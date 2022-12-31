鏡子還是照片裡的是真實的自己？4原因鏡子裡的自己較好看

想要知道自己長什麼樣子，要麼照鏡子，要麼拍照。不知道大家有沒有一個經驗—照鏡子的時候明明感覺自己長得還不錯，怎麼拿手機一拍，出來的照片卻那麼醜呢？既然鏡子裡的樣子總是比照片好看，到底哪一個才是真實的自己呢？鏡子裡的自己為什麼會比較好看呢？一起來看看心理學YouTuber維思維怎麼說吧。



1. 重複曝光效應

重複曝光效應是一個心理學現象，也稱為「熟悉定律」。（《女神降臨》劇照）

重複曝光效應是一個心理學現象，也稱為「熟悉定律」。人們會單純因為自己熟悉某個事物而產生好感，一個人出現在你眼前的次數越多，自己就越容易產生偏好與喜歡的感覺。可能第一次看到身邊的朋友，覺得他們的樣子可能蠻普通的，但是長時間接觸後就會覺得對方其實長得還不錯。

常照鏡子也會有重複曝光效應，不過鏡子跟相片不一樣的地方是，鏡子是左右相反的，而絕大多數人的臉都是左右不對稱的，所以看到照片裡沒有反轉的自己就會感覺有點陌生，一種說不上的奇怪。

2. 凍臉效應

動態的臉往往會比靜態的臉還要好看，因為人在辨識人臉的時候，一般習慣看動態臉。（《女神降臨》劇照）

大家一般照鏡子的時候，不可能是完全不動的，但是只要按下快門，照片中你的樣子就會被定格了。而動態的臉往往會比靜態的臉還要好看，因為人在辨識人臉的時候，一般習慣看動態臉，也就是平常人說話時的狀態。因此，看鏡子裡動態的臉會顯得更自然熟悉。

3. 關注點

人的關注點並不是單一的，一般人看動態時的注意力會分散一些，大腦會自動忽略一些它認為不重要的訊息。（Getty Image )

人的關注點並不是單一的，一般人看動態時的注意力會分散一些，大腦會自動忽略一些它認為不重要的訊息，而靜態的時候，這些訊息就一目了然了。而且人在照鏡子的時候，往往都會傾向看自己好看的部分，在鏡子面前能自由的擺動，哪個角度好看就擺哪個姿勢。而照片就沒辦法這樣隨心所欲地切換角度了，在哪個角度按下快門，它就成為你留在這世上的樣貌了。

4. 相機的拍攝變化

相機與鏡子之間最大的差別在於鏡子是平面鏡，相機是凸面鏡和凹面鏡的組合。（《20世紀少女》劇照）

相機與鏡子之間最大的差別在於鏡子是平面鏡，相機是凸面鏡和凹面鏡的組合。這些曲面鏡會隨著拍攝距離產生畸變。譬如：在24毫米的廣角鏡頭時，拍攝出來的人已經走樣了，不但臉被拉長、眼距較寬，鼻子和嘴巴都變大了。而且相片會隨著像素的提高，臉上的小瑕疵也一覽無遺。當然，光線和角度也不容忽視，所有拍攝的變數都會影響到照片的真實性。而且你看鏡子裡面的自己的角度，和電話拍下鏡子裡自己看自己的角度又不一樣了。

所以有時候，朋友說你把他拍醜了，的確是有可能的！綜合來說，照片的不穩定因素比鏡子多太多了，加上現在有美顏功能，所以鏡子裡面的樣子還是比較接近真實的樣子。

資料來源：YouTube@維思維WeisWay