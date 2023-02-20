梁詠琪凍齡樣不輸細14歲陳蕾　5大護膚法保滑嫩：咖啡渣助去角質

【梁詠琪｜護膚保養】梁詠琪（Gigi）演唱會昨（19日）完美落幕。事隔5年，梁詠琪再於紅館開騷，得到不少好友力撐，鄭秀文更任尾場嘉賓，掀起全場高潮。為籌備演唱會，現年46歲的梁詠琪，花近兩個月努力，除了練唱，還會積極做體能，於台上大展美好身段。雖然將近半百，但梁詠琪肌膚依然白嫩無紋，與嘉賓陳蕾同台時，更不顯出違和，魅力不輸對方。



【梁詠琪｜護膚保養】梁詠琪（Gigi）演唱會昨（19日）完美落幕。(葉志明攝/01娛樂)

梁詠琪一連三日開個唱，雖然商台DJ梁文禮不太賞識，透過私人帳戶在社交平台大肆批評，但同時也有公開讚對方「好靚」。梁詠琪入行28年，多年來樣貌幾乎沒變，即使早前翻播《嚦咕嚦咕新年財》，也比較不到跟現時的差別。

【梁詠琪｜護膚保養】梁詠琪尾場邀請好友鄭秀文出席。(葉志明攝/01娛樂)

【梁詠琪｜護膚保養】雖然將近半百，但梁詠琪肌膚依然白嫩無紋，與嘉賓陳蕾同台時，更不顯出違和，魅力不輸對方。(IG@pantherchan)

梁詠琪在當媽媽後，曾接受訪問表示，不會每星期都去美容院，「兩、三個小時對我而言是非常寶貴。」長年茹素的她，亦認為演員需要自然流露臉部表情，故抗拒侵入式醫學美容，並會利用不同的天然食材，製作凍齡護膚品。以下她分享的5個天然食材用法，大家不妨記下來！

【梁詠琪｜護膚保養】梁詠琪入行28年，多年來樣貌幾乎沒變，即使早前翻播《嚦咕嚦咕新年財》，也比較不到跟現時的差別。(《嚦咕嚦咕新年財》劇照)

【梁詠琪｜護膚保養】天然護膚保養凍齡一：去角質材料 —— 咖啡渣

不少人每天早上都會喝杯咖啡提神，剩餘的咖啡渣，原來可以不浪費，用作護膚材料。梁詠琪曾在小紅書中，分享以咖啡渣製作身體磨砂，先將兩湯匙咖啡渣，混合同份量的咖啡糖，以及加入隨喜好需要的椰子油，然後塗在肌膚上輕揉，便可溫和地去除角質，同時滋潤肌膚。

【梁詠琪｜護膚保養】天然護膚保養凍齡二：收毛孔面膜 —— 檸檬蛋白

梁詠琪曾在訪問中指面膜要勤敷，會在食飯、看書或看電視等時候一起進行。她亦拍片分享凍齡面膜製法，先打蛋取出蛋白，然後加入一小匙鮮檸檬汁攪拌，再倒進適量橄欖油，敷在臉上約15至20分鐘，最後洗淨，便有效收細毛孔及嫩白肌膚。

【梁詠琪｜護膚保養】梁詠琪曾在訪問中，表示自己的凍齡秘訣，便是保持正面心態。(IG@gigileungwingkei)

【梁詠琪｜護膚保養】天然護膚保養凍齡三：遇壓力時這樣做！

壓力可令肌膚變差，特別是藝人，需承受各方的輿論壓力。梁詠琪曾在訪問中分享自己的凍齡秘訣，便是保持正面心態，將所有事都往美好和仁善去想，配合健康日常作息，整個狀態就可保持年輕。當遇上工作挫折時，她會數「1、2、3」，並搭深呼吸，來穩定情緒。

有研究指出，肌膚在25歲後便會停止成長，對抗自由肌能力減低，開始老化危機。護膚品牌VICHY曾比較年輕肌與熟齡肌的差別，在給予同樣的壓力和刺激後，年輕肌只花6小時復原，但熟齡肌則要30小時，可見出當年紀漸大時，還是愈少壓力為妙。

【梁詠琪｜護膚保養】天然護膚保養凍齡四：護聲 —— 無花果雪梨

除了肌膚和身材，聲線也是重要。梁詠琪會煲無花果雪梨水護聲，表示可以保護喉嚨，而且做法簡單，食材可全食掉不浪費。她表示，先將雪梨洗淨切片，然後剪開無花果，讓味道更出，再加進滾水內多煮半小時便可。梁詠琪認為無花果雪梨水微甜，因此容易入口，而且也會將湯水內的雪梨吃掉，以攝取更多的纖維。

【梁詠琪｜護膚保養】據研究指出，熟齡肌的復原時間，比年輕肌多4倍。(IG@gigileungwingkei)

【梁詠琪｜護膚保養】天然護膚保養凍齡五：護腸 —— 淮山

腸胃不良會影響排毒，或令膚質變差，因此梁詠琪都會烹煮淮山果皮糙米小米粥，來改善腸道健康。她會將一片陳皮浸軟後刮絲，並將三分二碗鮮淮山削皮切片，再將兩湯匙炒糙米、一湯匙珍珠米及兩湯匙小米（去殼粟米）混合洗淨，最後加水大火煮滾後，轉細火烹煮約1小時。由於淮山健脾開胃，因此梁詠琪都會在早餐時食，以改善腸胃。