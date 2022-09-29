5款黑色短髮髮型推薦　日系蘋果頭仙氣爆燈　水波捲顯小臉又減齡

韓劇這幾年求新求變，近日話題新劇《非常律師禹英禑》更大膽挑戰「韓國首位自閉症律師」真實事件作為題材，一開播便好評不斷！其中飾演女主角禹英禑的韓國演員朴恩斌，精湛的演技與細膩的肢體語言詮釋，更奪得觀眾們的掌聲～



不過值得注意的還有，朴恩斌劇中這顆帶點格外俏皮、純真的「深棕色香菇頭短髮」，不僅髮型使她看不出年紀感，還有種呆萌的獨特氣質呢！

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1. 精緻水波捲

別看朴恩斌在劇中的香菇頭有些呆版，與時髦扯不上邊，其實同樣的髮型輪廓，只要加一點造型技巧，就能變化出完全不同的精緻度！像是朴恩斌私底下就曾將短髮運用電棒捲夾出微微弧度的水波捲度，保留頭頂的圓潤感、瀏海的厚實度，再將髮尾夾俏、兩色髮絲塞耳後創造線條感，更能讓髮型顯得有精神且典雅。

2. 個性學生頭

過往齊瀏海短髮，對於女生來說都是學生時期的老回憶，但這兩年這樣帶點稚氣的髮型透過剪裁變化，卻能創造出不一樣的小個性！尤其是以黑髮色作為核心，搭配上筆直、無層次的短髮線條和厚實瀏海，稍微保留髮尾下擺的圓潤線條修飾臉型，簡單反而更加耐看。

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3. 甜美耳下短髮

若害怕剪短髮，卻又想換點新氣象的女孩，不妨從韓國女生最愛的齊切耳下短髮下手吧！落於耳下3-5公分的長度，剛剛好可以修飾臉型與下顎線條，在造型上可以搭配強調空氣感的法式瀏海，並且將髮絲塞耳後，這樣的長度不管是綁髮、燙髮都很好上手，可說是多變化性高CP值款式呢！

4. 日系蘋果頭/小短髮

甜美女孩注意了！這幾年的短髮焦點之一「日系蘋果頭、日系小短髮」妳怎麼能不認識！強調頭型圓潤度，以及髮尾收邊的貼合感的日系小短髮，更是許多髮型師心中的「換臉髮型」以多層次的線條和精準的瀏海長度搭配，不僅能完美襯托五官優勢、修飾臉型，還會讓女孩們的顏值瞬間加分呢！

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5. 俐落中分極短髮

最後一款以黑髮呈現也好看的短髮，就是許多個性女孩、俐落上班族最著迷的中分極短髮！耳上的極短髮線條、髮尾向上推提升清爽度，而蓬鬆、帶點弧度的八字公分線條，更讓臉型感起來修長、飽滿，只要抓點髮膠捏出濕潤線條，女性氣場立即倍增。

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