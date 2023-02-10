内地女關燈滑手機眼皮長出硬物？醫生：「這類人」易患急性青光眼

不少人都有睡前關燈滑手機的習慣，可是近日内地1名女子因為長期晚上關燈玩手機，眼皮突然長出一粒突起的硬物，最終需要透過做手術切除保眼。



河北一名22歲女子小路（化名）有捱夜關燈玩手機的習慣，經常關燈玩手機直至凌晨1、2點。（微博 @山河視頻）

據内地媒體報道，河北一名22歲女子小路（化名）有捱夜關燈玩手機的習慣，經常關燈玩手機直至凌晨1、2點。直至約半年前，小路摸到左眼眼皮長出一粒硬物，感覺不痛不癢就沒有理會。

後來她持續關燈玩手機，還經常吃辛辣食品，近日開始發覺病情惡化，「眼皮硬物」變大變紅，最終求醫需要進行手術切除。經醫生診斷後，小路確認患上「眼瞼板腺囊腫」，醫生建議她慢慢改變作息及飲食習慣。

眼科專科伍立祺醫生（受訪者提供）

《01女生》就「眼瞼板腺囊腫」問題諮詢過眼科專科伍立祺醫生的專業意見。「眼瞼板腺囊腫」俗稱「生眼瘡」，即眼皮有粒硬物，發炎的話，瘡周圍都會紅腫痛。

「眼瞼板腺囊腫」成因

「眼瞼板腺囊腫」病人很多時候原本已有「瞼板腺功能障礙」，眼皮中的瞼板腺內有油脂，是淚水的一部分。不論是小孩子、成年人或老年人皆很容易出現瞼板腺功能障礙的情況，即眼皮裡的油脂變稠，而且循環不好。如果有細菌走進去，就有機會出現「生眼瘡」的情況。

常見原因包括：眼皮邊緣、睫毛根部等清理不乾淨，跟飲食和作息不定時也有關係。吃太多煎炸油膩食物和作息不定時會影響身體荷爾蒙因素，令眼皮油脂循環更差，便會出現這些情況，但與玩手機無直接關係。

「眼瞼板腺囊腫」治療方法

如果紅腫狀況輕微，只呈小硬物，則可熱敷，溫度大概40度左右，貼著眼皮敷10分鐘。（Getty Image）

如果紅腫狀況輕微，只呈小硬物，則可熱敷，溫度大概40度左右，貼著眼皮敷10分鐘。而最傳統的方法是敷熱雞蛋，即雞蛋連殼，用毛巾包裹著。因為雞蛋保持溫度的能力比較高，毛巾可能幾分鐘就涼了，不過其他有熱力的東西也沒有問題的。如熱敷不能幫助舒緩「眼瞼板腺囊腫」，醫生一般會處方具消炎成分的眼藥水、眼藥膏或口服抗生素。若情況未有改善，就要做俗稱「割眼瘡」的小手術。

伍醫生指出，關燈玩手機會令眼睛很疲勞，皆因手機屏幕和環境光度相差太遠，若原本就患有乾眼症人士更不適宜這樣做，不然會令眼乾情況惡化。不過醫生表示，關燈玩手機一般不會帶來永久傷害，除非一個罕見情況，環境較暗時，瞳孔會放大一半，而50歲以上人士，如果本身已經有「前房窄」的問題，再關燈玩手機的話，有引發急性青光眼的風險，有機會失明。遠視度數深、有急性青光眼家族史的人都較易有「前房窄」問題亦要多加注意。

坊間有不少說法稱，關燈玩手機與眼皮下垂有關，醫生則表示兩者絕對沒有關係，眼皮下垂主要原因是隨著年紀增長，眼皮肌肉退化、重肌肉無力症等腦科問題而引起。