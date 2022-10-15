防衰老｜韓國臉部經絡按摩　9步驟提拉面頰、嘴邊肉消滅頸部皺紋

一日一按摩，解決臉部所有困擾！



要維持緊緻臉蛋，塗塗抹抹的保養不能少，還得靠外在按摩輔助，鍛鍊並放鬆臉部肌肉，才能像維持身材般，擁有漂亮不鬆垮的臉蛋線條喔！

今天，就來分享韓星和韓妞們都瘋愛的經絡按摩，改善左右臉不對稱、雙下巴和頸紋等困擾喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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嘴角下垂，看起來像在生氣，剷除嘴邊肉！

要讓嘴角上揚最有效的方法，就是微笑。但是面無表情時，也希望嘴角不會下垂，就得持續按摩嘴角的肌肉和肌膚了。透過按摩舒緩嘴角周圍的肌肉，可以預防肌肉下垂或鬆弛，也能改善左右臉不對稱的困擾喔！

\\ CHECK POINT //

✓洗臉後先擦上乳霜或精油。

✓一定要先做熱身按摩的第3 階段頭皮按摩。

✓開始前，先做8分鐘全臉經絡按摩舒緩僵硬的臉部肌膚。

嘴角按摩

1. 搓揉下巴中央10次

下嘴唇和下巴中間凹陷的地方有承漿穴。把手指放在這個部位後往兩旁搓揉，一邊手指搓揉10 次，除了可以刺激承漿穴，還能舒緩下巴肌肉。隨著老化，下巴中間的肌肉開始萎縮，下巴會越來越圓，以至於讓嘴角下垂更加明顯。

2. 搓揉顴骨30秒

雙手洗淨之後，將大拇指伸進嘴巴上面，由內往外推向顴骨肌。這時用中指搓揉顴骨30 秒，當肌肉恢復彈性之後，嘴角自然會上揚。這個動作還能淡化令人困擾的法令紋。另一邊也用相同的動作進行按摩。

3. 嘴角往上推8次

用雙手順著法令紋的方向，把嘴角推至鼻孔旁邊的迎香穴。這個動作要做8次，多多刺激穴道和筋膜，可以預防或改善嘴角下垂。

4. 嘴角往斜上方推8次

重複做8次，從嘴角仔細推至髮際線的拉提動作。另一邊也用相同的動作進行按摩。按摩之後，記得使用濕毛巾清潔。

覺得光是按摩嘴角還不夠嗎？超擔心臉頰變得下垂，看起來瞬間老5歲的姊姊妹妹們，不妨從今天開始每天好好提拉按摩吧！想知道更詳細的手法，不妨也可以看看鄭智恩更完整的影片示範喔！▼▼▼

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頸部皺紋變深， 脖子越來越粗，瞬間老十歲！

臉蛋很重要！但，頸部更是看穿年齡的關鍵啊！頸部的肌肉和骨頭，每天必須支撐著4 ∼ 5kg 重的頭部，當然會感到疲勞。除此之外，駝背、低頭看手機以及枕頭太高等習慣，也是造成頸部產生皺紋的主因。想要預防頸部皺紋和雙下巴，就要養成按摩和外出時擦上防曬乳的習慣。

\\ CHECK POINT //

✓洗臉後先擦上乳霜或精油。

✓使用刮痧道具來按摩頸部，有可能力量過大而破壞毛細血管。因此，建議用手按摩。

✓一定要先做熱身按摩的第一階段伸展。

✓讓第3 個動作雙下巴筋膜按摩，變成習慣動作。

頸部按摩

1.往下推壓頸部20次

把頸部分成左右兩邊，用雙手往下推壓10次。兩邊加起來共20次，溫和推壓，就可以促進淋巴循環。

2.劃分頸部的分界線

把頸部大致上劃出4等份。因爲接下來的動作是要按照由下往上的順序，順著分好的界線捏按肌膚筋膜。

3.往左按摩筋膜4次

根據分好的頸部分界線，由下往上、從右往左，捏按肌膚刺激筋膜。用大拇指和食指或中指，捏著肌膚往旁邊拉的動作就是筋膜按摩。注意，不要用指甲捏才不會傷到肌膚。

4.往右按摩筋膜4次

前面的動作是往左拉，這次是用相同的動作根據分界線往右拉。像這樣依序往上，共拉4次。

5.往上推壓頸部30次

把頸部根據縱向分成三等份之後，用雙手往上推壓。每個部位用雙手快速往上推壓10次，一共30次。按摩之後，記得使用濕毛巾清潔。

《韓式經絡按摩》

韓國人氣皮膚管理師鄭智恩，撰寫的熱賣書《韓式經絡按摩》也出中文版囉！書中，她也親自示範獨家塑顏手法，找回逆齡小臉並保持肌膚健康，同時藉由按摩也能舒緩壓力喔！書中有更多完整的按摩圖解說明，相當推薦大家一起來看看喔~



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】