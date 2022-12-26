馬油7大隱藏用法　冬天滋潤肌膚必備！收毛孔、改善濕疹效果顯著

馬油隱藏用法｜馬油是大受女生歡迎的護膚恩物，其天然油脂與人體皮下脂肪成分相似，而且蘊含豐富營養及維他命，有助迅速滲透皮膚，為肌膚帶來滋潤。馬油天然溫和、不含刺激性，所以適合各種膚質，改善各種皮膚問題，難怪女生們每次遊日時都會在當地美妝店大量入手馬油產品！馬油功效多多，《01女生》就為大家盤點8大馬油隱藏用法！



馬油隱藏用法｜馬油是大受女生歡迎的護膚恩物，其天然油脂與人體皮下脂肪成分相似，而且蘊含豐富營養及維他命，有助迅速滲透皮膚，為肌膚帶來滋潤。（HKTV Mall）

馬油隱藏用法｜滋潤肌膚

每逢冬天，皮膚都容易乾燥爆拆，馬油蘊含豐富營養及維他命，有助為肌膚迅速補水及修復受損肌膚，早上起床或臨睡前，塗抹適量在臉部及全身，為肌膚瞬間帶來滋潤，絕對是冬日保濕恩物！

馬油隱藏用法｜滋潤肌膚（HKTV Mall）

馬油隱藏用法｜改善濕疹及皮膚過敏問題

馬油成份天然，與人體皮下脂肪成分相似，加上質感溫和不刺激，無論是乾燥肌、敏感肌或濕疹人士也適合使用。馬油中含有的亞油酸具有消炎抗菌功效，所以用作舒緩皮膚過敏、紅腫或濕疹問題也是個不錯的選擇！

馬油隱藏用法｜改善濕疹及皮膚過敏問題（《來自星星的你》劇照）

馬油隱藏用法｜改善暗瘡、痘印

「青春痘」雖然聽起來象徵青春、年輕，但事實上長暗瘡、長痘痘實在會令女生很煩惱！馬油有助抗氧化、修復皮膚問題，可以促進傷口癒合及淡化疤痕，對於改善暗瘡問題及去痘印都有很好的效果！

馬油隱藏用法｜改善暗瘡、痘印（《舉重妖精金福珠》劇照）

馬油隱藏用法｜自製唇膜

冬季天氣乾燥，除了要注重臉部及手腳保濕滋潤之外，也不要忽略唇部護理！馬油具有不錯的滋潤功效，用於唇部護理則有助避免乾裂及減淡唇紋，除了直接將馬油塗在嘴唇上之外，也可以混合蜂蜜或砂糖自製唇膜，厚敷嘴唇，配合輕輕按摩亦能去角質、去死皮。

馬油隱藏用法｜自製唇膜（Unsplash@kevin laminto）

馬油隱藏用法｜頭髮護理

馬油有助控制頭皮油脂的分泌，在塗上洗頭水前可先搽上馬油產品再輕輕按摩，可以刺激頭髮生長，改善頭皮痕癢、頭皮屑及脫髮問題。

馬油隱藏用法｜頭髮護理（《太陽的後裔》劇照）

馬油隱藏用法｜急救燙傷

根據古代中國《本草綱目》記載，馬油可用於治療燙傷，而在早年馬油的確是民間廣泛使用的治療燙傷膏藥，當遇到燒傷、燙傷情況，用冷水處理好可在患處塗上適量馬油，預防細菌感染，並促進傷口癒合，不留疤痕。

馬油隱藏用法｜急救燙傷（《媽媽別哭》劇照）

馬油隱藏用法｜無水洗臉法收毛孔去細紋

冬天天氣寒冷，每次用水洗臉時都需要很大的掙扎，日本有美容專家就推介了「馬油洗臉法」，除了可把臉上污垢徹底清除，還有助去細紋、收毛孔？大家可塗抹適量馬油產品帶臉上，然後輕輕畫圈按摩，最後用清爽的潔膚水抹去臉上殘餘的馬油，網民實試過發現的確有助去除臉上細紋，肌膚也變得更透亮，大家也不妨一試！