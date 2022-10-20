袁澧林4大造型塑造文青女神　到底你是清純長髮定爽朗短髮派？

【袁澧林｜髮型】「文青女神」袁澧林（Angela）是不少男女心中的美麗典範，擁有標緻的瓜子臉，個性開朗活潑，更得到不少時尚廣告商的青睞。對私事素來低調的她，日前被爆與男團Mirror成員呂爵安（Edan）秘密戀愛，因拍劇而撻出愛火。雖然未知真偽，但看出袁澧林魅力沒法擋，難免吸引多人想知其感情事。要成為時尚界的文青，除具備知性氣質，不少人都從髮型著手，塑出與別不同的個性造型。袁澧林亦不例外，無論清純的長髮，還是清新的短髮，都各有支持者，不知你是哪一派呢？



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【袁澧林｜髮型】袁澧林擁有標緻的瓜子臉，個性開朗活潑，得到不少時尚廣告商的青睞。(IG@angela.yuen)

【袁澧林｜髮型】袁澧林近日還接下日本品牌Beautylabo的宣傳廣告，以「雪紡米棕色」營造清新氣質。(IG@angela.yuen)

袁澧林︳短髮派原因一：百變髮色時裝騷



不少人對文青的形象，都是留於沉悶的黑髮，然而袁澧林則會將短髮，弄成多種顏色，每次分享相片，都予人不同的新鮮感，百看不厭。由於短髮髮量較少，若染鮮艷顏色，不會過於搶眼，因此袁澧林每隔一段時間，便會轉換髮色，例如灰藍色挑染、啡棕色或金色，近日還接下日本品牌 Beautylabo 的宣傳廣告，以雪紡米棕色，展示出溫婉柔和的氣質。

【袁澧林｜髮型】袁澧林不時利用多色髮夾，將前面碎髮固定。(IG@angela.yuen)

【袁澧林｜髮型】因應不同大小和外形的髮夾，塑出不同的感覺，散發出時尚氛圍。(IG@angela.yuen)

袁澧林︳短髮派原因二：耳朵是性感地帶



長髮能助修飾面形，但或會因此遮住耳朵、頸部和鎖骨等性感部位。短髮則可增添健康性感，袁澧林更不時利用多色髮夾，將前面碎髮固定，這樣可以提升活潑時尚感，同時露出耳朵，展示出下顎線條，看來輪廊更立體。近日髮夾造型非常流行，可為沉悶的深色頭髮，增添活力色彩，更能因應大小和外形，塑出不同的感覺，散發出時尚氛圍。

【袁澧林｜髮型】長髮讓人一眼便聯想到女人味。(IG@angela.yuen)

【袁澧林｜髮型】袁澧林的長髮造型超顯氣質。(IG@angela.yuen)

袁澧林︳長髮派原因一：瀏海+長髮最具女人味



從九十年代電影起，飾演劇中的美女角色，大都是輕逸長髮，每當有風吹過，髮絲會隨風擺動，看來氣質迫人。現時這種感覺依舊沒變，長髮讓人一眼便聯想到女人味，加上充滿空氣感的瀏海，帶來年輕甜美的氣質，再配合碎花連身裙，就是典型的優雅女生。

【袁澧林｜髮型】相較短髮，長髮更能塑出多種造型變化。(IG@angela.yuen)

【袁澧林｜髮型】袁澧林超愛梳孖辮、孖髻。(IG@angela.yuen)

袁澧林︳長髮派原因二：打造更多辮子髮型



相較短髮，長髮更能塑出多種造型變化，如編髮、丸子頭和高馬尾等，形象會較多。袁澧林在長髮時期，都愛梳孖辮、孖髻及位置較高的丸子頭，不會過於做作，輕鬆駕馭出可愛甜美的感覺，同時為其塑造出百變的形象。

無論長髮或短髮造型，由於每個人的外貌和特徵皆不同，因此最重要的是，弄出來的髮型是自己喜歡的。

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