萬千星輝2025｜50歲佘詩曼靠3招凍齡！薯仔4隱藏用法：減淡黑眼圈

【萬千星輝2025｜佘詩曼保養】《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚舉行，佘詩曼憑劇集《新聞女王2》，登上「最佳女主角」視后寶座，成為該電視台首位「四屆視后」！現年50歲的佘詩曼，外貌依然凍齡和漂亮，充滿吸引力。佘詩曼曾在社交媒體形容自己「貪靚」，以下整理她過去分享的其中3個保養法，當中原來薯仔也有這麼多用途？



佘詩曼入行29年，拍過無數為人熟悉的劇集，對於四度奪得視后，她於台上表示，「歷史是人類創造出來，我今天做到，相信台下的每一位，只要不放棄，你們都能成為歷史。」她亦感激「man姐」這個角色，認為已經成為了她，「她帶我透過精彩劇情，去跟觀眾再一次產生共嗚，所以我想跟Man姐說一句『我鍾意你呀文慧心』！」

佘詩曼於2024年的《家族榮耀之繼承者》劇中，飾演充滿才幹的女強人，與林峯飾演的高浚，有著曖昧的感情線，令觀眾們看到肉緊，收視一直高企。

港姐出身的她體態依然，對護膚和身材管理不鬆懈，在生日前一天還到健身室運動，表示巧遇馬黎珈而（舊名黎姿），兩人更一起合照，展示出凍齡美貌。

佘詩曼於年初時憑《新聞女王》中Man姐一角，贏得不少觀眾讚賞。雖然踏入半百，但佘詩曼肌膚依然白皙，看來滑嫩，更被網民譽為「凍齡女王」。她曾在接下美妝品牌L’ORÉAL PARiS的產品代言時，大談日常護膚程序。

佘詩曼護膚凍齡法1. 自製養顏茶

由於長時間拍攝，佘詩曼都非常注重養生，不時自製湯水飲用，亦會隨身帶備養生茶。她曾在訪問表示，即使拍劇再忙都會保溫壺隨身，盛載養生茶飲用，包括菊花杞子花茶和蜂蜜水等，有效養眼清肝火，同時在寒冷天氣中暖身。

佘詩曼護膚凍齡法2. 齊備不同功能面膜

佘詩曼曾在社交媒體上分享，每天都會敷面膜，並堅持這習慣已有20年。由於面對不同天氣，都會有著各種肌膚需要，因此她都會按自己的膚況，準備多款功能的面膜。

佘詩曼護膚凍齡法3. 冰凍薯片敷眼

佘詩曼在拍攝廣告期間，坦露演技需要透過細膩表神和眼神表達，「將角色的心理狀態傳遞給觀眾非常重要，一個簡單的眼神則可詮釋一切，所以，眼部護理不可忽視。」除了使用眼霜和凍感按摩棒，她亦會將薯仔切片放雪櫃，間中拿出來敷，以清除黑眼圈和眼袋，並用凍匙羹去水腫。

佘詩曼去年回港拍劇《新聞女王》，並接受鄭裕玲（Do姐）訪問，分享中港兩地拍劇經歷。雖然將近半百，但她狀態依然極佳，不時在社交媒體分享近距離素顏照，可見肌膚依然白嫩，連易衰老的雙眼，都看來炯炯有神，令人羨慕。

佘詩曼曾分享會用薯仔敷眼，來去除雙眼浮腫及黑眼圈，事實上薯仔在護膚保養方面，有著多種隱藏用法，算是一種便宜的美容聖品。

久別香港演藝圈多時的佘詩曼，早前出席商台節目《口水多過浪花》，與Do姐暢談入行經歷。佘詩曼表示，曾在內地拍攝真人騷，由於全天候24小時，都有攝製隊相隨，令她承受不住壓力，「我試過換衫時，忘記走廊有部攝錄機，然後走了出去，但我下身是短褲仔。那次我瘋了，覺得不能再做這種節目。」她亦在節目中提到，回巢拍劇的原因，是因為劇本好，「覺我有發揮空間。」

【佘詩曼｜薯仔】靠冰凍薯片去水腫

佘詩曼多年來保持凍齡，擁有不少保養心得，其中薯仔敷眼便是其一。薯仔容易種植，因此價格相宜，用來護膚絕不心痛。佘詩曼曾在內地節目《Beauty小姐》中，表示自己會將切片薯仔放進雪櫃內備用。由於薯仔富含鉀質，可助排走鈉元素、消除浮腫，因此佘詩曼會以薯片，改善眼圍肌膚狀態。

【薯仔】這樣吃兩個月可減5.8kg？

不少女生戒食澱粉減肥，然而有美國研究發現，在正餐中加入適量薯仔，反而有助減肥。該研究曾於期刊內刊載，負責的美國彭寧頓生物醫學研究中心（Pennington Biomedical），邀請36位有超重、肥胖或胰島素抗阻問題的參加者，進行為期8周的調查。期間所有人的餐單，都包括豆類、肉類或魚類等，但會分成兩組，分別以豆類或薯仔，取替四成肉類攝取。結果發現，兩組人的平均體重都有下降，攝取較多薯仔的一組，體重更減輕5.8公斤，而且參加者亦指，進食時會更有飽腹感。

此外，可以將薯仔連皮煮熟後，再放在雪櫃內半至一天，並在午餐和晚餐時食，這樣可減低升糖反應，吃得更為健康。

除了作為眼膜和減肥，薯仔還有不少隱藏的護膚保養功效，性價比超高。

薯仔隱藏用法一：可以當染髮劑？

雖然薯仔內的肉是米黃色，但原來可以染黑頭髮。只要將薯仔削皮，並加兩杯水煮滾後，整鍋放在室溫內冷卻，再將薯仔隔開，留下薯仔水份塗在頭髮上，等待數分鐘後，白髮便會暫時變黑（功效因人而異）。

薯仔隱藏用法二：幫助磨腳皮

由於薯仔含可活化細胞的天然抗氧化物「硫辛酸」，有效去除角質。因此，可以在煮熟薯仔後切半，然後加入海鹽，於腳底和腳邊磨擦，最後沖洗雙腳，便可即時做到去除角質和死皮的效果。

薯仔隱藏用法三：薯仔汁去暗瘡

薯仔汁原來可助消除暗瘡！只要將薯仔榨汁，然後塗在色斑或曬黑位置，就可減褪黑色素，回復肌膚亮白。而利用棉花棒沾取薯仔汁，然後點在暗瘡位置，亦有效消炎去腫。

薯仔隱藏用法四：DIY嫩膚面膜

將薯仔切塊，伴入適量牛奶煮熟，然後壓成薯蓉，待涼後塗在臉上敷約20至25分鐘，最後洗淨。這樣可以達致肌膚亮白。