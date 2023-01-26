更年期突然想吃零食？雌激素減少易累積脂肪

踏入更年期，女性都被大大小小的問題困擾著，大約80%更年期女性，會在日常生活中感到不自在。而近日開電視播出的韓國健康節目《健康身開始》第20集講解了更年期的症狀等等，其中有嘉賓分享自己睡覺時會突然想吃零食，吃完就會特別睏，醫生解釋這是是年齡增長產生的變化，因為基礎代謝率開始下降，令身體像攝取更多碳水化合物，是本能的生理現象。還有其他更年期女性值得留意的資訊，讓我們一起來看看吧！



更年期又稱為閉經前期，大約在45歲左右，月經週期就會開始變得不規律。（《健康身開始》截圖）

更年期又稱為閉經前期，大約在45歲左右，月經週期就會開始變得不規律，最先出現的症狀是生理週期突然變短，但又會突然恢復，若一年沒有月經便會被診斷為閉經。事實上，每個女性都是帶著100萬至200萬粒卵子出生，只剩下100粒的時候，就會開始有閉經先兆。所以就算是差不多年紀，剩下的卵子數量是因人而異的。

當卵子慢慢成熟時，身體同時會分泌雌激素。但在卵巢機能降低的時候，雌激素分泌亦會減少。雌激素分泌量在不同年齡層會有分別，到了45歲會急劇下降。食物或有激素的藥不能延遲閉經，只能補充激素，令其不像是閉經狀態，即維持之前的狀態。韓國平均閉經年齡是50歲，而早閉經情況可以遺傳的，但是現今醫學還沒有延遲閉經的藥物。

更年期的先兆

生理期不穩定、有嚴重的感情起伏、潮熱和多汗都是更年期的先兆。（《健康身開始》截圖）

生理期不穩定、有嚴重的感情起伏、潮熱和多汗都是更年期的先兆。上述提到卵巢機能降低的時候，雌激素分泌亦會減少。雌激素可以令頭髮、皮膚變得更有光澤、健康，同時對生殖器官健康有很大幫助，亦可保持健康骨骼和調節血液裡的膽固醇。因此，若雌激素減少的話，身體會很容易累積脂肪，而且很難減重，我們又稱之為「年齡肉」。這樣會更容易患上糖尿病和高血脂等代謝疾病、增加患心肌梗塞和高血壓的風險，亦很大機會患上骨質疏鬆症。在韓國，因骨質疏鬆導致骨折的患者有一半是更年期女性，骨質疏鬆患者當中80%是女生，閉經女性中有40%有骨質疏鬆。骨骼本身有很多洞，當洞變大和變多的時候，就會演變成骨質疏鬆，即使遇到一點刺激也會骨折，例如：抱孩子、打噴嚏。

最近醫學界有微生物組發現乳酸菌，例如：乳桿菌，與更年期的症狀。以及女性的健康有實際關聯。人體的免疫細胞當中，有70%以上都在腸道，所以腸是人體最重要的免疫機能之一。腸道裡的益菌減少、有害的病菌和壞細菌變多，身體的免疫力就會大大下降，會很容易受到病毒入侵。經常暴飲暴食和不規律的飲食習慣會嚴重破壞腸內微生物環境。例如一出現激素問題，會大大降低腸道的再吸收功能。

如果腸內的乳酸菌環境很好，則能順利分泌血清素，反之亦然。（《健康身開始》截圖）

血清素在心情抑鬱的時候分泌得少，心情好的時候會分泌得多，會直接交換腸內環境和大腦的訊息。如果腸內的乳酸菌環境很好，則能順利分泌血清素，反之亦然。血清素不足會導致心情抑鬱，特別在更年期時斷更加明顯。

在腸道裡500多種乳酸菌中，其中一種叫作嗜酸乳桿菌，可以阻擋病原菌入侵和預防膽固醇累積嗜酸乳桿菌可分為很多種類，嗜酸乳桿菌YT1適合在更年期吸收。臨床試驗中，讓平均年齡54.7歲的更年期女性，在3個月裡面每天服用一粒YT1，她們經常出現的眩暈症、失眠、抑鬱症和生殖器官疾病也有很明顯的改善。但吃乳酸菌有可能導致腹痛和腹瀉，而且要服食一段時間才會起作用，至少服食3年或以上。