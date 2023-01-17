內地女「這時候」敷面膜險面癱！醫生解釋抑制皮膚出汗機制而影響

「敷面膜」相信是一般女生每星期的指定動作，加上冬天濕度相對較低，皮膚亦會變得乾燥及泛紅，而敷面膜正正可以為肌膚紓敏、降紅及保濕，不過大家知道面膜保養流程嗎？若果在不適當時候敷面膜，不但對肌膚做成損害，嚴重更會導致面癱。



內地女發燒時「敷面膜」險面癱！

早前，內地湖南長沙有名少女發燒時「敷面膜」，沒想到敷了20分鐘整塊面膜竟然變成一塊硬邦邦的面具；少女誤以為發燒時冰敷面膜有助降低身體的溫度，同時打開毛孔讓護膚品吸收，因她的誤會差一點導致面癱！

內地女發燒時「敷面膜」險面癱！（《來自星星的你》劇照）

醫生解釋面膜會影響出汗機制

據內地媒體報道，胸科醫院方麗萍醫生解釋，人體發燒是免疫系統及體溫控制系統的雙重調節，其不僅是一種症狀，同時是身體對感染的一種保護性反應。當發燒時敷面膜會抑制皮膚出汗機制影響退熱，劣質面膜更會造成不必要的皮膚感染，同時發燒時皮膚溫度高，敷冰涼的面膜還會誘發顏面神經症狀，所以少女才會出現面癱的情況。最後醫生再三提醒大眾別再於發燒時敷面膜！

醫生解釋面膜會影響出汗機制（《原本以為只是手機掉了》劇照）l

發燒時注意及禁忌事項

現時不同的國家漸漸開放入境，而大家都踏上「復常」之路，但是大家都切勿過分放鬆。假若不幸確診患上新冠病毒後，很可能出現發燒、咳嗽、咽乾咽痛、流涕等症狀。當身體出現發熱症狀時，我們又什麼要注意及禁忌，醫生亦總合了以下幾點作參考，大家不妨參考一下。

發燒時注意及禁忌事項（《大叔的愛》劇照）

1. 忌含酒精、汽水、含咖啡因的飲料



醫生表示當人體發燒時應該避免飲酒、攝取汽水和含咖啡因的飲料。由於發燒期間人體需要大量水分，而這些飲料會導致脫水情況出現。

2. 切勿過分保暖



醫生提醒大家發燒時切勿過分保暖，亦不要待在太熱的地方，因此會擾亂身體的體溫調節，從而加劇發燒嚴重性。

3. 勿餓肚子



發燒會加速新陳代謝，因此需要更多食物去補充熱量。由於飢餓會導致身體免疫力嚴重下降。

4. 不要忘記喝水



醫生表示發燒會增加呼吸頻率，導致身體水分流失。由於身體調節體溫時，會使出汗情況增多，假若人們在發燒期間沒有攝入足夠水分，會加劇脫水情況。

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