精華油用法你懂嗎？天氣忽冷忽熱，令人十分煩躁，當中更令不少女生無所適從的莫過於挑選合適的保養品。單用精華又不足以保濕、配搭乳液的當晚感覺良好，但起床後又感覺皮膚緊繃，使用精華油又致痘？碰上這些狀況確實不知所措，不妨學習以下Kevin老師所教授的「精華油法」！



近年有一個耳傳口聞的保養法：「以油養膚」，相信顛覆了不少女生的護膚觀念，以為精華油是在秋冬，必要時候才出動！Kevin老師亦有在Youtube中教授的「精華油法」，而「以油保養」就是利用精華油高效鎖水的特點，令保濕效果大大加強！

精華油誤解

一提到精華油，很多女生第一反應會是拒絕及並不喜愛，可能因為質地厚重及提高致痘機會。Kevin老師則指出，精華油不討喜的原因，並不錯在於產品本身，而是大家做錯精華油用法！

因為精華油的鎖水特性，乾肌則相對合適日常護理中使用；混合肌則應該局部使用；油肌應該避免使用。另外，精華油的成份亦相對重要，除了要挑選較流動的質量外，避免挑選過多香精添加及以角鯊烷作主要成份的精華油為佳，因為角鯊烷封存能力高，故此容易塞毛孔及致痘。Kevin老師亦提醒有幾種不良習慣，例如吸煙、以熱水洗面等都會破壞肌膚及精華油的效果！

精華油用法公開！乾肌及混合肌的分別？

如果平日做完補水步驟後，水潤度不足以維持半天，甚至皮膚在隔天都沒有改善的話，就有95%機會沒有照顧到皮脂質，以致皮膚不健康，無法有效鎖水！Kevin老師指出當肌膚以單純的補水，其實並不能達至最佳效果，他推薦使用精華油來幫助修復皮膚的角質層。

對於精華油用法，Kevin老師建議乾肌的女生，可以一管精華油的分量在掌手中以交換手勢加熱推開，再按摩全臉。而混合肌的女生，因為只有T字部分出油，而通常兩額較乾，可以半管精華油的分量在掌手中加熱推開，局部按壓乾燥部分。

除此之外，Kevin老師亦指出精華油的角色並不單單為面部有效保濕，提升滋潤度，精華油更有幾款隱藏用法，例如在日常生活中，春夏的日子裏可以變成輕盈保濕，女生們可以將精華油加入化妝水，並放在噴樽裏，噴後輕按面部，就可以隨時加強保濕及保持水油平衡，這個方法更可以作為定妝之用！

另外，亦可以在妝前加強保濕，在乳霜當中加入一、兩滴精華油，Kevin老師提醒道使用精華油應該先按摩，好讓皮膚確實吸收，千萬不要加在粉底液當中，會影響粉底液的持妝效果！最後一個隱藏用法是用作身體按摩，指甲邊緣油、保護頸部，有效預防長出細紋！

精華油推薦

精華油的選擇眾多，而當中Kevin老師推薦成份較單純，以植物油成份為主的，例如茶籽油、橄欖油、荷荷芭籽油、摩洛哥堅果油、玫瑰果油等，當中Kevin老師十分推薦角鯊烯（Squalene）。Kevin老師亦提醒初次嘗試精華油的女生，可以先由1/3管開始，少量多次添加！而為著方便廣大女生，《01女生》都特選了以下10款精華油，一同修補肌膚，加強補水！

連Kevin老師都大力推介的Dr.Wu 角鯊潤澤修復精華油，成份天然、不容易致痘，含法國頂級植萃角鯊，可以迅速滲透肌膚，更在一周實測內令41條眼下細紋變成11條！另外都以角鯊作主要成份的，還有Neogence 角鯊烷潤澤輕感精華油及Haba 鯊烯美肌清油都超具人氣，兩者都在Cosme 2023「精華油」網友推薦排行中位於高榜，能夠協助護膚品更有效滲入肌底層，打造水潤嫩滑的健康肌膚！

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