，也讚這支香水好聞！香水瓶設計少女，香水呈現粉嫩色調，加上氣息，完全演繹出一位迷人少女的感覺。

【@cosme 2022美妝排名】最強香氛第二位：The Body Shop 白麝香淡香水 (@cosme)

筆者亦曾試The Body Shop香水，氣味清香自然，完全無雜質感覺。其白麝香淡香水今次亦登榜，將柔和的白麝香氣味，注入時尚元素，展現出新一代女性的優雅感。有網民更指出，香水氣味中性和耐聞「愈聞愈鍾意。」

【@cosme 2022美妝排名】最強香氛第三位：Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭 (@cosme)

提到香水，絕對會有Jo Malone London的英國梨與小蒼蘭古龍，氣味適合大部分女生，不會太甜，散發出陣陣舒適梨香。不少網民都推介，古龍氣味獨特易認，帶有少少女人味，非常適合約會時用。