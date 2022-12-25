護膚品過期不要急住掉！必學5招活用過期美妝品：擦白鞋、抹銀器

活用過期美妝品｜化妝品、護膚品總令女生買不停手，但始終產品設有保存期限，一旦產品過了期，照樣塗上臉擔心會出現過敏問題，但掉了去又覺得太浪費！其實美妝品有不少隱藏用法是令大家意想不到，《01女生》記者為大家介紹5招活用過期美妝品，讓大家物盡其用不浪費！



>>>5大護膚品空瓶改造DIY變身成家居佈置小物 自製花瓶小盆栽超療癒<<<

活用過期美妝品｜其實美妝品有不少隱藏用法是令大家意想不到，《01女生》記者為大家介紹5招活用過期美妝品！（葉思雅 攝）

活用過期美妝品｜潤膚霜：令剪刀回復鋒利

冬季天氣乾燥，潤膚霜成必備護膚品，但若果潤膚霜過了期，就可以用作令變鈍了的剪刀回復鋒利，做法亦相當簡單，只需在刀刃位置薄薄塗上一層，再用紙巾或布料把潤膚霜抹去就可以了！

活用過期美妝品｜潤膚霜：令剪刀回復鋒利（葉思雅 攝）

活用過期美妝品｜化妝水：抹手機屏幕

化妝水除了具有補水保濕及舒緩肌膚功效外，其實還有清潔作用，大多化妝水均含有醇類，有助帶走油脂，具去油去污功效，所以過期化妝水可用於清潔鏡子及手機屏幕。

活用過期美妝品｜化妝水：抹手機屏幕（葉思雅 攝）

活用過期美妝品｜潔面奶：擦白鞋

用於面部的護膚品，一旦過了保存期限，千萬不要再使用了，以免增加「爛面」風險！提到清潔，潔面奶其實也是很好的清潔劑！小白鞋深受眾多女生喜愛，但白色鞋面容易骯髒，用含有美白成分的潔面奶擦抹鞋面，就可以令小白鞋回復亮白了！記者也實試過，發現的確有效為白鞋去污！

活用過期美妝品｜潔面奶：擦白鞋（葉思雅 攝）

活用過期美妝品｜唇膏：抹銀器

首飾、銀器是女生們的大愛，但放得久會開始氧化變得失去光澤，在這時候，平日沒怎樣用的唇膏就可以派上用場！唇膏中含有乳化劑成份，可以把銀器上變黑的雜質帶走，大家可以把唇膏適量地塗在化妝棉上，然用輕抹銀器，可令銀器回復光澤。

活用過期美妝品｜唇膏：抹銀器（葉思雅 攝）

活用過期美妝品｜香水：噴房間去臭味

大家有沒有發覺，整瓶香水永遠用不完，但也總會不斷入手新香水，令家中香水越積越多！不過，香水放得久會變淡，噴上皮膚又怕過敏，大家不妨考慮用作噴房間去臭味！