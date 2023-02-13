台女確診新冠後下體狂流水換3件內褲！婦科醫生：7成女性曾患此病

近日，一名女網友在Dcard表示自己在確診新冠肺炎，並且在家隔離時，發現私密處開始有異樣，下體莫名一直流水，她每天都要換3件內褲才足夠應付情況。



女網友在Dcard表示自己在確診新冠肺炎，並且在家隔離時，發現私密處開始有異樣。（《當你沉睡時》劇照）

這位女網友當時還在隔離中，暫時不能去看婦產科，因此焦急詢問：「有沒有人跟我一樣下體一直流水？是什麼問題？或可以買什麼藥膏？」

原來不少網民也有同樣的狀況：「我也是確診後有這個症狀，然後會癢」、「我現在正在確診，症狀跟妳一模一樣，那種感覺超像月經來，可是我兩個禮拜前才來過，後來發現都是偏透明的液體」、「我確診哪幾天...私密處感染也比平常嚴重，後來有看醫生，就好一點了」、「免疫力太差啦，之前醫生叫我早點睡，不要吃甜食」。

婦產科方秀儀醫生（受訪者提供）

《01女生》詢問過婦產科方秀儀醫生的專業意見，得知在感染新冠期間，由於免疫力下降，女士會較容易患上陰道炎，尤其是念珠菌陰道炎。念珠菌感染是常見的女性疾病，每10個婦女就有7至8個曾經患上念珠菌陰道炎。

念珠菌陰道炎的病徵

念珠菌陰道炎的病徵包括：陰道分泌會增加、變黃、呈芝士狀或豆腐渣狀、外陰痕癢、外陰或陰道疼痛，或性交時感不適。嚴重時，外陰部、會陰和腹股溝會有發炎、潰損現象，非常疼痛。有些人徵狀輕微，大概兩三天則會自行痊癒，毋須接受治療。但如病徵嚴重或持續，求診後應按醫生指示，採取藥物治療，如：陰道塞藥、外用藥膏或口服藥物等。