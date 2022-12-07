5大撩男特質靠笑容攻陷男人心　初次約會傾Netflix注定失敗！

香港人戀愛調查2022｜聖誕節是一個充滿浪漫氣氛的節日，看到街上戀人一對對，單身的妳會覺得空虛寂寞嗎？想出Pool或增加桃花運，先要了解有甚麼外表特徵最能吸引異性！矯齒品牌 Zenyum 最近聯乘交友軟件 Coffee Meets Bagel 進行了香港人戀愛調查，統計出香港單身人士最喜歡及不喜歡的完美伴侶特質，並為一眾單身人士給予一些約會建議，大家不妨參考一下！



香港人戀愛調查2022｜矯齒品牌 Zenyum 最近聯乘交友軟件 Coffee Meets Bagel 統計出香港單身人士最喜歡及不喜歡的完美伴侶特質，並為一眾單身人士給予一些約會建議。（《愛在大都會》劇照）

矯齒品牌 Zenyum 最近聯乘交友軟件 Coffee Meets Bagel 進行了一項香港人戀愛調查，合共訪問了接近1,800位 Coffee Meets Bagel 單身用戶，了解香港單身人士對約會、戀愛及選擇另一半的看法，並分析出約會NG舉動，助一眾單身人士散發出個人魅力，增加出Pool機會！

香港人戀愛調查2022｜矯齒品牌 Zenyum 最近聯乘交友軟件 Coffee Meets Bagel 進行了一項香港人戀愛調查，了解香港單身人士對約會、戀愛及選擇另一半的看法。（《舉重妖精金福珠》劇照）

當去結識新對象時，「第一印象」直接影響發展機會，根據調查數據所知，最能吸引人的外表特微竟然是笑容親切甜美（84% 認同），其次就是高度理想（57% 認同），另外亦有49%受訪者認為牙齒亮白整齊是迷人特徵，至於可愛酒窩與六嚿腹肌就分別有23%與14%認同。

第一印象理想到進一步發展，那麼單身人士認為一個完美伴侶應該具備甚麼特質呢？外表出眾還是樂觀個性？超過3／4受訪者均認為誠實是最重要（76%認同），其次就是笑容親切甜美（60％認同）及聰明才智（52％認同），另外就有20％受訪者認為喜歡動物也是完美伴侶要具備的特質之一，10％認同要星座匹配，至於要是韓劇粉絲就只有3.5% 認同！

香港人戀愛調查2022｜超過3／4受訪者均認為誠實是最重要（76%認同）！（Zenyum 官網）

說完最吸引人的特徵，又有甚麼外表特徵是最令人反感的呢？位居頭三位的就是口氣（65%認同）、體味（63％認同）及骯髒指甲（62% 認同），另外鼻毛（38％認同）、牙齒亂七八糟（31％認同）與腋毛（28％認同）均會令對象反感，大家約會前要注意一下了！

香港人戀愛調查2022｜最令人反感的特質位居頭三位的就是口氣（65%認同）、體味（63％認同）及骯髒指甲（62% 認同）。(《金秘書為何那樣》劇照)

初次約會相當重要，因為如果在約會中表現不理想的話，就很大機會沒有第二次了！第一次正式見面，雙方都會盡力找話題，避免出現尷尬冷場，有7成受訪者最感興趣的話題就是各自的生活方式，亦有超過一半人也會想知道對方喜歡的美食、旅行目的地及夢想等等，但有2個話題就絕對要避談了！

有接近8成受訪者對「前度」這個話題表示反感，那都合理的，既然你有意開展一段新關係，但仍然開口埋口都是「前度」，那顯然會令人感覺你還未放得低上段感情吧！大家可能會認為聊聊最近流行的事物就必定沒錯，但原來有3成受訪者都表示不希望在初次約會之中談及Netflix節目，大家在準備約會時要多加留意了！

香港人戀愛調查2022｜初次約會相當重要，因為如果在約會中表現不理想的話，就很大機會沒有第二次了！（《紳士的品格》劇照）

大家或者會覺得要注意這麼多事項很焦慮，但其實自然的做自己就可以了，不用刻意炒熱氣氛或營造話題，自然地做自己，便會散發出你獨有的魅力與氣質。初會時嘗試不要只說自己的事，多聆聽對方，因為始終溝通是雙方面的，不要太進取把對方逼得太緊，亦要避免問一些無聊問題，嘗試真摯地交流及了解對方吧！