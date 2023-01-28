經痛到嘔吐、癱軟！女生吃止痛藥致需洗腎 出現這幾種情況要注意

【月經｜經痛】女生們每個月經期來訪，不僅難受甚至會痛不欲生！許多女生們都會選吃止痛藥減輕痛苦，但常聽到止痛藥吃太多會不好，但不好的地方是甚麼呢？台灣腎臟科醫生洪永祥就在近期節目《醫師好辣》中分享曾有女患者因長期經痛服用藥物，導致出現副作用前來求醫，檢查後發現已嚴重至需洗腎了。



20歲女生嚴重經痛 導致出現全身癱軟及嘔吐情況

20歲女生嚴重經痛，導致出現全身癱軟及嘔吐情況（《當你沉睡時》劇照）

在台灣節目《醫師好辣》中，腎臟科醫生洪永祥分享該患者年約30歲，在月經初期時就已經有痛症，而在她20歲時，只要是來月經前就會出現偏頭痛。若強忍不吃止痛藥就會有全身癱軟及嘔吐情況，因此導致她情緒也受到影響。而這位女患者因吃市面上的止痛藥都沒效，直到朋友從日本購入強效止痛藥才能減輕痛楚，就這樣吃了十年。

求醫後頭痛有改善 但仍需洗腎

女性常出現「月經型偏頭痛」，應儘早求醫（YouTube@醫師好辣）

洪永祥醫生稱這導致她的腎絲球過濾率只剩16、17分，已經到第四期腎病，若是達第五期就要洗腎了，該女生所患的是「月經型偏頭痛」﹐必須至神經內科或婦產科就診。該女患者在經治療後長期頭痛問題已有改善，但腎臟健康就已經回不去了，最終還是需要接受洗腎。洪永祥醫生提醒，「月經型偏頭痛」是常見的情況，若是出現相似情況需盡早求醫，長期服用強效止痛藥，治標不成反傷身。

「月經型偏頭痛」的常見症狀

「月經型偏頭痛」的常見症狀（《每個月來訪一次的月經醬》劇照）

「月經型偏頭痛」的常見症狀，包括假如出現5次復發性頭痛（每次持續4至72小時）、疼痛位置在單側、有脈搏跳動性質、痛強度在中度至重度，痛感於活動時會加劇，以上四項中出現兩項者；以及出現噁心想嘔吐、怕光或怕吵，兩項中具一項者，可能就患有「月經型偏頭痛」。