討厭拍照不等於自卑！盤點6個不愛入鏡的女生特質　更懂活在當下

在社交媒體發達的年代，幾乎每位女孩子都熱衷於分享自己的美照，可是總有一些朋友只會偷偷「窺探」別人的照片，卻不會上載自己的照片，甚至甚少拍照。但千萬別誤會，這並不代表那個人對自己的外表感到自卑或者沒有自信，可能只是比起拍照，她們更享受當下的體驗與感覺。因此不愛入鏡的女孩子也可能是「隱性美女」，讓我們一起來看看不喜歡被拍女生的7大特質吧！



不喜歡拍照女生特質 | 1. 懂得活在當下

眼睛看到的永遠都是最真實最美的。（《20世紀少女》劇照）

拍照旨在留住最美好的瞬間，以便日後回味。不過相機和手機畢竟跟眼睛不一樣，眼睛看到的永遠都是最真實最美的。很多時候看見美麗的黃昏，想要用手機把它記錄下來，卻怎樣都拍不出肉眼所看到的顏色與層次，唯有用腦袋牢牢記住。而且夕陽那麼短暫，把時間用來打卡，卻錯過了真正觀賞它的時間。

不知大家有試過看演唱會的時候錄下一些片段嗎？可是回到家看著影片，卻發現自己忙著拿手機拍片，都沒有認真欣賞、投入過演唱會。我們為了記錄，卻錯過了當下的美好，不是很可惜嗎？

不喜歡拍照女生特質 | 2. 「真人靚過上鏡」

有些女生本人明明很好看，拍照卻經常「炒車」，即使有化妝，也擺好姿勢，不知怎的拍出來就是跟本人有差。身邊的朋友可能也會說：「你真人比上鏡美」，既然留底的都不是最美的自己，那不拍也就罷了。

不喜歡拍照女生特質 | 3. 人緣好

既然不會被拍的話，通常就會被叫來幫朋友拍照，他們一般也不太會抗拒，反正自己不用拍照，因此就有更多的時間和耐心幫朋友們紀錄生活。因此不愛拍照的女生，身邊反而有很多閨密知己，人緣非常的好。

不喜歡拍照女生特質 | 4. 性格隨意獨立

不喜歡拍照的女生性格大多比較隨意和獨立，不想和其他人做一色一樣的事情。（IG ＠jennierubyjane）

不喜歡拍照的女生性格大多比較隨意和獨立，不想和其他人做一式一樣的事情，感覺很無趣。比起自己的樣子，她們更想拍下沿途看到的美麗風景，而且這些都是自己的經歷和感受，不需要跟別人交代。

不喜歡拍照女生特質 | 5. 比較細心

因為省略了打卡拍照的時間，這種女孩子有更多時間留意細節和身邊的小確幸，從而獲得更多幸福感。（《奶酪陷阱》劇照）

因為省略了打卡拍照的時間，這種女孩子有更多時間留意細節和身邊的小確幸，從而獲得更多幸福感。而這些都是真實的，不是刻意營造出來的文青、藝術感，更不需要在乎有多少個讚、IG排版美不美，單純放下手機，感受世界的美好與不一樣的風景。

不喜歡拍照女生特質 | 6. 喜歡低調

很多人拍照是為了將照片分享生活，而不是單純喜歡拍照。在社交平台的確能獲得一定程度的認同感，但不喜歡拍照的朋友可能就比較喜歡低調的生活。而且他們也希望保留一點神秘感，讓人猜不透。