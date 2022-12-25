減肥｜網民證一周減2.6kg！韓女自創瘦腰操踢走肚腩、大餐後必做

【減肥｜瘦腰】來到年末，有著不同大小的節日慶祝，讓人不禁放肆一番，盡吃美食和甜品，喝各式香檳和紅酒。為減輕罪惡感，消除攝取過量的卡路里，就讓我們趁假日，一起努力運動吧！



【減肥｜瘦腰】大家不妨趁假期一起努力運動！(IG@jiny_kilogram)

【減肥｜瘦腰】Jiny擁有結實腹肌。(IG@jiny_kilogram)

要在短時間內減磅，韓國女生Jiny便透過YouTube，分享自己在一周內，靠瘦腰操成功縮細腰圍，肚腩也較沒明顯。有網友更在影片留言，表示配合間中散步，再持續做一星期後，體重由56公斤降至53.4公斤，共減約2.6公斤，看來非常奏效。Jiny表示，此減腹操原為自己而設，再配合簡單易學動作，讓大家都可以輕鬆減肥。

【減肥｜瘦腰】Jiny靠瘦腰操成功縮細腰圍，肚腩也較沒那麼明顯。(YouTube @ 이지은 다이어트 Jiny diet)

【減肥｜瘦腰】平板動作(YouTube @ 이지은 다이어트 Jiny diet)

動作一：平板動作 30秒



先做平板動作半分鐘。身體朝下躺在地上，然後雙手撐起身子，期間全身保持挺直收腹，雙腿微微張開。屈曲雙手，讓手肘碰地，位置落在肩膀較後，並保持與肩膊一樣的寬度。這可以幫助熱身，提升腹力，若手肘感痛的話，可以雙手握拳放中間位置，以分散重量。

動作二：左右扭動 30秒



完成平板動作後，將身體扭向左邊呼氣，期間全身保持挺直，再回到原位，並反方向重覆動作，持續30秒。臀部的移動幅度，儘量愈大愈好，並運用腹力避免臀部跌落地上。

動作三：加強扭動幅度 30秒



與上組動作相似，但在臂部扭向左邊時，右腳需要跨過左腳碰地，而當扭向右邊時，左腳也要向後觸地一下，以增加扭動幅度，更能活動腹部肌肉。

【減肥｜瘦腰】全平板動作 (YouTube @ 이지은 다이어트 Jiny diet)

動作四：全平板動作 30秒



雙腳屈曲跪坐地上，然後伸直雙手放地上，保持與肩膊同寬度，然後撐起身體，雙腳放後伸空，做出平板支撐動作。期間手指需要完全緊貼地上使力，以分散重量，避免手腕關節的負擔。

動作五：左右打開雙手 30秒



將身體扭向左邊，然後打開雙手，左手向上舉高，並運用腹力保持身幹挺直。當手舉到最高時呼氣，然後再換到另一邊進行同樣動作。進行時，動作幅度不要過大，肩膊需要保持垂直支撐。

動作六：碰心口動作 30秒



回到平板支撐動作（動作四），然後稍為提起左手，再屈曲碰心口，同時呼氣，最後反方向重覆動作。若然感到辛苦的話，可以只做平板支撐半分鐘。

動作七：抬臀動作 30秒



臀部碰地坐下，雙腿合起屈曲，並運用臂力，屈手腕放在身後支撐身體。完成姿勢後，用力舉起臀部並呼氣，這時肩膊與手腕在同一直線，並形成90度角，而雙腿也是做出直角的屈曲姿勢。若然手腕仍感痛的話，可將手扭向側面，並張開手指分散重量。

動作八：高階抬臀動作 30秒



這個動作也需要抬臀，先將雙手再稍為放後，並尖起腳掌，然後運用上半身力量，抬起全身，讓肩膊、腹部及膝蓋都呈一直線後呼氣，最後慢慢放下身體，臀部首先碰地。

動作九：反轉平板支撐 30秒



運用上半身力直接撐起身體，這時姿勢就如一個直角三角形，待穩定後呼氣抬腿，並收緊腹力，將腿部抬到最高點，然後放下換另一邊進行，期間腿部保持挺直。

資料來源：YouTube @ 이지은 다이어트 Jiny diet