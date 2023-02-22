髮型推薦2023！4女星中長髮逆齡顯瘦易轉造型 楊丞琳新髮型被讚

2023春夏最新女星髮型推薦！即將踏入3月，不少女生都開始想今年春夏要換上怎樣的髮型？近日台灣女星楊丞琳換上中長髮，一致獲得好評很逆齡，其實不少女星都喜歡這種長度的髮型，可以更好的修飾臉型，和在等待留長髮期間也可以變換不同造型，最重要是輕盈的髮型很顯年輕！



髮型推薦2023︳楊丞琳中長髮髮型：髮色換上帶綠的棕色 顯白又型格

楊丞琳其實經常會換上不同髮型，每次都大膽但又好看，這次換上的中長髮，雖然她配文寫道自己不擅長駕馭這種髮型，但粉絲留言一致大讚好看，甚至有留言說：「好像讀大一的時候會遇到的直屬學姐」相當減齡！儘管楊丞琳表示在頭髮過度期不特別玩造型，但她也把頭髮染成帶綠的棕色，顯白又有點型格，很好看！

髮型推薦2023︳全智賢中長髮髮型：頭髮長度稍長一點 更方便變換不同造型

全智賢日前以一身Burberry服飾現身機場，準備前往倫敦時裝周，裝扮簡單隨性，平日總是以長髮造型現身的她，也換上了中長髮。全智賢的中長髮稍微比楊丞琳長一點，髮尾帶一點弧度，蓬鬆有彈性，這種髮型很方便她在出席不同活動時變換造型，可直順也可捲翹。如果想嘗試剪短的女生，可以先從這個長度開始，不會太死板，也可以隨時再留長髮！

髮型推薦2023︳蔡卓妍阿Sa中長髮髮型：大中分髮型 變換不同造型也很方便

蔡卓妍阿Sa可說是中長髮的愛好者，自出道經常留著一頭中長髮﹐將她的俏皮可愛更襯托出。如果不想太誇張的話，可以像蔡卓妍阿Sa留中分的中長髮，再在髮尾稍微加個彎度，可以幫助修飾臉型；或是偶爾換上性感微捲髮、可愛羊毛捲、半公主髮型等等，展現了即使是中長髮也可以變換很多髮型，喜歡換造型的女生不妨可以嘗試。

髮型推薦2023︳佘詩曼中長髮髮型：浪漫旁分S捲髮型 修飾臉型又顯女人味

另一凍齡女星佘詩曼也是很喜歡留中長髮，以大旁分髮型配簡單的S型捲度，增加空氣感又顯髮量多﹐而且旁分瀏海還有修飾臉型作用，瘦臉效果非常好！而佘詩曼也很常把頭髮換成直順髮型，再在尾部微微內彎，就顯得更女人味！