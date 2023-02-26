鄭浩妍成時尚美妝界新寵兒！5秘訣養出20吋纖腰 獨門消水腫法必學

鄭浩妍怎樣靠5招保養20吋小蠻腰及修長美腿？憑著Netflix劇集《魷魚遊戲》中「姜曉」一角而爆紅的鄭浩妍，最近人氣不減反增，繼早前成為 Louis Vuitton 全球品牌大使之後，近日更接下了美妝品牌 Lancôme 的品牌大使，成為了時尚及美妝界的新寵兒！作為人氣超模的鄭浩妍魅力十足，加上她的20吋小蠻腰及11字修長美腿更是相當養眼！《01女生》就為大家整合鄭浩妍的5大減肥保養貼士！



憑著Netflix劇集《魷魚遊戲》中「姜曉」一角而爆紅的鄭浩妍，最近人氣不減反增！（《魷魚遊戲》劇照）

鄭浩妍繼早前成為 Louis Vuitton 全球品牌大使之後，近日更接下了美妝品牌 Lancôme 的品牌大使，成為了時尚及美妝界的新寵兒！（hoooooyeony＠IG）

鄭浩妍減肥保養秘訣1：只用清水洗臉

很多女生都認為要清潔徹底臉部，就必定要使用清潔力夠強效的潔面產品，但鄭浩妍就曾分享指臉部清潔千萬不要過度清潔，因為這樣會導致肌膚水分流失，令肌膚乾燥缺水，所以如果當日她並沒有化妝的話就只會用清水洗臉。平日卸妝後，就會用起泡量高的清潔產品洗臉，再做足後續保濕。

鄭浩妍減肥保養秘訣：只用清水洗臉（hoooooyeony＠IG）

鄭浩妍減肥保養秘訣2：吃三文魚沙津養出水潤彈性肌

肌膚保養向來都是由內到外，外在的保養品固然重要，但透過改變飲食習慣來攝取營養也不可缺少。鄭浩妍早餐會吃一碗三文魚沙津，早上吃得健康清淡有助她控制體重，保持20吋纖腰，加上三文魚含有奧米加3（Omega-3）脂肪酸、維他命A、C，有助令肌膚保持水分，幫助調節油脂分泌及抗痘，保養出水潤彈性好肌膚。

鄭浩妍減肥保養秘訣：吃三文魚沙津養出水潤彈性肌（hoooooyeony＠IG）

鄭浩妍減肥保養秘訣3：穴道定點按摩消水腫

水腫問題困擾著不少女生，早上起床時問題更尤其嚴重，大家都對女星獨有的去水腫法相當好奇！鄭浩妍就有一套獨門的穴道按摩去水腫法，她會配合護膚油按壓耳後、下顎、後頸、眉骨等位置進行定點推拉按摩，有時亦會用按摩棒按壓手上虎口穴位，去水腫效果更佳！

鄭浩妍減肥保養秘訣：穴道定點按摩消水腫（hoooooyeony＠IG）

鄭浩妍減肥保養秘訣4：6點後不進食

鄭浩妍曾經嘗試過不同的減肥方法，試過一日只吃一餐，但後來她發現這樣不健康，更會容易體重反彈，所以她現在選擇維持均衡飲食，攝取足夠蛋白質及蔬菜，而且不會刻意節食，並把進食時間推前至6點前，在6點後不進食，透過延長空腹時間令體重下降，難怪她可以揚言「腰圍從沒超過20吋」吧！

鄭浩妍減肥保養秘訣：6點後不進食（hoooooyeony＠IG）

鄭浩妍減肥保養秘訣5：透過運動塑造完美身形體態

鄭浩妍的一雙11字修長美腿也惹來不少女生羡慕，而這對美腿原來是靠練芭蕾舞而養成，透過跳舞時的青蛙蹲訓練，塑造雙腿優美線條。除此之外，鄭浩妍也會進行慢跑、普拉提、瑜伽等運動，鍛練肌肉及柔軟度，令身形體態更好看！