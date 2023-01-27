「香港腳」生上臉？20歲女離奇長紅疹　揭一生活習慣致皮膚感染

家裡有養貓的人，每日最喜歡做的事定必是抱貓，以及和貓玩，但這過程中竟引致真菌感染？其中香港腳（足癬）是常見的足部皮膚病，在潮濕環境下很容易導致真菌感染，甚至會蔓延到身體其他部位，內地就有一位20歲廣西女生早前突然全臉長滿紅色粒粒，原以為是暗瘡，到求醫後才證實竟是「香港腳」生上臉？這次《01女生》記者特地咨詢了皮膚科專科醫生顏佩欣，為大家解構這個皮膚病以及一些預防方法，一起來看看吧！



20歲女離奇長紅疹 求醫竟發現是「香港腳」生上臉

「香港腳」生上臉（PhotoSource:Freepik）

這位20歲少女早前因臉上長滿紅色粒粒，起初不為意，以為只是長暗瘡而己，但後來情況並沒有隨時間變好，紅點反而越長越多且出現痕癢。在求醫後得知，她臉上感染了俗稱香港腳的足癬。當時的那位醫生就分析可能與小琳養的貓有關，因為貓很喜歡蹲在小琳腳邊，而當小琳抱起貓放在臉龐近距離親近，從而導致真菌足癬，會從腳部傳染至其他部位。

顏佩欣醫生：如接觸寵物後皮膚出現不尋常紅疹 需盡快求醫

皮膚科專科醫生顏佩欣：如接觸寵物後皮膚出現不尋常紅疹 需儘快求醫（顏佩欣醫生提供）

就這類情況，記者向皮膚科專科醫生顏佩欣咨詢，顏醫生猜測這類經貓傳染的是屬常見的表皮癬菌—犬小芽胞菌，常見於貓狗寵物身上。而這種犬小芽胞菌在寵物身上是共存，是不會影響到牠們健康，但人類接觸到犬小芽胞菌，就會容易出現真菌感染，病人應立即求醫，以及寵物也建議帶到獸醫診所做清潔。

皮膚科專科醫生顏佩欣：犬小芽胞菌常出現於較多毛髮的寵物身上（日劇《爺爺與小玉喵》劇照）

另外，顏醫生亦提醒犬小芽胞菌常出現於較多毛髮的寵物身上，而牠們的指甲處亦有可能藏有真菌，假如在接觸小動物後，皮膚出現不尋常的紅疹，就需要儘快看醫生，透過藥物治療減慢皮疹的蔓延。

平日需多注重個人及環境衞生

平日需多注重個人及環境衞生（PhotoSource:Freepik）

從源頭阻止才是最佳方法，顏醫生就指最重要是注重衛生，因為真菌無處不在，除了個人衞生，環境衞生也很重要。例如避免赤腳在公眾地方行走，像是游泳池、按摩店、桑拿房等地方，因為在地面上有機會有真菌感染的腳皮，如果接觸到可能會染上。

另外，部分人喜歡用一條毛布抹全身，但如果當腳部出現不尋常的紅疹，就避免毛巾在擦完腳部，再擦其他部位，避免感染更多部位。也要謹記個人衞生用品，避免與別人共用，例如鞋襪，減低感染及將真菌到處傳播風險。