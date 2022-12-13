化妝教學｜4種動物系眼妝　性感貓系、可愛鹿系　又純又慾電死人

魅惑貓系眼妝、無辜犬系眼妝等動物系妝容，在網路紅了許久，透過微調眼型就能變出截然不同的風格，在現今還脫離不了口罩的情況下，成為女生關注的臉部妝容最大重點！



而最近，小紅書又有「鹿系眼妝」爆紅了！4款動物系眼妝教學，快點來學~

4種動物系眼妝畫法，不防在聖誕、新年約會時畫出來驚艷一下男友或身邊的朋友吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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動物系眼妝

1.貓系眼妝

貓系眼妝的重點就是上挑的小貓眼線，侵略性的撒嬌感，就是貓系眼妝關鍵！先用大地色眼影大範圍暈染上下眼皮，接著加深眼尾和臥蠶，最後畫出上揚的小貓眼線搭配由短至長的睫毛，就完成了性感小野貓眼妝。

2.犬系眼妝

狗狗系眼妝是一種很自然的眼妝，淺粉色清掃上下眼皮，眼尾拉出自然眼線，便可營造自然無辜的天生美人氛圍！重點是在眼尾的眼線要勾出下垂的線條，睫毛部分可以強調下睫毛，就有一種楚楚可憐的無辜狗狗眼！

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3.狐系眼妝

比小貓眼線更上挑的全包式眼線，氣場更強大！也更有一種御姐風、魅惑嫵媚的即視感，一樣先用大地色眼影上滿上下眼影，替眼睛消腫，接著從眼頭畫到眼尾並上挑的全包眼線，是狐系眼妝的精髓，最後貼上濃密的上下假睫毛，狐媚女王就是妳。

4.鹿系眼妝

最近在小紅書討論度爆高的鹿系眼妝，也是屬於楚楚可憐又很靈動的妝容，甜美必備的眼妝，畫完給人又純又慾的氛圍感！用煙燻玫瑰色眼影範圍地暈染上下眼皮，讓臥蠶有飽滿感是重點，眼線順著眼型下彎，在尾端末梢處留一個小勾勾，最後加強臥蠶局部打亮，就完成水汪汪的小鹿斑比眼囉！

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眼線推薦

1. Shiseido資生堂 Majolica Majorca防暈防水眼線液筆

擁有好口碑的開架彩妝品牌戀愛魔鏡又有新產品！全新控制狂防暈眼線液添加強化防水配方，油眼皮也不易暈染，還能防止汗水和皮脂，讓眼線持續一整天不易脫落！方便的是只要使用溫水就可以輕鬆卸除！「0.02mm極細彈性筆尖」，讓描繪纖細線條更加容易，一筆就能完成俐落眼線、濃密顯色！最棒的是配合彩色隱形眼鏡趨勢，推出全新7款彩色隱形眼鏡色澤，豐富的色彩與肌膚相容顏色不突兀！突顯瞳孔，讓眼睛更大更有魅力，打造多變的氛圍妝容！

2. KISSME HEROINE MAKE霜狀柔滑眼線筆

眼睫霸主KISSME攜手日本首席妝髮大師KUBOKI久保木先生，秋季再創新作「勾勒美瞳柔滑眼線膠筆」，打造能與瞳孔顏色完美融合的棕色系膏體色調，形成自然陰影，創造柔和深邃的眼神！搭上今年秋季自然裸色妝感，以不同層次的咖啡色系命名，有深棕色的美式咖啡#01、淺棕色榛果拿鐵#02、帶著紅色調的玫瑰拿鐵#03，柔滑的質地一抹就能完美呈現自然眼妝，同時持久不脫色！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】