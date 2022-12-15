綾瀨遙與佐藤健傳閃婚！ 二人戀情早有跡可尋？盤點各自豐富情史

37歲日本當紅女星綾瀨遙近日驚傳與大熱劇《First Love 初戀》的男主角佐藤健閃婚！有關兩人的緋聞已傳出多時，據知綾瀨遙與佐藤健之間的關係已獲事務所肯定，不排除在年底至元旦期間便會公布喜訊，但雙方暫時未有作出回應。



37歲日本當紅女星綾瀨遙近日驚傳與大熱劇《First Love 初戀》的男主角佐藤健閃婚！

綾瀨遙與33歲的佐藤健多次合作，包括2017年TBS人氣劇《繼母與女兒的藍調》等。去年底，綾瀨遙在2022年《繼母與女兒的藍調》新年特備劇東京以外地區拍攝完畢後，乘搭新幹線返回東京品川車站時，拍檔佐藤健竟跟隨在側，亦不避嫌一同步出車站，當時女方更回頭叫身後的佐藤健作「小健」，態度親暱，二人的經理人亦有隨行。

綾瀨遙與33歲的佐藤健多次合作，包括2017年TBS人氣劇《繼母與女兒的藍調》等。

日前日媒《日刊大眾》報道了綾瀨遙的閃婚消息，而雜誌《週刊女性》今日亦轉發相關報道，隨即引起熱議。不過不少網民對婚訊半信半疑，有些更認為綾瀨遙與佐藤健不太登對。不過佐藤健曾經公開過自己的擇偶條件，包括：比自己矮、擅長家事、說話幽默且帶有鄉音的女性！即使面對挫折也能微笑帶過，努力又開朗明亮，平時說話得體，但偶爾用詞較隨意所帶出的反差感的女生。不僅可以拉近距離，而且非常可愛自帶神秘感！

佐藤健入行多年的緋聞女友多不勝數，情史相當豐富。（《First Love 初戀》劇照）

其實佐藤健入行多年的緋聞女友多不勝數，情史相當豐富，幾乎每拍一部劇就傳一次緋聞，更因此曾經一度被冠上「花花公子」的稱號。佐藤健的第一任緋聞女友可以追溯到2008年，一起合作出演《假面騎士電王》的秋山莉奈。由於拍攝期間持續了一整年，兩人相處時間很長自然就發展出戲外感情。還曾被目擊在餐廳吵架，交往半年便分手了，而秋山莉奈也在2015年與競艇選手後藤翔之結婚。2012年與石原聰美合作舞台劇「羅密歐與茱麗葉」時，因為劇中有許多激情的吻戲而被傳出緋聞，據說兩人在舞台劇慶功宴上更親密熱吻，但同時間又與前田敦子傳出緋聞。

日前日媒《日刊大眾》報道了綾瀨遙的閃婚消息，而雜誌《週刊女性》今日亦轉發相關報道。（Getty Image）

前田敦子與佐藤健在2010年合作日劇《Q10》，兩年後前田敦子從AKB48畢業，並舉辦了紀念性聯誼，佐藤健亦有參與其中，當時更被拍到佐藤健公主抱前田敦子送她回家。2014與武井咲年分別飾演《神劍闖江湖》的男女主角，亦傳出兩人之間有曖昧情愫。2017年吉岡里帆被拍攝到拜訪佐藤健的住所，不過兩人並沒有什麼共演的經驗，據說是透過共通友人城田優介紹而認識。再加上二人都養貓，也很喜歡漫畫及卡牌遊戲，有著共同興趣所以非常投契。

二人在2013年合作電影《完美的蛇頸龍之日》，據說在拍攝期間兩人曾經大吵一架，之後關係卻越來越親近。（Getty Image）

此外，佐佐木希與佐藤健曾經為日本口香糖拍攝一系列廣告，兩人在廣告中展現默契十足的舞蹈，因此也被傳出緋聞。2014年日媒目擊到廣末涼子到佐藤健家過夜，還一起去做岩盤浴約會。但當時廣末涼子是已婚身份，因此掀起了風波，不過雙方的事務所都極力否認，二人曾經合作過《龍馬傳》而相識。過去週刊亦拍到過有村架純和佐藤健，一同從燒肉店走出來，疑似在約會。二人因電影《浪客劍心》三度合作，宣傳《浪客劍心最終章The Final》更傳出兩人有閃婚的可能。

說到戀愛經驗，綾瀨遙也完全不輸佐藤健。（《週刊現代》）

不過說到戀愛經驗，綾瀨遙也完全不輸佐藤健，最令人深刻的緋聞男友有大澤隆夫、西島秀俊、松坂桃李、櫻井翔等，亦跟韓星魯敏宇爆出過交往消息，可惜該段異地戀早已無疾而終。綾瀨遙與大17歲的大澤隆夫於2010年傳出緋聞，有指二人在《仁醫》中假戲真做，更處於半同居狀態。

其後被指向西島秀俊主動出擊，在拍完2013年大河劇《八重櫻》後疑給了他一封信。2014年與松坂桃李合作電影《萬能鑑定士Q：蒙娜麗莎之瞳》是傳出二人同居，更踏入談婚論嫁階段，男方更在節目中間接認愛：「曾和有名的女星交往，如果要公開約會，對她來說是件很不容易的事」。其後與魯敏宇發展地下情，男方頻繁穿梭日韓兩地，增加見面機會。

二人的戀情早就有跡可尋。（新書《ハルカノイセカイ》）

說回綾瀨遙和這次的主角佐藤健，二人在2013年合作電影《完美的蛇頸龍之日》，據說在拍攝期間兩人曾經大吵一架，之後關係卻越來越親近，更有報導指綾瀨遙在酒會上借醉把佐藤健的頭按在自己的胸上。在節目上被主持人問到「有沒有可能和綾瀨遙交往？」時，佐藤健更大方回應「有這個可能性」。在綜藝節目上二人被問是不是在交往，佐藤健最初否認，後來看到綾瀨遙一言不發的神情後，便馬上改口：「可能是的。」可見二人的戀情早就有跡可尋。