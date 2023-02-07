護唇｜李若彤示範無痛去死皮4步驟 低成本養出水嫩、零乾紋雙唇
撰文：女人我最大
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嘴唇缺乏皮脂腺和汗腺，水分蒸散得快，很容易會出現暗沉甚至是死皮，看起來就會顯得有老態。
演藝圈出了名的凍齡保養達人李若彤，今年56歲的她，不僅維持緊緻好身材，對於肌膚細節保養，也很有一套方法！
針對嘴唇的保養，她也不藏私在小紅書上分享平常的護唇SOP，保證無痛、不流血，還超低成本，簡簡單單就能呵護出水嫩的美唇，趕快學起來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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李若彤嘴唇保養準備物品
嘴唇沒保養好，也會偷偷顯露年齡！永遠的小龍女、最美姑姑李若彤，這次要來教大家簡單、低成本去除死皮的方法，嘴唇變得水潤。只需要準備：凡士林、保鮮膜和一條溫熱毛巾，推薦在睡前，或是急救時如上妝前可以快速的保養，記得，一定要在「素唇」的狀態下做喔！
李若彤嘴唇保養
Step1. 厚敷凡士林
使用棉花棒挖取「厚厚」的凡士林，均勻塗抹在嘴唇上，越厚效果越好，不要刻意精省用量喔！
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Step2. 保鮮膜密封
為了幫助凡士林的成分更快速滲透吸收，這時候就可以拿出準備好的保鮮膜，剪成一個長方形的大小，完全覆蓋在嘴唇上。
Step3. 溫敷10分鐘
準備一條小手帕或毛巾，浸潤溫熱水擰乾，覆蓋在保鮮膜的外層，幫助軟化嘴唇上的角質。至少需要敷10分鐘的時間，用手壓住，保養過程不要講話。
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Step4. 棉花棒除死皮
等待10分鐘後，取下毛巾跟保鮮膜，這時候會看到嘴唇上有被軟化的死皮，千萬不要用手撕除，會越用越糟甚至流血。請拿出一根乾淨的棉花棒，用打圈的方式慢慢的將死皮刮除，會發現嘴唇變得超嫩。
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