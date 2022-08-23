楊丞琳親授可愛丸子頭綁法　短髮女生簡單2步驟　清爽髮型GET

短髮也能駕馭的丸子頭，楊丞琳本人親自教學示範啦！



今年38歲越活越凍齡的楊丞琳，不僅有張超強童顏，還有令人羨慕的川字肌，造型多變的她，也是髮型教科書代表！帶起剪短髮風潮的她，近期在小紅書上拍了「短髮如何綁丸子頭」的影音教學，超親民上陣示範教學，妞妞們快跟著學！

跟著楊丞琳學綁丸子頭，簡單2步就完成過個清爽夏天！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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楊丞琳丸子頭綁法教學

粉絲敲碗已久的丸子頭教學，楊丞琳終於拍攝影片啦！首先先準備兩條不會咬頭髮的橡皮筋，以及一把梳子，也可以直接用手當梳子，這樣綁起來的髮型其實會更顯自然。

如果剪短髮又像楊丞琳這樣有打高層次的妞妞，在綁丸子頭時就需要將頭髮分成上下兩個區域，也就是會綁出兩顆丸子頭，但從正面看只會有一顆。先將上半區的頭髮紮起來，髮量的多寡可以自己決定，一邊梳頭一邊調整想要的高度，記得頭頂的位置不要太扁，有點蓬度才能修飾臉型。綁頭髮用橡皮筋固定，最後一圈再綁成丸子頭的造型，就完成第一顆丸子囉！

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接著就是來處理下半部的頭髮，同樣是先綁一個馬尾，使用第二條橡皮筋固定，最後一圈再綁成一個丸子頭，這樣就完成第二顆丸子，可以讓整個造型看起來更清爽。楊丞琳分享，這個造型是她平常在運動、練舞時最常綁的。

看似簡單的丸子頭，對於平常鮮少在綁頭的妞妞來說，楊丞琳建議多練習就對了！如果有強迫症的妞妞，想要從背後看過去兩顆丸子頭有漂亮的分線，就會建議要用尖尾梳分出上下兩區，再接著綁髮喔！

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