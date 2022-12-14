免費酒店住宿連早午餐！最狂送禮：$7100輕珠寶、過千蚊洗護套裝

聖誕節2022｜聖誕節將至，最讓人感到興奮的，莫過於拆禮物的驚喜環節。我們今年為各位讀者準備一份特別大禮 —— 《01女生》倒數月曆，搜集多款實用美妝品，包括唇膏、頭髮護理及輕珠寶，甚至酒店 Staycation 等，並每日於 Instagram 逐日揭曉，讓大家也能體驗到拆禮物的樂趣和喜悅。



現時公開餘下的 12 份，連編輯部都看得心癢癢，想要參加！若然大家也想得到的話，我們今晚（14日）8 點將有「聖誕送禮」IG（@01_beingms）直播，只要在之後上載的直播影片底下留言，回答想收到的禮物和原因。我們將揀選最有創意的留言，送出禮物！名額超過 100 位，總值約 92,000 港元，機會難得，不容錯過！

▶▶▶聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（上） —— 《01女生》送禮：逾2千蚊ghd造型夾、FOREO潔面儀套裝◀◀◀

聖誕節2022｜XOVĒ 活肌盈潤精華露 IG@xove.skincare)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物一：XOVĒ 活肌盈潤精華露 40ml 每份$880（名額5位）



小編曾用 XOVĒ 的護膚品，感覺水潤舒適，膚質明顯滑嫩光澤，還散發陣陣香氣，超級推介！全新活肌盈潤精華露，得到女星吳雨霏及蔡思韵認證，富含 W-TruComplex® 及海葡萄抗皺萃取，運用白松露精煉出較維他命高出 1000 倍的抗氧修復力，能夠促進膠原蛋白增生，有效淡紋，提升肌膚滑嫩和彈性，由內而外重整膚質，改善衰老問題。

聖誕節2022｜Superfood Lab SuperGreen Detox + Skin Support 超級排毒綠粉及 SuperRed Collagen 超級膠原紅粉 + 有機奇異籽 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物二：Superfood Lab SuperGreen Detox + Skin Support 超級排毒綠粉及 SuperRed Collagen 超級膠原紅粉 每份$936（名額3位）



節日派對總會特別打扮，穿著性感和緊身服飾，但若因宿便而肚凸，難免引起尷尬。SuperGreen 超級排毒綠粉採用超級複合配方，內含多達 26 種促進益生菌生長的益生元、600 億多元益生菌、天然菠蘿蛋白酶及草本醫學，經冷燥技術，能夠保存食物原有植物酵素，達致增加腸內益菌，淨化毒素，以增強抵抗力，非常適合長生冠患者買來排毒和調理。它的性質溫和，不易出現肚瀉問題，同時改善胃氣脹，令肚腩收細。

配合晚間飲用 SuperRed Collagen 超級膠原紅粉，蘊含 5 合 1 超級複合配方，包括 26 種高效抗氧化成分，每杯相等於 20 杯提子的抗氧力，並透過納米水解分子增加吸收，以及冷燥技術保存食物原有植物酵素，以提升細胞修復力，撫平皺紋和細紋飲，促進血液循環恢復青春活力。它全採用天然成分，得到澳洲 GMP 品質認證，絕無副作用，可放心食用。此外，飲用時加入有機奇異籽，富含豐富奧米加 3 脂肪酸，可為人體提供持久的能量，助你擁有充沛精力，提升飲料的功效。

聖誕節2022｜belif 維他命煥采奇蹟睡眠面膜＋Numero 10 復活草保濕肌底精華 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物三：belif 維他命煥采奇蹟睡眠面膜＋Numero 10 復活草保濕肌底精華 每份$510 （名額12位）



聖誕節有多個派對埸合，非常需要眾多急救護膚品，助肌膚保持精神光澤，展示神采飛揚的魅力。維他命煥采奇蹟睡眠面膜，特別針對因睡眠不足而引致的疲倦肌膚，透過豐富的多重維他命複合物，有效補水、抗氧化及提升肌膚彈性，締造出水盈通透感，讓你翌日回復女神氣埸。卸妝潔面後，捉緊黃金 10 秒，配合 Numero 10 復活草保濕肌底精華使用，可為肌膚鎖緊水分，同時復活草精華會形成保護細胞膜，以維持肌膚水潤。小編用過精華一段時間，不僅塗後感滋潤，最重要的是，期間肌膚不易因口罩或污染等而出現敏感，超級推介。

