口罩令取消後仍選擇戴口罩？有人除口罩有抑鬱傾向 還戴口罩5原因

口罩令取消｜隨著疫情緩和，政府在今天宣佈口罩令將在明日（1／3）取消。事實上不少國家在較早前已取消口罩令，譬如：韓國早在去年 5 月已取消戶外口罩令，並在本年 1 月 30 日解除在大多數室內場所必須佩戴口罩的規定，但許多韓國年輕人卻表示自己將繼續戴著口罩！



畢竟戴了口罩3年時間，口罩已經成為了日常生活、甚至時裝的一部分。（Getty Image）

口罩令取消｜「Magikkun」指戴口罩時看起來更好看？

這跟近日韓國網絡上流行的用語「Magikkun」有密切關係。「Magikkun」是由「Mask」和「Sagikkun」組成的複合詞。「Sagikkun」在韓語中含欺詐、欺騙的意思，而複合詞則指戴口罩時看起來更好看，同時也只是假象。

早前，有外國媒體更報導指出，有人因將要除下口罩而感到不安，甚至有抑鬱傾向。不過這也是情有可原的，畢竟戴了口罩3年時間，口罩已經成為了日常生活、甚至時裝的一部分。以下讓我們來分析一下年輕人不想脫口罩的原因吧！

只要一戴上口罩，不論是臉上任何瑕疵都可以遮得一乾二淨。（Getty Image）

口罩令取消｜不想脫口罩的原因1. 不必化妝、隱藏皮膚問題

沒有人完美的，每人臉上都有大大小小的瑕疵，不少女生會選擇以化妝品蓋過臉上的痘痘、雀斑、黑眼圈和泛紅等，還可以修飾臉型。不過就要花上不少時間，但是有了口罩就簡單多了。只要一戴上口罩，不論是臉上任何瑕疵都可以遮得一乾二淨，省掉不少時間就可以輕鬆出門！

口罩令取消｜不想脫口罩的原因2. 不用假笑、應酬

有時候在街上遇到熟人，卻又不想打招呼和應酬，口罩就是很好的工具了！一來戴了口罩後，別人一眼未必馬上認出你；二來，就算認出了，如果稍微有點社交恐懼的你也不需要為配合對方而假笑。

有時候在街上遇到熟人，卻又不想打招呼和應酬，口罩就是很好的工具了！（IG ＠hyunah_aa）

口罩令取消｜不想脫口罩的原因3. 擋風保暖

相信經歷過冬天的大家也非常同意這一項。不只身體和頸部需要保暖，就連臉部其實也需要溫暖。尤其當猛烈的風正面吹過來的時候，臉部真的會十分寒冷，而且吹風太多會讓皮膚易於衰老，而戴上口罩可以使臉部免受風吹雨打了。

口罩令取消｜不想脫口罩的原因4. 有安全感

其實經過3年戴口罩外出的生活，很多人已經習慣了戴口罩，覺得很有安全感。不戴反而好像少了點什麼東西似的。

口罩令取消｜不想脫口罩的原因5. 提升時尚感

所謂「人靠衣裝」，只要穿對衣服，真的連氣質也會變的不一樣，口罩的搭配也很重要。搭配同色系的口罩與衣服，會給人一種已經悉心打扮過的感覺，外觀更加分！