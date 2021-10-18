《魷魚遊戲》女主鄭浩妍原是超模！4大牛仔褲穿搭術變出完美比例

靠著血腥、懸疑、機智劇情在全球引起話題的Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》，不只再度激起大家對逃殺類型影集和電影的興趣，也成功讓原本在娛樂圈寂寂無名的27歲女演員鄭浩妍迅速竄紅。但如果你長期有在關注時尚領域的話，相信你應該對鄭浩妍不陌生，過去她曾入選全球模特兒Top 50，登上Chanel、Fendi等一線精品大秀，就連她的私服也很有看頭，今天我們就要來告訴你，她如何靠4招牛仔褲穿搭打造黃金比例！



世上沒有比例差的女生，只有不用心穿搭的女生！學會《魷魚遊戲》鄭浩妍這4招牛仔褲穿搭術，不論你是甚麼身型也能穿出黃金比例！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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寬口牛仔短褲

即便對自己的身材不甚滿意，你依舊能靠著穿搭擁有完美視覺比例，像是把緊身短褲換成寬口版型，在大腿根部和褲款之間保留一點縫隙，如此一來就能營造出腿部纖細的視錯覺。如果想要再更進階一點，可以參考鄭浩妍選擇高腰版型再繫上一條皮帶束出纖細腰線。

低腰落地褲

如果你也是深受梨形身材困擾的女孩，寬褲絕對是你衣櫃裡面一定要擁有的必備單品。透過上窄下寬的輪廓去強調上半身的纖細骨感，藉此忽略掉下半身的棉花糖曲線。如果你對自己夠有自信，甚至可以穿上短版上衣、緊身背心等能展現腰身的辣妹系單品。

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八分褲

同樣延續稍早的視錯覺穿搭法則，刻意露出全身上下最纖細的腳踝去營造出纖細長腿效果。以一件白襯衫搭配深色8分牛仔褲，再選穿黑襪和黑球鞋，這身造型不僅能在週末穿去約會、郊遊，也能讓你輕鬆在週五上班日穿出充滿特色的Smart Casual風尚。

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高腰喇叭褲

每隔幾年就會回歸主流的喇叭褲趨勢，在2021年秋冬成為最時髦的單品。高腰、寬管是這次不能錯過的特色版型，簡單搭配一件緊身上衣、焦糖色腰帶、黑色樂福鞋（Loafers）和長襪，就能透過翻玩比例創造充滿趣味性的造型，只能說鄭浩妍不愧是模特兒出身，實在太有品味了！

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