聖誕節2022｜Givenchy Beauty Le Rouge 唇膏 2 支 (IG@givenchybeauty)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物四：Givenchy Beauty Le Rouge 唇膏 2 支 每份$680（名額10位）



小編尚來是 Givenchy Beauty 唇膏的粉絲，喜歡它的滋潤和色澤，散發一種女性魅力。這次介紹的款式，分別是 Deep Velvet 和 Sheer Velvet，前者呈絲絨啞光妝效；後者則帶仙霧啞光。兩款唇膏富含芒果脂配方，能夠鎖水保濕、滋潤雙唇，同時高效顯色，打造長達 12 小時的持久輕盈的妝效，展現優雅的氣場。

聖誕節2022｜su:m37° Heart To Heart Edition Secret Essence 套裝 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物五：su:m37° Heart To Heart Edition Secret Essence 套裝 每份$660 （名額10位）



被喻為「韓國神仙水」的 su:m37° 皇牌第三代奇蹟活酵肌密注氧精華，連女神全智賢都愛用！精華經過長達 264 小時的 3 次自然發酵，研製出獨家精專利成分 Cytosis©，有效達致 4 種升級功效：為肌膚注氧以促進氧氣循環，達致抗氧化，亦助膠原蛋白再生及深層補水，以締造飽滿潤澤的「燈泡肌」，並強化肌膚防禦力及穩定性，讓肌底重拾健康。

現時品牌聯手韓國藝術家 Kim Min-jeong 推出限量套裝，讓人可試盡多個奇蹟活酵肌密系列，並以彩色心形包裝，傳遞歡樂和愛的感覺。

聖誕節2022｜Beurer 紅外線照護燈 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物六：Beurer 紅外線照護燈 每份$698（名額5位）



每日放工回家，都想要休息，以消除疲勞。Beurer 的紅外線照護燈，可助更快恢復精神，透過紅外線照射，產生深層溫熱療效，達致改善血液循環，消除肌肉疲勞和崩緊，並緩和神經痛問題。照護燈採用高品質陶瓷濾板，讓熱力能夠平均分佈，並設5個角度調節，用時可更方便。現時，品牌透過 01 Mall 向讀者送上禮物。

聖誕節2022｜Cath Kidston 護膚保養系列 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物七：Cath Kidston 護膚保養系列 每份$1,150（名額10位）



想過一個香噴噴的聖誕？不少女生都愛 Cath Kidston 的清甜氣味，最新推出的聖誕護手霜及潤唇膏禮盒套裝，散發出清新的雞蛋花香，搭以有效滋潤的乳木果油和甘油，隨時呵護雙手。包裝更是迷人，鍚罐印有聖誕印花，非常適合佳節送禮。

Power to The Peaceful 滾珠香氛精油套裝亦是送禮之選，外形小巧，方便攜帶，散發陣陣芳香，而且還是純素產品。至於安睡禮品套裝，則包括護手霜及潤膚露，散發薰衣草、鼠尾草、香根草及桉樹精油，有助放鬆心情，加上枕頭噴霧及薰衣草睡眠眼罩幫助入眠，讓大家在冬天也可保持好的睡眠質素。

聖誕節2022｜Jadery輕珠寶：(上圖) 森川花環耳環(中)、青鳥花環耳環(右)；(下圖) 寒露·巴洛克兩用鏈(左2)、山海葫蘆兩用鏈(右2)及澄淼葫蘆兩用鏈(右) (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物八：Jadery輕珠寶 總值$7,100（名額5位，每位可獲乙件）



派對豈能沒珠寶點綴？而佩戴翡翠，原來更有潤益人體五臟六腑及經脈的正能量，完全沒任何不良後果，甚至可能比水晶功效高！將玉石引入年輕市場的 Jadery，利用正向靈性力量最強的緬甸翡翠，設計出日常易搭的輕珠寶。其中聖誕新品青鳥花環耳環以白底青及白冰翡翠製作，森川花環耳環則是湖水淡綠及欉林墨綠翡翠，均配搭巴洛克珍珠及 14K 包金襯珠做成聖誕花環形狀，看來優雅清新。

