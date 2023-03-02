眼影盤推薦2023！5款春夏櫻花粉眼影盤超實用 NARS純慾粉嫩色絕美

眼影盤推薦2023︳春天快要來臨了，各位女孩們該是時候添加適合春季的化妝品了！要給人如同春季復甦般眼前一亮的感覺，最能呈現春夏氣息的「櫻花粉」眼影盤必不可少。以下讓我為女生們盤點與介紹5款2023春夏必收專櫃「櫻花粉」眼影盤吧！



眼影盤推薦2023︳1. NARS ORGASM RISING EYESHADOW PALETTE眼影組合 HK$500

眼影盤推薦2023︳NARS ORGASM RISING EYESHADOW PALETTE眼影組合 HK$500（NARS）

NARS這款限量版《純慾高潮9色眼彩盤》齊集九種迷人色調，包括：最具標誌性的細緻金色珠光蜜桃粉紅色調Orgasm，加上一眾暖色調，並配上草莓奶昔般的淡粉紅色連鏡盒子。3種不同質地分別適合於不同部位，霧面可作眼窩輪廓打底、緞光描繪眼尾線條、碎鑽珠光點綴眼周。由淺至深的蜜桃粉嫩色調：閃耀香檳金、性感蜜桃粉、濃郁蜜桃棕，不論是日常、還是派對妝容都非常適合。

眼影盤推薦2023︳2. shu uemura時尚大師6色眼影盤 清甜粉薑 約HK$562

眼影盤推薦2023︳shu uemura時尚大師6色眼影盤 清甜粉薑 約HK$562（shu uemura）

植村秀首次推出的「清甜粉薑」《時尚大師6色眼影盤》，在粉色中添加點橙，比櫻花粉更暖，比珊瑚色更脫俗，透過不同色澤與質地搭配，打造清甜感氛圍妝容，輕鬆畫出新手也會的妝容。適合亞洲膚色的溫柔系暖調眼妝，顯白之餘，也有效遮蓋浮腫眼睛。

眼影盤推薦2023︳3. Dior高級訂製十色眼影 - MITZAH珍藏版 HK$1240

眼影盤推薦2023︳Dior高級訂製十色眼影 - MITZAH珍藏版 HK$1240（Dior）

Dior的高級訂製豹紋限定系列十色眼影，包括：亮金裸色、明亮淡粉紅、亮澤粉紅、深磚啡、暖裸色、金紫紅、閃爍珍珠白、亮澤珊瑚、深酒紅色和絲絨啡色。結合緞光及絲絨霧光2種質地，加上Christian Dior logo飾帶與豹紋圖騰包裝盡顯奢華。十色眼影由左到右分別能疊擦出自然玫瑰木色、優雅磚紅色到奢華酒紅色三種眼妝，還能搭配碎金細閃光澤的香檳金色，非常百搭多變。

眼影盤推薦2023︳4. Charlotte Tilbury奢華調色板 HK$370

眼影盤推薦2023︳Charlotte Tilbury奢華調色板 HK$370（Charlotte Tilbury）

Charlotte Tilbury奢華眼影盤採用珍珠粉色、啞光暗玫瑰色、柔和的棕色和閃亮的玫瑰金色色調，營造出夢幻漂亮的眼神。粉嫩色系有春暖花開的感覺，更顯年輕。官方網站原價HK$450，現時在Selfridges購買只需HK$370，趕快去搶購吧。

>>> 購買方法︰Selfridges<<<

眼影盤推薦2023︳5. BOBBI BROWN LUXE ESSENTIALS EYE PALETTE SET HK$695

眼影盤推薦2023︳BOBBI BROWN LUXE ESSENTIALS EYE PALETTE SET HK$695（BOBBI BROWN）

BOBBI BROWN LUXE ESSENTIALS眼影盤一共8色，包括：香檳金、櫻花粉、酒棕色等等，一次滿足不同的妝效需求。包裝以淺粉紅作為底色，少女感十足，可愛度爆表！