秋冬5大髮型推介　奶茶髮色、one-length短髮、厚瀏海減齡又顯瘦

迎接2022下半年，髮型趨勢上是否有甚麼新動向呢？！法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer 搶在夏末初秋之際，替女孩們統整2022秋冬最值得關注的五大髮型趨勢！



不只可以在髮色上玩變化，今年日韓髮型師更著迷於嘗試復古瀏海、個性高層次髮型，讓單調無聊的短髮、中長髮多了更多新氣象！

2022 秋冬5大髮型趨勢重點，姐妹們快搶先一步站在潮流尖端吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 狼尾層次剪髮

這幾季在韓國男孩圈盛行的狼尾層次剪髮，不只是許多個性男孩的新選擇，今年秋冬想要嘗試新造型的女孩不妨也可以試試這款高層次的髮型輪廓！髮尾帶點隨性凌亂的微翹線條，加上自然蓬鬆的空氣感，無論長髮又或者落於肩膀的鎖骨剪，高層次的細節處理都能完美修飾臉型，可個性亦可溫柔。

2. 無層次齊短髮

無層次齊短髮紅了好幾季，也將持續是今年下半年的髮型重點之一！無層次短髮因髮尾齊長無捲度又零層次，所以不易有毛躁感，非常好整理，在造型上，不只能用梨子夾塑型，還可藉由捲棒變換層次感，不論是搭配空氣瀏海、旁分、中分都很適合～

3. 復古厚瀏海

齊瀏海一直是女孩們修飾臉型的小心機，而輪迴了空氣瀏海、八字瀏海之後，今年秋冬復古厚瀏海又再次回歸！可完美修飾臉型、帶有蓬鬆厚度的復古平瀏海，不光有著小臉視覺，還可減齡，藉由長髮、短髮的變化，更能調整女人味的濃淡，不管妳是酷女孩又或者知性小女人皆可駕馭！

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4. 混血感亞麻灰

在髮色的部分上，繼歐美刷染的風格之後，經典的亞麻灰髮色再次竄紅！霧灰色的基底帶點冷調淺棕色的點綴，在陽光照映下髮色格外有層次感，而透過選度變化又或者直髮強調光澤，都很顯白、有個性！

5. 燕麥奶茶色

若妳屬於肌膚較白皙的女孩，今年下半年更不能錯過燕麥奶茶系的髮色！奶茶色基底透出漸層的深淺棕色調髮色，藉由首刷染的處理，又或者區塊染的造型變化，都能加強髮色的變化性，尤其搭配水波捲度，媲美Jennie的女神氣場便自然顯露～

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