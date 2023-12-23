2023聖誕美甲｜6款聖誕gel甲推薦：浪漫法式 可愛手繪薑餅人雪人

[聖誕美甲／GEL甲 ] 聖誕年末步伐漸近，要在派對聚會中成為焦點，除了要添置新配飾、新服飾造型，指甲這個看似不起眼的小位置，亦要換上適合聖誕氣氛的冬日感美甲，打造滿滿的冬日儀式感。還未想到備什麼款式的話，不妨參考下6款聖誕美甲，為聖誕佳節做好準備！



聖誕美甲推薦2023：1. 可愛手繪公仔款

聖誕美甲｜可愛手繪公仔款（IG @bloomsbeautyhk）

可愛美甲款可以說是萬年不敗的款式，象徵著聖誕節的馴鹿、聖誕老人、雪人和薑餅人化身成可愛版的卡通畫在指甲上，聖誕愉悅的氣氛立刻湧現！不管是整隻公仔畫上去，還是只畫半張臉也非常可愛。其餘的手指甲可以搭配縫印的線條、雪花、聖誕樹來製造冬日感。

聖誕美甲推薦2023：2.大地色系格紋冷毛衣款

聖誕美甲｜大地色系格紋冷毛衣款是冬天必備之選。（IG @miooo.nails )

冬天最百搭的穿衣公式就是大地色系配上格紋冷毛衣，毛茸茸又暖暖的，讓人好想抱一下！指甲也不例外，穿上大地色格紋冷毛衣，冬天的氣氛瞬間提升！

聖誕美甲推薦2023：3. 白雪法式指甲款

聖誕美甲｜白雪法式指甲款 香港女生都非常嚮往白色聖誕，白茫茫一片的飄雪讓人浪漫幸福感滿滿。（IG @bloomsbeautyhk）

香港女生都非常嚮往白色聖誕，白茫茫一片的飄雪讓人浪漫幸福感滿滿。同樣的，以白色邊緣為重點的法式美甲款近年延伸出不同新穎多變的款式，白雪款就是其中一個。指甲邊緣做成不規則的融雪感覺，更顯冬日感！

聖誕美甲｜白雪法式指甲款 以白色邊緣為重點的法式美甲款近年延伸出不同新穎多變的款式，白雪款就是其中一個。（IG @bloomsbeautyhk）

聖誕美甲推薦2023：4. 聖誕配色

聖誕當然需要明亮色彩的配色，令人一眼認出如此歡騰的節日！想加強節日氣氛，當然可以利用色彩對比，加上立體裝飾或畫花，整個聖誕氣氛就出來了！

聖誕美甲推薦2023：5. 貓眼閃爍

要有節日感，同時不過於女性化？不妨一試低調但無法無視的貓眼閃爍！那怕是單色的貓眼閃爍，亦會因應光線以及角度而有所變化，每次看都極具新鮮感！聖誕佳節時，更可以加入星型等小裝飾，加添節日氣氛！

聖誕美甲推薦2023：6. 手繪聖誕裝置

聖誕節當然需要薑餅人、雪人、聖誕樹、燈飾等元素，而除了可愛手繪風格外，繪流金、銀等精緻手繪，加上小球、閃粉等，整個感覺雅致得像件藝術品。