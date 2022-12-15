消委會｜有指甲油含歐盟禁用致癌物！研究：孕婦美甲或致流產？

【消委會｜凝膠指甲油】臨近聖誕節和新年，讓人開始陶醉節日氛圍，不少女生都會悉心打扮，準備最佳「作戰狀態」，就連指甲都不放過，會繪出不同的細緻圖案，完全展現出節日的儀式感。但在美麗背後，暗藏不少危機，消委會最新公布凝膠指甲油報告，當中更提及有兩種成分，或會導致孕婦流產和影響胎兒發育？



【消委會｜凝膠指甲油】消委會最新公布凝膠指甲油報告。(《德魯納酒店》劇照)

大部分女生茶餘飯後的話題，不時都有關美甲，如指甲圖案趨勢及美甲店推介等，是時下年輕人的時尚指標之一。雖然指甲內沒藏活細胞，但長期接觸化學物質的話，依然會有健康風險。

中國指甲油含歐盟禁用致癌物？

消委會共測試市面上25款凝膠指甲油，價錢由88港元至238港元，其中聲稱源自中國的Madam Glam Soak-off Gel Polish，被測出含歐盟禁用、屬第一A級致癌物的苯。所有指甲油均含甲苯元素，雖然全部都沒超出歐盟上限，但消委會強調，甲苯對胎兒發育及健康影響較大，如果孕婦或哺乳中婦女用，容易影響胎兒發育；一般人用的話，也容易出現頭痛及肌肉疲勞等問題，長期更易會影響肝臟及神經系統。

【消委會｜凝膠指甲油】Madam Glam Soak-off Gel Polish被測出含歐盟禁用、屬第一A級致癌物的苯。(IG@madam_glam)

此外，評分較低的韓國品牌QUEENNY、GENTLE PINK及HI GEL，均被驗出含易致過敏的游離甲醛，未能符合歐盟要求，但適用於內地的安全要求。

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報告中亦提到使用凝膠指甲油的風險，並引述海外研究及香港醫學會代表皮膚科專科陳厚毅醫生的忠告，列出長期美甲的5大健康風險：

長期美甲健康風險一：指甲邊出現水泡？



不知大家有否試過，在塗一層厚的指甲油後，照燈時會有灼痛感？陳醫生估計是因凝膠指甲油含刺激性化學物質所致，若塗到指甲周邊的皮膚，更有可能出現紅腫、乾燥，甚至水泡，再加上照射UV燈，或增加皮膚敏感機會。

長期美甲健康風險二：指甲死皮不能剪！



倒刺影響指甲觀感，故在美甲時，都會將指甲邊的死皮（指甲溝）剪走，增加整齊感覺。不過，陳醫生認為，這樣反倒提升細菌感染機會，由於指甲溝能夠保護手指受細菌入侵，故剪去的話，有機會染上甲癬、灰甲或甲溝炎的風險。

長期美甲健康風險三：照UV燈易讓指甲變脆弱



每塗一層凝膠指甲油，都需要近距離照一次UV燈，但若使用太多的話，會令指甲附近皮膚的色素沉澱，嚴重會增加患皮膚癌的風險。由於凝膠經照射後會收縮及變乾硬，亦會令手指發熱疼痛，灼傷皮膚，同時指甲都會變脆弱，因此陳醫生建議，進行美甲前應先在手上塗防曬，其後亦會注意手部肌膚的保濕和滋潤。

【消委會｜凝膠指甲油】美甲前需自塗防曬。(freepik)

長期美甲健康風險四：卸甲後表面現白點？



卸甲後，指甲一般都易出現反甲問題。根據海外研究指出，逾七成人在卸除指甲後，表面都會有變化，如現白點及出現崩甲等。

長期美甲健康風險五：孕婦都能美甲？



消委會引述海外研究指出，美甲專用指甲油對孕婦風險不大，但需注意甲醛及塑化劑含量，以減少流產或影響胎兒發育的風險。