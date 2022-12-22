冬天想吃火鍋袪寒暖身 反致經期間「大血崩」醫生：4類人不宜進補

冬天補身｜最近溫度一天比一天低，不少人為了對抗嚴寒，就會吃火鍋暖身或吃些進補食物，好好滋補一番及袪寒。近日就有一位台灣急診科醫生魏智偉於節目《醫師好辣》中，分享曾經在急症室搶救過一名40歲女子，因連吃一星期火鍋進補，更於月經期間出現「血崩」狀況，險些暈倒隨即需緊急送院治療。醫生更於節目中提醒4類人，並不適宜進補，否則會越補越傷身！



冬天補身｜40歲連食一星期補身火鍋 月經期間出現「血崩」

冬天補身｜40歲連食一星期補身火鍋 月經期間出現「血崩」（截自 醫師好辣@YouTube）

近期台灣急診科醫生魏智偉在節目《醫師好辣》中分享病例，一位40歲女病患，本身就有輕度貧血症狀，經常頭暈、手腳冰冷。因此她在冬天經常吃加上薑湯和米酒的火鍋暖身及補血氣，但當該女病患持續進食一星期後，她的手腳冰冷的狀況不但沒有改善，反而讓她的月經期間血量暴增，出現「血崩」狀況，需要立即送院治療。

冬天補身｜醫生提醒4類人不宜進補

冬天補身｜醫生提醒4類人不宜進補（截自 醫師好辣@YouTube）

魏智偉醫生更提到該女醫患，當時的血色素只有7，是進補過度導致大出血。所以醫生著重提醒，所有的攝取都應該遵循「適量就好」的原則，同時提醒4類人不宜進補，否則會越補越流失得多！

1.患感冒、有傷口人士

患感冒或身體有傷口人士，代表著身體處於發炎狀況，此時若不正確進補，或於飲食中添加麻油、酒等配料，會使傷口發炎腫脹更嚴重，難以癒合。

2.慢性疾病、心血管疾病者

高油、高鹽、高糖飲食是此類患者的大忌，會使慢性病症更嚴重，而進補食療總會免不了這類食物，所以要盡量避免！

魏智偉醫生著重提醒，所有的攝取都應該遵循「適量就好」的原則（PhotoSource：Freepik）

3.痔瘡、胃潰瘍、十二指腸潰瘍患者

4.孕婦、有婦科問題人士、子宮肌瘤患者

第三及第四類都是與出血問題相關，而由於進補時的食物，都會促進人體血液循環，活絡經脈，可能會導致大出血，有損身體健康。

冬天補身｜台灣藝人黃沐妍也曾因過度進補 出現「血崩」狀況

冬天補身｜台灣藝人黃沐妍也曾因過度進補 出現「血崩」狀況（截自 醫師好辣@YouTube）

台灣藝人黃沐妍亦於該節目上分享自身經歷，她提到自己經期一般都很穩定，但當踏入秋冬季，經期就開始混亂。而且會有手腳冰冷問顯，所以她會吃薑母鴨、羊肉煲等袪寒鍋物來暖身，但她發現進食後經血量會變多，出現「血崩」狀況，需每半小時就要換衛生棉條。當她意識到是因進補過度後，開始有所節制。