撲克臉可抗皺紋功效勝醫美？57歲婆婆忍笑47年肌膚滑如剝殼雞蛋

【凍齡抗皺】女生最顯老的特徵，便是皺紋的出現，而為減少細紋出現，不少都會使盡法寶，除了用抗皺產品，還有不少坊間的做法。有位年過50歲的英國婆婆便去得很盡，過去40年一直保持「撲克臉」，為的就是避免臉上形成表情紋，雖然方法聽來無稽，但卻奏效，連皮膚科專家都認同？



【凍齡抗皺】Tess Christian自10歲開始不再微笑，遇上歡樂感恩的事，都會忍住不做表情，以免皺紋的出現。(IG@tessac1234)

即使是一般聚會，朋友們談笑風生，Tess Christian依然面無表情，看來有點厭世。她自10歲開始不再微笑，遇上歡樂感恩的事，都會忍住不做表情，以免皺紋的出現。她甚至在誕下女兒時，也是保持撲克臉，「她出生後，我欣喜若狂，但仍不感到需要笑。」看來她已習慣無笑容的生活，更獲好友暱稱為「蒙娜麗莎」（Mona Lisa），「這不等於我很悲慘。我愛生活，只是覺得不需要到處咧嘴笑來表達。」

撲克臉可凍齡、功效勝醫美？

要做表情管理，從來不是易事，更要維持多年，不得不佩服Tess的厲害。她的抗老方法早年得到不少人討論，近日英國《太陽報》再度提起，而她的膚質亦依然保持沒有皺紋。過去她亦曾在訪問中表示，對自己的做法感滿意，認為功效勝於一切醫美，「所有人都問我有否打肉毒桿菌，但我沒有。我的付出得到回報，臉上沒有任何一道皺紋。」

我的策略較打肉毒桿菌功效自然，比貴價美容產品或療程更有效。 Tess Christian

【凍齡抗皺】「若你能控制減少表情，便不會得到太多紋。」(《某一天滅亡來到我家門前》劇照)

專家：肉毒桿菌減肌肉活動、跟不笑相似

雖然做法瘋狂，但確實能避免抬頭紋、魚尾紋及笑紋等問題，連知名美國名媛金卡戴姍（Kim Kardashian）也曾提到，平日會避免微笑或大笑，「因為這會致皺紋。」《每日郵報》曾引述皮膚科專家Nick Lowe醫生的看法，他贊同這是個有效的抗老方法，指微笑時會擠壓前額肌肉，持續皺起肌底的連結組織，容易形成皺紋，「若你能控制減少表情，便不會得到太多紋。」他補充肉毒桿菌的作用是減少肌肉活動，而不笑亦是個相似做法。

不過，笑可以釋放快樂荷爾蒙，如多巴胺、腦內啡及血清素等，可以對抗壓力、焦慮及憂鬱等，因此間中也要保持愉快心境，讓自己變得更美。