魷魚遊戲｜「姜曉」鄭浩妍5步護膚穴位瘦臉法　睡前必用$48萬用膏

【魷魚遊戲／姜曉／鄭浩妍】Netflix劇集《魷魚遊戲》席捲全球，在劇中飾演脫北女孩「姜曉」的鄭浩妍亦人氣急漲。鄭浩妍以超模身分入行，私下的時裝穿搭、愛用手袋亦旋即成為女生參考指標。擁有好膚質的鄭浩妍曾於時尚雜誌分享的「懶人級」的小顏護膚法，亦旋即成為女生學習的養膚秘訣。



現年27歲的鄭浩妍，憑韓劇《魷魚遊戲》成為灸手可熱的演員，其IG追蹤人數更由播出前約40萬急漲到現時近2千萬。但其實鄭浩妍早於2013年入行，在第4季的《挑戰超模KOREA》獲得亞軍，以超模身分出道。

鄭浩妍以超模身分入行，私下的時裝穿搭、愛用手袋亦成為女生參考指標。。(hoooooyeony@IG)

起初在時裝舞台嶄露頭角的鄭浩妍，曾為Fendi、CHANEL、Louis Vuitton和Bottega Veneta等高端品牌擔任天橋模特兒。她在2018年更獲得世界模特網站評選為「全球排名頭50位」的超級模特兒之一。今年鄭浩妍更被Louis Vuitton委任為全球大使，可見身價不菲。

鄭浩妍在《魷魚遊戲》飾演冷酷的脫北者形象與現實活潑樣貌形成對比。(《魷魚遊戲》劇照）

鄭浩妍教5步「懶人級」護膚小顏法 獨創按壓「穴位」達美膚功效

鄭浩妍曾拍片分享只需1分鍾便完成的「懶人級」護膚法。（Vogue Paris影片截圖）

在《魷魚遊戲》中飾演「姜曉」的鄭浩妍，頂著一頭微卷短髮再搭配滿臉雀斑，一張高冷「厭世臉」，難掩她獨特的超模氣質，令人留下深刻印象。在高清鏡頭下，不難發現鄭浩妍擁有幾乎零毛孔、緊緻飽滿的肌膚，私下的鄭浩妍也曾公開素顏樣貌，皮膚不但白晢有光澤，更沒有劇中的雀斑。

鄭浩妍曾接受時尚雜誌採訪時，以影片分享只需1分鍾，便完成的5步「懶人級」護膚法。她示範到小顏護膚第1步，要先用化妝棉浸濕化妝水來擦拭臉部，同時不能忘記擦拭頸部，當中手法更要「逆毛孔」擦拭，讓護膚成分更易滲進頸部同時，並疏通頸部淋巴，令輪廓線更明顯，達致小顏作用；後續護膚步驟便是塗上精華和面霜，為皮膚進行補水和鎖水效果之外，還會配合獨門的「美容穴位」按摩，加強排毒、美膚和瘦臉的功效。鄭浩妍睡前更愛用一款$48萬用膏，絕對是秋冬必備平價護唇好物！

【按圖看】《魷魚游戲》鄭浩妍公開素顏美肌秘訣：想要小顏效果第1步要用濕化妝棉擦拭頸部，手法更要「逆毛孔」；更獨創按「穴位」按摩達到排毒、美膚和瘦臉效果？▼▼▼

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