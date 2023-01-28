防衰老｜腎血虛長白髮　中醫分享1茶2調理　60+亦能養出烏黑秀髮

40歲就開始長白髮！連43歲的台灣女星韓瑜都在社群平台哭訴自己「白髮瘋長」！想要擁有一頭烏黑秀髮，真的只能靠染髮了嗎？就讓凍齡有術的美女中醫師何慧欣來解救妳！



60+熟齡盼白髮轉黑？真的可以

年奔60花甲之年的何慧欣醫師，50+歲也依然維持茂密又黑濃的長髮，除了自己保養有術，她也曾分享過自己門診的真實案例，有位60多歲的女性因白髮問題來求診，自述近幾個月掉髮問題嚴重，而且頭髮基本變成全白，經常覺得肩頸酸痛、頭昏腦脹，經中醫師診斷屬於「氣血虧虛兼腎陰不足」的白髮類型。

60+女士3種調理法促進頭皮及毛囊的血液循環，長黑髮防脫髮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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中藥、針灸調理內腑，改善氣血循環

中醫師何慧欣幫助這位60+女士進行了3種調理法，第一是使用中藥調理臟腑，改善腎陰不足的情況，包括頭暈、口乾、耳鳴、潮熱汗出、腰酸、經常尿頻尿急等；第二是利用針灸改善氣血不通，能幫助頭皮及毛囊的血液循環。

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中醫師推「合補腎烏髮茶」，讓白髮黑回來

何慧欣醫師表示，在中醫的理論，相信黑色可以補腎，選用入腎經同時補血的食材幫助增加生髮的營養，就幫助頭髮順利生長得更健康！平日可以多選用黑豆、黑芝麻、烏雞、桑葚、熟地、制首烏等作藥膳或煮成養生茶，經過2個月的調理，這位高齡患者頭髮明顯減少脫落、變得更加濃密，而且新生的頭髮開始變黑！同時醫師也提醒「不要熬夜」令陰血耗損、「不要頻繁使用染髮劑」化學成份長期使用，都會損害頭部皮膚及毛囊。只要正確飲食、規律作息、調理氣血，60+白髮轉黑不是不可能！

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