品牌設計的兩用鏈，採用磁石扣，方便佩戴，可作手鏈或頸鏈，塑造出不同華麗造型，特別推介聖誕新品寒露·巴洛克兩用鏈，對比色調更顯高雅，而澄淼葫蘆兩用鏈及山海葫蘆兩用鏈，亦非常適合配搭禮服，展現出古典的品味。

聖誕節2022｜Kim Robinson HRF頭髮護理產品 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物九：kimrobinson HRF頭髮護理產品一套 每份$1,200（名額10位）



寒冷天氣易令髮質毛燥及開叉，由髮型大師 Kim Robinson 創立的同名品牌kimrobinson，近日攜手意大利世界級先進實驗室，研發出 HRF 頭髮護理系列，蘊含氨基酸、生物質、藍銅胜肽等珍貴成分，沒有化學起泡劑，能夠有效滋養髮絲、深層清潔頭皮，適合各種髮質使用，包括經染燙後受損的髮絲。

聖誕節2022｜Cetaphil 舒特膚透亮抗敏系列 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物十：Cetaphil 舒特膚透亮抗敏系列 每份$955（名額20位）



近年多了女生注意敏感肌的話題，Cetaphil亦特別推出全新透亮抗敏系列，以革命性溫和透亮專利技術，將海百合植物精華及醫學級 NIACINAMIDE 兩大活性成分結合，有效全方位阻止黑色素增生及積聚，減少面部色斑和暗沉，讓肌膚變得透亮和白滑。系列包括日霜、舒緩晚霜、潔面乳及爽膚水，不含酒精、香料或Paraben，性質溫和，非常適合敏感肌女生整套使用，助肌膚強化防禦屏障，帶來更健康的膚質。

聖誕節2022｜Physiogel 皇牌抗敏紓緩系列 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物十一：Physiogel 皇牌抗敏紓緩系列 每份$689（名額10位）



肌膚日常接觸不少污染和塵埃，加上捱夜打機積聚毒素，令膚質轉差。因此，正如不少女星的護膚秘訣，護膚應由徹底清潔做起。Physiogel 皇牌抗敏紓緩系列採用低敏配方，配合 BioMimic 技術，有效修復肌膚鎖水屏障，減退肌膚敏弱情況，並經皮膚科醫生測試及臨床實證！其中最新抗敏紓緩潔面霜，有效清潔毛孔內的污垢、雜質和皮膚分泌過多的油脂，重建肌膚鎖水屏障，配搭日霜使用，可紓緩面部肌膚乾燥敏感及預防面部泛紅，為肌膚提供基本防曬。而在晚上用抗紅紓緩晚霜，更為肌膚提供深層滋潤，進行全面修護，助皮膚恢復最佳狀態。

聖誕節2022｜香港維港凱悅尚萃酒店住宿。(品牌提供)

聖誕節2022｜The Farmhouse 咖啡廳提供自助早餐及午餐。(品牌提供)

聖誕節2022｜Cruise 空中餐廳提供出色的現代亞洲美饌。(品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆（下）禮物十二：「香港維港凱悅尚萃酒店一晚住宿 + The Farmhouse 咖啡廳雙人自助早餐 + 午餐」或「香港維港凱悅尚萃酒店一晚住宿 + The Farmhouse 咖啡廳雙人自助早餐 + Cruise 空中餐廳及酒吧午市二人套餐」 總值$5,100 （名額2位）



難得有假期，當然想與伴侶浪漫地嘆一晚！香港維港凱悅尚萃酒店可以飽覽維港海景，房內裝潢融入雲石和簡約，展現出舒適感覺，讓人頓時放鬆心情。酒店內的 The Farmhouse 咖啡廳提供自助早餐及午餐，食材均自可持續及著重動物福祉的商家，味道新鮮和多樣。餐廳設有戶外用餐區，以開放式花園設計，打造出度假般的悠閒感，讓人享用食物的同時，感受陽光與微風。

此外，若想俯瞰香港的維多利亞港，不妨到酒店頂層的 Cruise 空中餐廳，提供出色的現代亞洲美饌，環境氣氛自然和舒適，在舒適的音樂節奏伴隨下，讓人能夠敞開心扉，暢所欲言。