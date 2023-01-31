蒙嘉慧（Yoyo）與鄭伊健一直是圈中令人羨慕的一對，結婚十周年仍然恩愛十足！早前二人因受疫情影響及工作關係而分隔兩地，隨住疫情放緩，老公鄭伊健於完成台灣拍戲及香港紅館個唱後，馬上飛奔日本與老婆團聚！人逢喜事精神爽，最近蒙嘉慧更罕有地在社交媒體中放出兩人合照，十分之甜蜜溫馨！



雖然蒙嘉慧（Yoyo）從結婚後，便淡出娛樂圈，前年因著老公鄭伊健出資逾百萬，於日本福岡開設房地產公司，主打物業管理買賣、移民、升學諮詢等。於社交媒體上都不時可見蒙嘉慧的近況，從貼文及自拍照中，都可以感受到她的正能量。從不少自拍中可見，蒙嘉慧皮膚狀態大勇，白滑有光澤，完全看不出今年即將踏入50！不少網友更大讚：「素顏充滿自然美，感受到幸福自在！」年齡無阻其美貌、風彩仍舊，就等《01女生》跟大家一同窺探蒙嘉慧的五大凍齡秘訣！

凍齡女星｜蒙嘉慧凍齡秘訣： 養生飲食

蒙嘉慧（Yoyo）曾經因為受眼紋所困，故此為去水腫，而每日堅持喝茶飲。她曾分享道因為茶能夠排除身體多餘水分，對於因攝取鹽份過多的水腫特別有效！另外蒙嘉慧亦會親自下廚、自備湯水等，除了能夠養顏又可以控制好入口成份夠天然健康！花茶、湯水等有助女生們保持皮膚水嫩，潤肺養膚。作為女人，確實四季都必需煲湯水進補呢，坊間現有不少湯包以及花茶包，一包已經有齊材料，加泡熱水便可使用，非常適合忙碌又想變美的大家！

凍齡女星｜蒙嘉慧凍齡秘訣： 保養護膚

蒙嘉慧（Yoyo）與老公鄭伊健不時一同到户外，蒙嘉慧曾經分享過她的防曬之道，因為紫外線是皮膚的敵人，加快老化。蒙嘉慧熱愛户外活動之餘，防曬措施亦會做足，除了時刻塗防曬保護以外，物理防曬的長衣保護更少不免。除此之外，蒙嘉慧亦注重曬後修復，她曾分享之前會去美容院做專業特定的護理，以防曬後脫皮。

除了注重防曬保養，蒙嘉慧亦有分享她最愛用面膜護膚，因為夠方便，面膜可以敷過夜！她曾道喜歡無激素和添加劑的抗皺矽凝面膜，而且該面膜可以重用15次，護膚同時為環保出一分力！保濕、防曬保養兩得宜，難怪蒙嘉慧容光煥發！女生們，在日常護理中可以適時加上面膜，能夠即時煥膚，急救暗沉肌膚，令肌膚回復柔軟細緻！

凍齡女星｜蒙嘉慧（Yoyo）亦有分享她最愛用面膜護膚。（蒙嘉慧 Yoyo Mung@Facebook 圖片）

凍齡女星｜蒙嘉慧凍齡秘訣： 享受生活

從蒙嘉慧（ Yoyo）的社交近況當中可見，她非常「識飲識食」及生活多彩，雖然跟老公要暫時分隔兩地，都不會影響她的日常，不時可見她分享的美食照，隔住螢幕都可以感受到她的喜悦！

另外，除了拍戲需要上妝，在蒙嘉慧社交平台分享中可見，她私下基本上都是不化妝，甚至在照片中看到一般人大驚失色的「魚尾紋」，都無阻她的快樂隨性！鄭伊健亦曾大讚蒙嘉慧素顏的樣子及直率不做作的性格，最喜歡在她面前卸下所有防備，安心做自己。

女生們，真正享受人生並非在社交平台上裝扮，令人感覺過上奢侈生活，是要從生活細節找到美好之處，享受美食、與人共聚的快樂日常更有真實感，可以代表一種由然生活態度！

凍齡女星｜蒙嘉慧凍齡秘訣： 運動

蒙嘉慧（ Yoyo）喜歡做運動，除了跑步、潛水、騎單車、滑雪外，亦十分喜歡打羽毛球，而當年她與老公鄭伊健更是在羽毛球聚會時認識，兩人因而打出火花！興趣多多的蒙嘉慧，在前年學習劍道，在社交平台中分享苦練近照，不過因蒙嘉慧在早前滑雪期間不慎跌傷，引致她的左腿大腿內側韌帶撕裂。她更試過一次打羽毛球間，弄傷右腿腳踭韌帶，所以近年她亦有分享做拉筋運動，連老公鄭伊健都送上拉力橡筋，隔空傳情，十分恩愛！

女生們，其實拉筋好處多多，美國早前有研究指筋太硬可能會影響心血管年齡！若果每天花十分鐘拉筋可以舒緩腰痛、背痛等痛症，以及改善水腫 ！而且拉筋後運動，可助排汗，令大家輕鬆擁有好氣色和好身材！

凍齡女星｜蒙嘉慧凍齡秘訣： 老公恩愛

蒙嘉慧（ Yoyo）與老公鄭伊健結婚10年仍恩愛如初，雖然兩人低調示愛，但仍在不少字裏行間以及社交平台的近況中可見兩人關係穩定，不時愛開玩笑，相信兩人的正能量扶持下，確實令日常生活增添不少樂趣！夫妻關係並不單單是名份，也關係到心理、心靈健康，和諧恩愛關鍵除了可以在對方面前做自己，不時的小驚喜亦能令關係保鮮！鄭伊健曾在訪問中直言老婆蒙嘉慧不時會準備愛心湯水，但因他怕肥不能夠天天喝！

凍齡秘訣不單靠美容護膚，生活習慣及心態上都要維持好。人老化是避免不了的，但肌膚變老則可以控制到！為防初老，女生們一同學習蒙嘉慧的凍齡秘訣吧！