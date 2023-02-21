30歲女因每日喝1飲料肌膚老化至50歲！戒這食物、5抗老護膚品推介

【護膚｜抗糖化】每天都努力、用心做足護膚，但肌膚依舊暗黃、缺乏彈性又細紋泛現，有沒有想過是因為所使用的護膚品沒有對症下藥，甚至是在飲食出錯了！台灣中醫師余雅雯早前在Facebook粉絲專頁《上璽中醫 余雅雯 中醫師》上分享了一個案例，是一名明明年僅30歲的女生，但臉上長滿皺紋和皮膚暗黃，整個狀態看似50多歲，在求醫後發現原來是她每天都會喝一杯奶茶所引致的！



30歲女生因每天喝奶茶 引致皮膚「糖化反應」像50歲

30歲女生因每天喝奶茶 引致皮膚「糖化反應」像50歲（《《舉重妖精金福珠》劇照）

台灣中醫師余雅雯在該篇帖文上，從中醫角度分享了個人養胃原則，像是生冷食物、甜食零食及油炸物都是她不會碰的食物，會對健康影響很大。其中一項戒掉甜食零食對於女生來說尤其重視，余雅雯中醫師分享了一個案例，是一名30歲女生因為每天一杯奶茶，導致糖分攝入過多令皮膚產生「糖化反應」而提早老化，讓她出現了滿臉皺紋和皮膚暗黃情況。

「糖化反應」令肌膚失去彈性鬆弛 提早老化

「糖化反應」令肌膚失去彈性鬆弛 提早老化（《來自星星的你》劇照）

而余雅雯中醫師亦在帖文中，簡單分享了「糖化反應」會引致的肌膚問題，會引起糖化作用主要是因為攝取過多糖分，身體無法吸收游離的糖而殘留於血液，沉積在體內各處不被消化和排出，會導致有不同的慢性病。而最顯然易見的就是引起膠原蛋白和彈力纖維脆化，讓肌膚失去彈性鬆弛，所以就算不能完全戒掉高糖食物，也要盡量避免和控制攝取量，尤其女生最愛的珍珠奶茶！

除了要在飲食上減少糖分攝取「抗糖化」外，不少美容品牌推出了抗糖護膚品，來防止糖分傷害肌膚，務求在每個環節都能保護肌膚，保持白淨年輕。像是OLAY新升級抗糖水光精華、INVITY抗醣面霜、ALBION逆齡柔膚水等多個品牌，都有不同的產品加入了「抗糖化」的功效，為肌膚加多一層保護，讓衰老問題遠離。

抗糖護膚品推介｜OLAY新升級高效透白光曜精華 HK$279.9

抗糖護膚品推介｜OLAY新升級高效透白光曜精華 HK$279.9（OLAY）

OLAY的「抗糖精華」甫推出已成品牌的皇牌產品，加入了革糖素成分能抵禦糖分侵蝕肌膚，保護膠原蛋白不被糖化，以及加速肌膚糖化代謝，更好的保護肌膚。並在加入了5%黃金濃度及高純度的維他命B3，將淨化黑色素能力提升，同時肌膚的水潤度、光澤度及透白度亦提升，達到白裡透亮。

抗糖護膚品推介｜雪花秀滋盈肌本舒活緊緻面霜50ml HK$650

抗糖護膚品推介｜雪花秀滋盈肌本舒活緊緻面霜50ml HK$650（雪花秀）

敏感肌女生的肌膚本身就更脆弱，就更需要好好為「抗糖化」﹐在選擇護膚品時亦要小心，雪花秀推出的這款滋盈肌本舒活緊緻面霜，採用低致敏的天然植萃成分，溫和不刺激。而當中的 Narcissus Bulb Extract 水仙球莖萃取能抑制肌膚糖化，達到從肌底提亮袪黃，保持年輕膚質。

抗糖護膚品推介｜Pola B.A（碧艾）亮澤深層清潔面膜 HK$990

抗糖護膚品推介｜Pola B.A（碧艾）亮澤深層清潔面膜 HK$990（Pola）

Pola的這款深層清潔面膜除了含原有保濕成份「牡丹精華」以及專注於肌膚抗糖化作用的YAC精華和魚腥草精華外，還有多種高滲透性的美容成份，可以在清除糖化及暗沉的角質層，同時讓肌膚回至透亮。而且一般深層清潔面膜都要敷最少15分鐘，但Pola的這款只需需1-2分鐘就可以，更節省時間！

抗糖護膚品推介｜Cocochi Cosme AG奢養修復面膜5片 HK$189

抗糖護膚品推介｜Cocochi Cosme AG奢養修復面膜5片 HK$189（Mannings）

Cocochi Cosme以獨特研發技術，將多種抗糖化植萃精華及乙醯基六肽-8調配成抗糖化系統，能更有效的從肌底阻截糖基化細胞產物 (AGEs)， 防止肌膚糖化、氧化及老化。並配合玻尿酸、膠原蛋白和神經醯胺等脂細胞培養液，鎖緊膠原不流失，讓肌膚保持飽滿年輕。而且面膜不含酒精、色素及添加劑，敏感肌和孕婦都可以安心使用。現時01mall也正在推出超抵優惠，只需$150就能入手。

抗糖護膚品推介｜INVITY 諾加因子奇蹟抗醣面霜 HK$765

INVITY的這款面霜採用了市面上較少見的諾加因子（NAD+）成分，能促進肌膚細胞再生，令肌膚細胞變得更年輕，有效對抗衰老；另外蘊含褐藻糖膠，能抑制醣化及預防自由基造成的膠原蛋白降解，源頭避免皴紋出現。除此之外，產生更加入了更強的抗醣抗氧化劑「紫檀芪」，制醣化，除了提升肌膚水分和減淡皺紋。這款產品很適合熟齡肌的女生。