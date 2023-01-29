乳癌｜29歲女為求斷患癌風險 毅然求醫切除乳房：平坦胸部更舒服

乳癌是常見女性疾病之一，經常都會看到相關的宣傳，及早發現、及早治療，避免癌症惡化。而美國一位29歲媽媽，為了防止乳癌發生在自己身上，毅然求醫切除乳房。眾人不能理解此決定，及後她解釋道自己家族有乳癌遺傳史，經檢查後自己也有此基因，所以決定做手術斷絕乳癌發生機會。而她也將這個經歷拍攝影片，及開設社交平台分享自身經歷，讓大眾認識到手術並不可怕，「女性美」更不是來自胸部。



乳癌｜29歲女有乳癌家族遺傳史 毅然求醫切除乳房

乳癌｜29歲女有乳癌家族遺傳史，毅然求醫切除乳房（IG@theebooblessbabe）

這位29歲Stephanie Germino是來自美國佛羅里達州，她的外婆曾患乳癌兩次，而她也在檢查中發現有BRCA1基因突變檢測呈陽性，雖然她表示在收到結果後很錯愕，同時亦不認為這是在宣判死刑。因為她認為「女性美」並不是來自胸部，所以切除手術對她來說並不是難事，而這個決定也獲得伴侶Diana的支持。

讓Stephanie Germino覺得切除乳房手術，並不可怕的另一原因，是她兒子已經6歲了﹐不再需要她母乳餵哺，覺得她的乳房已經完全發揮了用途。而在手術後，她很滿意現在平坦的胸部，甚至認為比以往更舒服。

乳癌｜於社交平台分享赤裸手術疤痕照 以自身經歷鼓勵女性們

乳癌｜於社交平台分享赤裸手術疤痕照，以自身經歷鼓勵女性們（IG@theebooblessbabe）

不少曾因患乳癌而切除乳房的女性，會感失自信或羞恥或遮遮掩掩，但Stephanie Germino認為這不算甚麼大事，她更把個人社交平台改成@theebooblessbabe（沒有胸部的寶貝），不時把赤裸手術疤痕照片上載，並分享自身經歷，希望藉此讓更多人認識乳癌及鼓勵女性們進行檢測，及早發現問題。

乳癌｜美國國家癌症研究所：遺傳基因使患乳癌風險大幅上升

乳癌｜美國國家癌症研究所：遺傳基因使患乳癌風險大幅上升（IG@theebooblessbabe）

根據美國國家癌症研究所的數據顯示，一般女性會患上乳癌的機會約有15%，而遺傳了BRCA1基因變異的女性則高達55%至72%，會在70至80歲時患上乳癌，代表著假設Stephanie Germino沒有進行切除手術患上乳癌風險很高。

乳癌｜香港衞生防護中心：乳癌是本港女性最常見的癌症

乳癌｜香港衞生防護中心：乳癌是本港女性最常見的癌症（IG@theebooblessbabe）

而在香港衞生防護中心資料中，顯示乳癌是本港女性最常見的癌症，在2019年就佔本港女性癌症新症總數的27.4%，錄得乳癌新症共4761宗。而乳癌的死亡率更是第三位致命的癌症，在2020年就共有751名女性死於乳癌，是相當高，而且發病率及死亡率更有每年上升趨勢，所以也正如時常出現的宣傳片，定期檢查及早發現並治療，提高存活率。